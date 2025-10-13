Ακριβό μου τσιγάρο θα λένε σε λίγο καιρό, οι φίλοι του καπνίσματος, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει για αναθεώρηση της οδηγίας που καθορίζει τη φορολογία των σχετικών προϊόντων. Σύμφωνα με την πρόταση που συζητήθηκε στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. (ECOFIN), από το 2028, προβλέπεται αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά 139%, από 90 ευρώ στα 215 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα.

Στα 7 ευρώ το πακέτο

Στην ελληνική αγορά, ένα τέτοιο ενδεχόμενο μεταφράζεται σε αύξηση πάνω από 50% στις τιμές των τσιγάρων. Συγκεκριμένα, ένα πακέτο των 20 τεμαχίων, που σήμερα κοστίζει γύρω στα 4,60 ευρώ, θα μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 7 ευρώ, εκτός αν οι καπνοβιομηχανίες απορροφήσουν μέρος της αύξησης.

Στα θερμαινόμενα τσιγάρα, ο ελάχιστος ΕΦΚ προβλέπεται να αυξηθεί από 88 σε 155 ευρώ ανά 1.000 τεμάχια, ενώ στα ηλεκτρονικά τσιγάρα ο φόρος στο υγρό ατμίσματος θα εκτοξευτεί από 10 σε 36 λεπτά ανά ml.

Τα κέρδη των Βρυξελλών

Ήδη από το καλοκαίρι, η Κομισιόν έχει ανάψει το «πράσινο φως» για την αναθεώρηση της οδηγίας περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ), επικαλούμενη ότι το σχετικό πλαίσιο παραμένει αμετάβλητο εδώ και 15 χρόνια.

Διπλός ο στόχος, σύμφωνα με τους υπέρμαχους της αύξησης στους ΕΦΚ: Πρώτον η προστασία της δημόσιας υγείας και δεύτερον η εξυπηρέτηση του κοινοτικού προϋπολογισμού, με μία πρώτης τάξεως νέα πηγή εσόδων.

Τι ισχύει με τον ΕΦΚ

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 60% της μέσης λιανικής τιμής και να μην είναι μικρότερος από 90 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα.

Στην πράξη, καμία χώρα δεν βρίσκεται ακριβώς στα ελάχιστα όρια, με κράτη όπως η Ιρλανδία, η Γαλλία και η Ολλανδία να επιβάλλουν υπερδιπλάσιους φόρους και να αντιμετωπίζουν έντονα φαινόμενα λαθρεμπορίου.

Η Ελλάδα κινείται λίγο πάνω από τα ελάχιστα όρια, με 117,50 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα, ενώ τα έσοδα του Δημοσίου από τους φόρους στα καπνικά υπολογίζονται σε πάνω από 2,3 δισ. ευρώ ετησίως.

Γιατί ο Πιερρακάκης ζητάει πίστωση χρόνου

Kατά τη διάρκεια του τελευταίου ECOFIN, την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας επέμεινε ότι «η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη, υπαρξιακή προτεραιότητα». Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα και ζήτησε μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο, ώστε να αποφευχθεί σοκ στην αγορά και στους καταναλωτές.

«Σύμφωνα με την εμπειρία μας στην Ελλάδα και, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι η ασύμμετρη αύξηση αυτών των φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε καταγραφή αύξησης του λαθρεμπορίου», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και συνέχισε: «Ταυτόχρονα, αν οι τιμές, τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα καινοτόμα προϊόντα, αυξηθούν απότομα και περισσότερο απ’ όσο μπορεί να αντέξει η αγορά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η επίδραση στην εξίσωση της ανταγωνιστικότητας. Μια εξίσωση που αγγίζει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Οφείλουμε, λοιπόν, να λάβουμε όλα αυτά κατά νου. Ίσως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ευρύτερες μεταβατικές περιόδους στην εφαρμογή των μέτρων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος χωρίς να διαταραχθεί η αγορά».

Ο ρόλος του λαθρεμπορίου

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε το μείζον ζήτημα του λαθρεμπορίου, υπογραμμίζοντας ότι η υπερβολική αύξηση της φορολογίας θα ενισχύσει τα διεθνή κυκλώματα παράνομου εμπορίου.

Όπως προκύπτει από την ετήσια Έκθεση της KPMG, το 2024, η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην Ελλάδα έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων εκτιμάται στο 17,5% της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων, μειωμένο κατά 6,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2023 (23,7%). Συνολικά, καταναλώθηκαν 2,5 δισ. παράνομα τσιγάρα, ενώ τα χαμένα έσοδα για τα δημόσια ταμεία υπολογίζονται σε 438 εκατ. ευρώ για το 2024, όταν το 2023 είχαν ξεπεράσει τα 620 εκατ. ευρώ.