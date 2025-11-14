Ένα νέο, δυναμικό δελτίο ειδήσεων έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το καθημερινό πρόγραμμα του MEGA News, φέρνοντας βαθύτερη ανάλυση, ουσιαστική ενημέρωση και τεκμηριωμένη άποψη.

Από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και κάθε βράδυ (Δευτέρα – Παρασκευή) στις 22:00, o Γιάννης Μούτσιος καταγράφει και παρουσιάζει όλη τη… «MEGA News Επικαιρότητα», αξιόπιστα και υπεύθυνα, με τη σφραγίδα του MEGA.

Ενημέρωση χωρίς θόρυβο, αλλά με ουσία. Σχόλιο που ανοίγει τον διάλογο. Μέσα από έρευνα, ρεπορτάζ σε βάθος και ουσιαστικές τοποθετήσεις, η «MEGA News Επικαιρότητα» φωτίζει όλα όσα καθορίζουν την ημερήσια ατζέντα.

Ένα δίωρο δελτίο ειδήσεων με ανάλυση και συζήτηση. Οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων παίρνουν θέση και μιλούν έξω από τις γραμμές για τα πιο κρίσιμα θέματα, αναδεικνύοντας άγνωστες πτυχές και αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τα γεγονότα.

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.

