Το MEGA News, το 24ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό Μέσο στην Ελλάδα που μετέδωσε σήμερα, λεπτό προς λεπτό, με αδιάλειπτη ροή, όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις της ιστορικής ημέρας για τη Μέση Ανατολή.

Από νωρίς το πρωί, το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού βρισκόταν σε πλήρη κινητοποίηση, μεταφέροντας με συνεχείς ζωντανές συνδέσεις και αποκλειστικές εικόνες όλα τα γεγονότα.

Η μετάδοση ξεκίνησε με την απελευθέρωση των ομήρων, συνεχίστηκε με την εντυπωσιακή άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ, την πολυσυζητημένη ομιλία του στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο της χώρας, και κορυφώθηκε με την επίσκεψή του στην Αίγυπτο.

Εκεί, καταγράφηκαν με κάθε λεπτομέρεια η κρίσιμη κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο Αλ Σίσι, καθώς και οι διπλωματικές διεργασίες στο πλαίσιο της συνόδου ειρήνης στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Το MEGA News απέδειξε, για ακόμη μια φορά, πως βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ενημέρωσης, προσφέροντας στους Έλληνες τηλεθεατές άμεση, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη των σημαντικότερων γεγονότων που διαμορφώνουν τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη.

Δείτε παρακάτω σχετικά αποσπάσματα:

