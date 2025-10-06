To MEGA, ένας τηλεοπτικός σταθμός συνώνυμο της ποιοτικής μυθοπλασίας, της υπεύθυνης και αδέσμευτης ενημέρωσης και της λαμπερής ψυχαγωγίας συνεχίζει την επιτυχή του πορεία, με όπλο την έμπειρη ομάδα δημοσιογράφων και παρουσιαστών και σημείο αναφοράς, πάντοτε τον τηλεθεατή.

Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το πρόγραμμα του MEGA στη θέση 107 μέσω δορυφόρου και στη θέση 7 μέσω Internet (με δυνατότητα catch-up 7 ημερών και ανάλυση HD). Αντίστοιχα το MEGA News θα είναι διαθέσιμο στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet (με δυνατότητα catch-up 7 ημερών και ανάλυση HD).

H Alter Ego Media αναλαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες ώστε να προσφέρει στον τηλεθεατή περισσότερες επιλογές θέασης και διαύλους σύνδεσης προκειμένου να παρακολουθεί τα αγαπημένα του προγράμματα από το MEGA και το MEGA News.

Από σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, και οι συνδρομητές της Nova θα έχουν εύκολη πρόσβαση μέσω του αποκωδικοποιητή σε όλο το πρόγραμμα του ΜΕGA και του MEGA News.