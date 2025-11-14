Στους μικρομετόχους πλέον βρίσκεται το ενδιαφέρον της αγοράς, τα επόμενα δύο χρηματιστηριακά 24ωρα, εωσότου δηλαδή λήξει και επισήμως η προθεσμία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Euronext για την απόκτηση της Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ), στις 17 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η Euronext έχει ήδη συγκεντρώσει το απαιτούμενο 50% +1 των μετοχών της ΕΧΑΕ, κάτι που την καθιστά πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς, ενώ χρηματιστηριακές εταιρείες κάνουν ήδη τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτρέψουν στους ιδιώτες μετόχους να κατοχυρώσουν μετοχές στη Γαλλία, μέσω της Euronext.

Ουσιαστικά, λοιπόν, οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις επιλογές, ως απάντηση στην πρόταση της Euronext:

Ανταλλαγή μετοχών : Η πρώτη επιλογή είναι η αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής 20 μετοχών της ΕΧΑΕ για μία μετοχή της Euronext, η οποία διαπραγματεύεται στα χρηματιστήρια της Γαλλίας. Αυτή η επιλογή φέρνει τους μετόχους πιο κοντά σε μια διεθνή χρηματιστηριακή αγορά, με υψηλή ρευστότητα και προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η Euronext είναι 42 φορές πιο ρευστή από την ΕΧΑΕ.

: Η πρώτη επιλογή είναι η αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής 20 μετοχών της ΕΧΑΕ για μία μετοχή της Euronext, η οποία διαπραγματεύεται στα χρηματιστήρια της Γαλλίας. Αυτή η επιλογή φέρνει τους μετόχους πιο κοντά σε μια διεθνή χρηματιστηριακή αγορά, με υψηλή ρευστότητα και προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η Euronext είναι 42 φορές πιο ρευστή από την ΕΧΑΕ. Πώληση στη spot αγορά : Η δεύτερη επιλογή προσφέρει την πώληση των μετοχών στην τρέχουσα spot αγορά. Αυτή η επιλογή παρέχει μια γρήγορη έξοδο για τους μετόχους, που δε θέλουν να περιμένουν την ολοκλήρωση της εξαγοράς ή την πιθανή έκδοση νέων μετοχών από την Euronext. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Euronext προγραμματίζει την έκδοση νέων μετοχών, για να καλύψει την ανταλλαγή, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει κάποιο dilution για τους υπάρχοντες μετόχους.

: Η δεύτερη επιλογή προσφέρει την πώληση των μετοχών στην τρέχουσα spot αγορά. Αυτή η επιλογή παρέχει μια γρήγορη έξοδο για τους μετόχους, που δε θέλουν να περιμένουν την ολοκλήρωση της εξαγοράς ή την πιθανή έκδοση νέων μετοχών από την Euronext. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Euronext προγραμματίζει την έκδοση νέων μετοχών, για να καλύψει την ανταλλαγή, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει κάποιο dilution για τους υπάρχοντες μετόχους. Παραμονή στην ΕΧΑΕ: Η τρίτη επιλογή αφορά την άρνηση της πρότασης και την παραμονή των μετόχων στην ΕΧΑΕ. Σε περίπτωση εξόδου της ΕΧΑΕ από το χρηματιστήριο, οι μέτοχοι θα αποζημιωθούν με 5,98 ευρώ ανά μετοχή.

Το σενάριο του squeeze- out

Σε περίπτωση που η Euronext ξεπεράσει το 90% των μετοχών της ΕΧΑΕ, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία squeeze-out, η οποία ουσιαστικά θα φέρει τους μετόχους, που δε θα αποδεχτούν την πρόταση, προ τετελεσμένων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του OT, η διαδικασία squeeze-out μπορεί να διαρκέσει έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2026.

Σε αυτό το σενάριο, οι μέτοχοι θα αποζημιωθούν με 5,98 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με έκπτωση 7%, σε σχέση με την τιμή της προσφοράς και περί το 5%, σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της μετοχής.

Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, εάν η Euronext δεν καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω από το 90%, η μετοχή της ΕΧΑΕ θα χαρακτηρίζεται από έλλειψη ρευστότητας, για τουλάχιστον ένα έτος.

Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας είναι το εξής:

17 Νοεμβρίου 2025: Λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

19 Νοεμβρίου 2025: Ανακοίνωση από την Euronext των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.

24 Νοεμβρίου 2025: Υπό την προϋπόθεση ότι έχει προστεθεί ο απαιτούμενος αριθμός μετοχών και έχουν ληφθεί οι κανονιστικές εγκρίσεις για την αλλαγή ελέγχου, θα πραγματοποιηθεί η καταχώριση της μεταβίβασης των μετοχών στους λογαριασμούς της Euronext και η παράδοση των μετοχών του ανταλλάγματος στους αποδεχόμενους μετόχους.

Στη συνέχεια, οι μετοχές του ανταλλάγματος θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια της Euronext στο Άμστερνταμ, τις Βρυξέλλες, τη Λισαβόνα και το Παρίσι.