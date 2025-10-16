Την ανάγκη για βαθύτερες, πιο ελκυστικές και περισσότερο ενοποιημένες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του Δ.Σ. της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, σχολιάζοντας τη δημόσια τοποθέτηση του γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς υπέρ της περαιτέρω ενοποίησης των χρηματοπιστωτικών υποδομών στην Ευρώπη.

«Χρειαζόμαστε ένα είδος ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου, ώστε οι επιτυχημένες εταιρείες, όπως οι εταιρείες βιοτεχνολογίας από τη Γερμανία, να μην χρειάζεται να απευθύνονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης» τόνισε ο Μερτς στην ομιλία του στην Ομοσπονδιακή Βουλή την Πέμπτη. «Οι εταιρείες μας χρειάζονται μια αρκετά ευρεία και με βάθος κεφαλαιαγορά, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτούνται καλύτερα και, πάνω απ’ όλα, πιο γρήγορα».

Ο κ. Μπουζνά σημείωσε πως «η Euronext εδώ και 25 χρόνια ενσωματώνει και ενοποιεί τις ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίου». Σήμερα, περισσότερες από 1.700 εταιρείες είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια του ομίλου, με συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 6,5 τρισ. ευρώ. Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Δουβλίνο, Λισαβόνα, Μιλάνο, Όσλο και Παρίσι επωφελούνται, όπως τόνισε, από μια ενιαία δεξαμενή ρευστότητας και κοινή τεχνολογική πλατφόρμα.

Αναφερόμενος στη δημόσια πρόταση της Euronext για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX), ο Μπουζνά επισήμανε ότι, εφόσον η συναλλαγή ολοκληρωθεί επιτυχώς, και οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες θα απολαμβάνουν τα οφέλη του ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού μοντέλου της Euronext.

Έτοιμοι για το επόμενο βήμα

«Η Euronext», τόνισε, «πάντα κινήθηκε με τη βαθιά πεποίθηση ότι στην Ευρώπη είναι πάντοτε δυνατό να επιτυγχάνουμε μαζί παρά να αποτυγχάνουμε χωριστά. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στο επόμενο βήμα ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη, με στόχο τη δημιουργία μιας βαθύτερης δεξαμενής ρευστότητας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών εταιρειών».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η απόκλιση των ρυθμιστικών και εποπτικών πλαισίων παραμένει σημαντικό εμπόδιο για την Ένωση Επενδύσεων και Αποταμιεύσεων. «Είναι επείγον», είπε, «να υπάρξει μια αποφασιστική κίνηση προς την ενιαία εποπτεία μέσω της ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)».

Πηγή: ot.gr