Η ΛΥΧΝΙΑ PRINT & PACKAGING HOUSE Α.Ε., κατόπιν της απρόσμενης απώλειας του Προέδρου της, Κωνσταντίνου Βγόντζα, προχώρησε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 σε ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ως εξής:

· Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: Αθανάσιος Βγόντζας

· Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Νικήτας Βγόντζας

· Μέλος: Καλλιόπη Βγόντζα

· Αναπληρωματικό μέλος: Γιώργος Παλιούρας

Ο εκλιπών Πρόεδρος υπήρξε καθοριστική προσωπικότητα για την πορεία της Εταιρείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στρατηγική της ανάπτυξη και στη διαμόρφωση της θέσης της στον κλάδο.

Η διορατικότητα και η προσήλωσή του αποτέλεσαν θεμέλια για τη συνέχιση της υγιούς πορείας της ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε.

Με τη νέα σύνθεση, το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει αφοσιωμένο στην προώθηση του αναπτυξιακού έργου και στην περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αξιών της Εταιρείας.

Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2025