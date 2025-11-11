Τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων επιστρέφουν στην Ουάσιγκτον για μια ψηφοφορία που θα μπορούσε να βάλει τέλος στην πιο μακρά διακοπή κυβερνητικών υπηρεσιών (shutdown) στην ιστορία των ΗΠΑ.

Με χιλιάδες πτήσεις να έχουν ακυρωθεί τις τελευταίες ημέρες λόγω του shutdown, ορισμένοι βουλευτές επέλεξαν άλλους τρόπους μετακίνησης προς την πρωτεύουσα. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντέρικ Βαν Όρντεν δήλωσε ότι θα ταξιδέψει 16 ώρες οδικώς από την περιφέρειά του στο Ουισκόνσιν επειδή οι μετακινήσεις με αεροπλάνο ήταν υπερβολικά αναξιόπιστες.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, αναμένεται να ψηφίσει το απόγευμα αύριο επί ενός συμβιβασμού που θα αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση των κρατικών υπηρεσιών και θα τερματίσει την αναστολή λειτουργίας που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου. Η Γερουσία, που επίσης ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, ενέκρινε τη συμφωνία τη Δευτέρα το βράδυ, και ο Πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον έχει δηλώσει ότι αναμένει να περάσει και από το Σώμα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία «πολύ καλή» και αναμένεται να την υπογράψει ώστε να γίνει νόμος.

Μέσα σε λίγες ημέρες, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να λειτουργεί ξανά πλήρως, προσφέροντας ανακούφιση σε ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που δεν έχουν πληρωθεί και σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος που εξαρτώνται από επιδόματα για τα βασικά. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να είναι πλήρως λειτουργικό το σύστημα αερομεταφορών της χώρας.

Τι γίνεται με τους Δημοκρατικούς

Η συμφωνία έχει διχάσει τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι ζητούσαν να παραταθούν οι προβλέψεις για την υγειονομική περίθαλψη 24 εκατομμύρια Αμερικανών και μετά το τέλος του έτους, οπότε κανονικά λήγουν. Οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας για να πάρουν την συμφωνία από τους Δημοκρατικούς δέχθηκαν να διεξαχθεί ξεχωριστή ψηφοφορία για το θέμα τον Δεκέμβριο, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η παράταση θα εγκριθεί, και ο Τζόνσον δεν έχει ακόμη πει αν η Βουλή θα πραγματοποιήσει σχετική ψηφοφορία.

Ο Τζόνσον κράτησε τη Βουλή κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια της αναστολής, προσπαθώντας να πιέσει τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας να βάλουν τέλος στο shutdown.

Η φιλελεύθερη βάση του Δημοκρατικού Κόμματος αντέδρασε με οργή, υποστηρίζοντας ότι οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας υποχώρησαν σε μια μάχη που κέρδιζαν.

Δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos στα τέλη Οκτωβρίου έδειξε ότι το 50% των Αμερικανών κατηγορούσε τους Ρεπουμπλικανούς για την αναστολή λειτουργίας, ενώ το 43% κατηγορούσε τους Δημοκρατικούς.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία θα επεκτείνει τη χρηματοδότηση έως τις 30 Ιανουαρίου, διατηρώντας προσωρινά τη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία εξακολουθεί να προσθέτει περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στο χρέος των 38 τρισεκατομμυρίων.

Ο Τραμπ έχει μονομερώς ακυρώσει δαπάνες δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει περικόψει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στις ομοσπονδιακές υπηρσίες, παρακάμπτωντας την συνταγματική εξουσία του Κογκρέσου επί των δημοσιονομικών θεμάτων.

Η συμφωνία δεν φαίνεται να περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις που να εμποδίζουν τον Τραμπ από το να προχωρήσει σε περαιτέρω περικοπές δαπανών.

Ωστόσο, η συμφωνία παγώνει προσωρινά την εκστρατεία του για τη συρρίκνωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού, απαγορεύοντάς του να απολύσει υπαλλήλους έως τις 30 Ιανουαρίου.

Η συμφωνία διασφαλίζει επίσης ότι το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP, το οποίο έχει διαταραχθεί από το shutdown, θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, το τέλος του δημοσιονομικού έτους.