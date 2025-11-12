Συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος της Αναστασίας Τασούλα, της 27χρονης που πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της την κυστική ίνωση, τη γυναίκα που έγινε γνωστή ως η πρώτη ασθενής που ξύπνησε έπειτα από 221 σε καταστολή. Της μαχήτριας που τελικά πέθανε περιμένοντας να γίνει η δεύτερη μεταμόσχευση πνεύμονα.

Μετά από μήνες μέσα και έξω από το νοσοκομείο η Αναστασία Τασούλα πέθανε το βράδυ της Δευτέρας 10/11. Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.

«Φοβάμαι. Τι να πω, ότι δεν φοβάμαι; Εννοείται ότι φοβάμαι. Μέσα σε 2 μήνες έχασα τα 2/3 των πνευμόνων μου. Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα χωρίς να είμαι έτοιμη να λιποθυμήσω. Ζω με οξυγόνα παντού στο σπίτι. Είμαι κυριολεκτικά στο μηδέν της ανάσας μου. Ξανά. Και αυτήν την φορά είναι χειρότερα» έγραφε μετά την πρώτη αποτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμονα.

Δεν το έβαζε κάτω. Ήταν διατεθειμένη να παλέψει ξανά για να ζήσει. Γιατί όπως έλεγε δεν είχε πραγματοποιήσει το μεγάλο της όνειρο. «Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πεθάνω χωρίς να το ζήσω. Οπότε, θα ζήσω. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» έγραφε.

Ξύπνησε μετά από 221 σε καταστολή

Η Αναστασία μοιραζόταν με τους φίλους της στα social media όσα πέρναγε. Είχε μιλήσει με θάρρος για τις 32 μέρες που ήταν σε τεχνητό κώμα.

«32 ημέρες σε τεχνητό κώμα: Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση που ξυπνάει από καταστολή στην Ελλάδα (και παγκοσμίως η πρώτη που ξυπνάει μετά από τόσες πολλές ημέρες). 108 ημέρες σε awake VV ECMO (Εξωσωματική υποστήριξη πνευμόνων – ζωής): Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση που αντέχει τόσο καιρό στο συγκεκριμένο μηχάνημα και επανέρχεται ζωντανή» έγραφε.

Ο αγώνας της πολύ δύσκολος. Έμεινε με τραχειοστομία πάνω από πέντε μήνες, έμεινε σχεδόν 180 μέρες «παράλυτη και ανάσκελα» όπως περιέγραφε.

Μετά την πρώτη μεταμόσχευση πνεύμονα γιόρταζε το εξιτήριό της από το νοσοκομείο. «Πάω σπίτι μου. Το γράφω και δεν το πιστεύω. Πάω σπίτι μου! Πάω σπίτι μου!!! Μαμά, έρχομαι. Τα κατάφερα. Ζω, αναπνέω, περπατάω. ΖΩ…».