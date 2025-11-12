Σε ισχύ τίθεται από σήμερα ο «κόφτης» στη Βουλή, δηλαδή το νέο αυτόματο σύστημα που περιορίζει τον χρόνο ομιλίας των βουλευτών, υπουργών και πολιτικών αρχηγών, όταν υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο.

Την επίσημη πρεμιέρα του θα κάνει σήμερα στις 9 το πρωί, κατά τη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και αργότερα, τόσο στην ειδική ημερήσια διάταξη για τον προϋπολογισμό της Βουλής όσο και στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Αμυνας.

Μάλιστα, χθες ολοκληρώθηκαν από τη Γραμματεία του Προέδρου της Βουλής οι τελικές δοκιμές, και το σύστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει πλήρως.

Τι αλλάζει με τον «κόφτη» στη Βουλή

Πλέον, όσοι ομιλητές ξεπερνούν τον χρόνο που δικαιούνται, θα διακόπτονται αυτόματα: το μικρόφωνό τους θα κλείνει, τα επιπλέον λόγια δεν θα καταγράφονται στα πρακτικά και η τηλεοπτική κάμερα θα σταματά να δείχνει τον ομιλητή, μεταβαίνοντας σε γενικό πλάνο της αίθουσας της Ολομέλειας.

Η Διάσκεψη των Προέδρων, ύστερα από εισήγηση του Νικήτα Κακλαμάνη, αποφάσισε να δοθεί ένα περιθώριο ανοχής 25% επιπλέον χρόνου σε όλους τους ομιλητές. Μετά το πέρας αυτού του ορίου, όμως, ο «κόφτης» θα ενεργοποιείται χωρίς καμία εξαίρεση.

Νέοι κανόνες για τον χρόνο και τις ιδιότητες ομιλίας

Ο νέος κανονισμός της Βουλής φέρνει και μια δεύτερη σημαντική αλλαγή: την κατάργηση της δυνατότητας ομιλίας υπό διπλή ιδιότητα.

Η ρύθμιση αυτή, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδίως από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταργεί την πρακτική σύμφωνα με την οποία ορισμένα πρόσωπα μπορούσαν να μιλούν με δύο ιδιότητες (π.χ. ως πρώην πρόεδροι της Βουλής και ταυτόχρονα ως αρχηγοί κόμματος ή κοινοβουλευτικών ομάδων), κερδίζοντας έτσι διπλό χρόνο ή δυνατότητα πρόσθετων παρεμβάσεων.

Πλέον, οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν τον λόγο έως τρεις φορές την ημέρα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα ακολουθούν αυστηρά τον κατάλογο ομιλητών.

Οι εξαιρέσεις και οι χρόνοι

Να σημειωθεί ωστόσο ότι σε κρίσιμες συνεδριάσεις όπως για την ψήφο εμπιστοσύνης, τις προτάσεις δυσπιστίας, την ψήφιση του Προϋπολογισμού, τις ενημερώσεις του Πρωθυπουργού και τις προ ημερησίας διάταξης συζητήσεις σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών οι πρόεδροι των ΚΟ θα συνεχίσουν να έχουν σχετικά άπλετο χρόνο για τις ομιλίες τους.

Οι εισηγητές και οι αγορητές, αντί για 22 λεπτά, με την ανοχή θα έχουν πλέον 28 λεπτά, – οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά, – οι βουλευτές αντί για 7 λεπτά θα έχουν 9 λεπτά, – οι πρόεδροι των ΚΟ με 50 ή περισσότερους βουλευτές αντί για 20 λεπτά, θα έχουν 25 λεπτά, – οι πρόεδροι ΚΟ με λιγότερους από 50 βουλευτές αντί για 15 λεπτά, θα έχουν πλέον 19 λεπτά και – οι αρμόδιοι υπουργοί αντί για 10 λεπτά θα έχουν 13.