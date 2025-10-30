Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκαν οι αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής, με θετικές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠαΣοΚ. Στα πρότυπα των ευρωπαϊκών κοινοβουλίων, ορίζεται πλέον συγκεκριμένος χρόνος ομιλίας προς τους βουλευτές, υπουργούς, αλλά και αρχηγούς κομμάτων, ώστε να περιοριστούν οι παραβάσεις στον χρόνο ομιλίας τους.

Στη σημερινή συνεδρίαση, ο πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι όταν φτιάχτηκε ο Κανονισμός της Βουλής, υπήρχαν 4-5 κόμματα, όμως πλέον η εικόνα είναι διαφορετική με 9 κόμματα και 23 ανεξάρτητους βουλευτές. Σημείωσε πως οι τρεις αλλαγές «αφορούν βελτίωση στην κοινοβουλευτική διαδικασία και όχι στη θεσμική λειτουργία της Βουλής». Όπως είπε, «δεν υπάρχει βουλευτής, πλην της Πλεύσης, που να μη μου έχει πει ”κάνε κάτι με τους ατέρμονους μονολόγους”», για να προσθέσει πως «όλοι διαμαρτύρεστε, κατ΄ίδιαν ή στο αυτί».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης έκανε δεκτή τη συμπλήρωση και πρόταση του Παναγιώτη Δουδωνή για την ένσταση αντισυνταγματικότητας. Επιπλέον, όπως εξήγησε, «με τις εισηγούμενες αλλαγές, ο εισηγητής έχει από 22, 28 λεπτά. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος έχει από 21 στα 27 λεπτά, ο βουλευτής από 7 στα 9 λεπτά. Πρώην πρωθυπουργοί και Πρόεδροι της Βουλής, με ανοχή, από 12 στα 15 λεπτά».

Υπογράμμισε δε πως αφορά οριζόντια στους πάντες, αφορά και στον πρωθυπουργό. Ορισμένες συζητήσεις δε θα περιλαμβάνονται στις απαγορεύσεις, «μέχρι να γίνει η κανονική αναθεώρηση μέχρι να μπουν χρόνοι». Όσον αφορά την αναθεώρηση, ο κ. Κακλαμάνης σημείωσε ότι θα αλλάξει, τονίζοντας πως «θα φροντίσω μέχρι τον Ιανουάριο να σας διανείμω, να ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση, ώστε το αργότερο τον Μάρτιο, να φέρουμε τη γενικότερη αναθεώρηση».

Σημειώνεται πως καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, και η Πλεύση Ελευθερίας. «Παρών» δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση και η Νίκη.

Ποιες είναι οι αλλαγές

Στα πρότυπα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, όσοι ξεπερνούν τον χρόνο που δικαιούνται, αυτομάτως θα υπάρχει διακοπή. Δηλαδή, το μικρόφωνο θα κλείνει, δε θα καταγράφονται πλέον στα πρακτικά τα όσα λέγονται και η τηλεοπτική κάμερα της Βουλής θα προβάλλει γενικό πλάνο της αίθουσας της Ολομέλειας και όχι του ομιλητή. Την προηγούμενη εβδομάδα, η Διάσκεψη των Προέδρων, μετά από εισήγηση του Νικήτα Κακλαμάνη και βάσει της κοινοβουλευτικής εμπειρίας των τελευταίων ετών, αποφάσισε να δοθεί επιπλέον χρόνος 25% σε όλους τους ομιλητές, ακολούθως όμως θα τίθεται σε λειτουργία ο «κόφτης».

Ακόμη μία σημαντική ρύθμιση που φέρνει ο νέος κανονισμός, είναι η απαγόρευση ομιλίας υπό διπλή ιδιότητα. Σε αυτή τη ρύθμιση έχει αντιδράσει επανειλημμένως, το τελευταίο διάστημα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιας και είναι η μονή αρχηγός κόμματος -πέραν του πρωθυπουργού, ο οποίος είναι φυσικά και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ- η οποία κατέχει διπλή ιδιότητα (πρώην Πρόεδρος της Βουλής και νυν επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας). Η χρήση του δικαιώματος ομιλίας υπό διπλή ιδιότητα, έδινε πολλές φορές στο παρελθόν τη δυνατότητα σε ομιλούντες να παρεμβαίνουν εκτός καταλόγου ομιλητών, αλλά και να κάνουν χρήση του δικαιώματος αγόρευσης, αθροίζοντας επιπλέον χρόνο από αυτόν που δικαιούνταν.

Οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν τον λόγο, μόνο έως και τρεις φορές την ημέρα. Οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν επισήμως σε εφαρμογή την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν άμεσα στις συζητήσεις νομοσχεδίων και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Πιο συγκεκριμένα, οι εισηγητές και οι αγορητές, αντί για 22 λεπτά, με την ανοχή, θα έχουν πλέον 28 λεπτά,– οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά, θα έχουν έως και 27 λεπτά, – οι βουλευτές, αντί για 7 λεπτά, θα έχουν 9 λεπτά, – οι πρόεδροι των ΚΟ με 50 ή περισσότερους βουλευτές, αντί για 20 λεπτά, θα έχουν 25 λεπτά, – οι πρόεδροι ΚΟ με λιγότερους από 50 βουλευτές, αντί για 15 λεπτά, θα έχουν πλέον 19 λεπτά και – οι αρμόδιοι υπουργοί, αντί για 10 λεπτά, θα έχουν 13.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι σε κρίσιμες συνεδριάσεις, όπως για την ψήφο εμπιστοσύνης, τις προτάσεις δυσπιστίας, την ψήφιση του Προϋπολογισμού, τις ενημερώσεις του Πρωθυπουργού και τις προ ημερησίας διάταξης συζητήσεις, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, οι πρόεδροι των ΚΟ θα συνεχίσουν να έχουν σχετικά άπλετο χρόνο για τις ομιλίες τους.