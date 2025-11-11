Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για την άγρια δολοφονία 31χρονου Πολωνού στον Άγιο Παντελεήμονα, στις 10 Οκτωβρίου 2025. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 29 και 38 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Η ταυτοποίησή τους έγινε μέσα από υλικό καμερών ασφαλείας, που κατέγραψε την είσοδό τους στην πολυκατοικία, το μεσημέρι που έγινε η δολοφονία και που σας παρουσιάζει το ΒΗΜΑ.

Το χρονικό

Το μεσημέρι της 10ης Οκτωβρίου, οι δύο δράστες περίμεναν έξω από το διαμέρισμα, που είχαν βάλει στο μάτι. Όταν ο 48χρονος συγκάτοικος του θύματος άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος, για να πάει στη δουλειά του, τού επιτέθηκαν, ψεκάζοντάς τον στα μάτια με σπρέι, τον χτύπησαν και έτσι κατάφεραν να εισβάλουν στο σπίτι.

Μέσα στο διαμέρισμα τον ακινητοποίησαν, τον έδεσαν με πλαστικά δεματικά και τον χτύπησαν στο κεφάλι. Αντίστοιχα, το ίδιο έκαναν και με τον δεύτερο συγκάτοικο, το 31χρονο θύμα, τον οποίο οι δράστες ακινητοποίησαν και με απίστευτη βιαιότητα, τον τραυμάτισαν θανάσιμα με αλλεπάλληλες μαχαιριές. Ο 31χρονος βρέθηκε δολοφονημένος στο μπάνιο, με δεμένα χέρια και εμφανή σημάδια βίας.

Αφού ολοκλήρωσαν την πράξη τους, οι δράστες στη συνέχεια ανενόχλητοι, έψαξαν όλο το διαμέρισμα και αφαίρεσαν οικοδομικά εργαλεία, ηλεκτρικές συσκευές και αντικείμενα αξίας.

Πώς αποκαλύφθηκε το έγκλημα

Ο 48χρονος, παρά τα τραύματά του, κατάφερε να λυθεί και να βγει στον δρόμο, ζητώντας βοήθεια από κατάστημα της γειτονιάς. Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, που διαπίστωσαν τη δολοφονία του 31χρονου.

Από την επεξεργασία των καμερών ασφαλείας και τη συλλογή στοιχείων, οι αστυνομικοί κατέληξαν στους δύο δράστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το πρωί της 6ης Νοεμβρίου.

Τα ευρήματα

Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους, εντοπίστηκαν ρούχα που φορούσαν κατά τη διάρκεια του εγκλήματος, ποσότητες κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, φυσίγγια, ένα περίστροφο, σιδερογροθιά, ζυγαριές ακριβείας και τα κλοπιμαία από το σπίτι του θύματος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία, αρπαγή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου, που φέρεται να είχε ρόλο συνεργού.