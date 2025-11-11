Γράφει ο: Γρηγόρης Ρομπόπουλος, Ιατρικός Διευθυντής DEMO ΑΒΕΕ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής

Καθώς η ιατρική γνώση και η τεχνολογία εξελίσσονται με ραγδαία ταχύτητα, η Έρευνα & Ανάπτυξη αποτελεί το θεμέλιο λίθο κάθε προόδου στην υγεία. Πίσω από κάθε φάρμακο και κάθε θεραπεία για την βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, βρίσκεται η αδιάκοπη προσπάθεια οραματιστών επιστημόνων για γεφύρωση λύσεων και αναγκών.

Η επένδυση στην έρευνα, είναι επένδυση στον άνθρωπο και στο δικαίωμα να ζει κανείς καλύτερα.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η DEMO ABEE, μία από τις κορυφαίες φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη, επενδύει δυναμικά σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) εισάγοντας στη χώρα μας για πρώτη φορά νέες τεχνολογίες ανάπτυξης φαρμάκων και στοχεύοντας στην βελτίωση στις διαδικασίες που ενισχύουν την ποιότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων.

Βελτίωση φαρμακοτεχνικών μορφών, καινοτομία στην παραγωγή

Η DEMO δεν περιορίζεται στην απλή αναπαραγωγή δραστικών ουσιών. Αντιθέτως, μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Έρευνας & Ανάπτυξης στοχεύει στην ανακάλυψη και τεκμηρίωση νέων θεραπευτικών ενδείξεων και στην βελτιστοποίηση της φαρμακοτεχνικής μορφής, ώστε να προσφέρει σκευάσματα με καλύτερη απορρόφηση, σταθερότητα και ευκολία στη χρήση προσφέροντας νέες, πραγματικές λύσεις σε ασθενείς με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.

Παράλληλα, επενδύει σταθερά στην αναβάθμιση των κέντρων έρευνας & ανάπτυξης της εταιρείας τα οποία διαθέτουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό ενώ ταυτόχρονα εκσυγχρονίζονται και οι παραγωγικές μονάδες, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής και αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου ποιότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη εναλλακτικών οδών χορήγησης και με τη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, διευκολύνουν τη συμμόρφωση των ασθενών και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Πρωτιά στη Βιοτεχνολογία

Η DEMO έχει αναπτύξει και λειτουργεί στην Ελλάδα το πρώτο και ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα Κέντρα Βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη, με στόχο την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή βιολογικών σκευασμάτων εξολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της στην Άγιο Στέφανο.

Η επένδυση αυτή έβαλε την Ελλάδα στο κατάλογο των λίγων χωρών στην ΕΕ που έχουν επενδύσεις στην βιοτεχνολογική ανάπτυξη θεραπειών ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την αυτάρκεια της χώρας και της ΕΕ σε κρίσιμα φαρμακευτικά προϊόντα και προωθεί την επιστροφή επιστημόνων από το εξωτερικό (brain re-gain).

Η στρατηγική της DEMO στον τομέα της βιοτεχνολογίας περιλαμβάνει και την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στον τομέα της βιοτεχνολογίας κάτι που ξεκίνησε ήδη με την έναρξη της πρώτης Βιο-ακαδημίας στο κέντρο του Αγίου Στεφάνου από τον περασμένο Οκτώβριο με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη στη χώρα μας της νέας γενιάς επιστημόνων στο χώρο της βιοτεχνολογίας. Ενώ ήδη υπάρχει συνεργασία με μεγάλα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια με σκοπό την επέκταση του θεραπευτικού φάσματος των προϊόντων βιοτεχνολογίας.

Για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Η DEMO με τις στρατηγικές επενδύσεις της στην Επιστημονική και Τεχνολογική Καινοτομία συμβάλλει στην ενίσχυση της φαρμακευτικής αυτονομίας της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές και ταυτόχρονα συμβάλλει στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής συνοχής. Ταυτόχρονα, προωθεί την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων, συμβάλλοντας στην αναστροφή του brain drain ενώ τοποθετεί τη χώρα μας στο επίκεντρο της βιοτεχνολογικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε κόμβο καινοτομίας και επιστημονικής εξέλιξης.

Το όραμα της DEMO ξεκάθαρο, διαχρονικό και διατηρεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο: να εξασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση σε θεραπείες υψηλής ποιότητας και, σε όλους τους ασθενείς, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική ή οικονομική τους θέση.

Με ακλόνητη πίστη στην αξία της επιστήμης και τη δύναμη της καινοτομίας, η DEMO συνεχίζει να χτίζει το μέλλον του Φαρμάκου, με πυξίδα τον άνθρωπο και προορισμό ένα υγιέστερο αύριο.