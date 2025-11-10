Για τρίτη φορά αναβλήθηκε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου του καταδικασμένου σε 12ετή κάθειρξη, άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη για την υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά τριών αγοριών.

Η δίκη του επιφανούς καλλιτέχνη αναβλήθηκε για τις 5 Ιουνίου 2026, μετά από αίτημα αναβολής των συνηγόρων υπεράσπισης του κατηγορούμενου, στο οποίο δεν εναντιώθηκε η Υποστήριξη της Κατηγορίας. Οι συνήγοροι του Λιγνάδη επικαλέστηκαν κωλύματα λόγω παράστασής τους σε άλλες δίκες στην Αθήνα και την επαρχία.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης, παρών σήμερα στο δικαστήριο, καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, τον Ιούλιο του 2022, σε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών καθώς κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (4 προς 3) για τους βιασμούς δύο 17χρονων, στην Αθήνα και στην Επίδαυρο, το 2015.

Ο καλλιτέχνης αθωώθηκε από το πρωτόδικο δικαστήριο για άλλους δύο βιασμούς, ενός 16χρονου και ενός 18χρονου και είναι ελεύθερος με όρους καθώς του είχε δοθεί αναστολή. Για την υπόθεση είχε παραμένει προσωρινά κρατούμενος 17 μήνες.

Από το μηδέν η δίκη

Το ΜΟΕ θα κρίνει σχεδόν από το μηδέν την υπόθεση του ηθοποιού, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να τύχει αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης με μεγαλύτερη ποινή από αυτήν της πρώτης δίκης. Και αυτό γιατί πλην της έφεσης του ίδιου του κατηγορούμενου το Εφετείο καλείται να κρίνει και την έφεση που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών η οποία ζητά να κριθεί εκ νέου η μία από τις δύο υποθέσεις που το πρώτο δικαστήριο κήρυξε αθώο τον καλλιτέχνη, αλλά και να εξεταστεί αν το ύψος της πρωτόδικης ποινής είναι ή όχι χαμηλό.

Η Εισαγγελία Εφετών με έφεση που άσκησε έκρινε ότι η υπόθεση του 16χρονου πρέπει να επανεξεταστεί. Παράλληλα ζητά να αξιολογηθεί από το ΜΟΕ το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Λιγνάδη το οποίο κατά την Εισαγγελέα που άσκησε την έφεση είναι χαμηλό σε σχέση με την «απαξία και την βαρύτητα της πράξης, της βλάβης προξένησε στα θύματα» κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ