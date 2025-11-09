Έτοιμος να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Για να πραγματοποιηθεί αυτό, συμπληρώνει θα πρέπει τα συμφέροντα της Ρωσίας να ληφθούν υπόψη για να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την Παρασκευή τις εικασίες ότι ο Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά την αναστολή των προσπαθειών για την οργάνωση μιας συνόδου κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Το πρακτορείο Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ακύρωσε τη νέα σύνοδο κορυφής αφότου το υπουργείο Λαβρόφ έστειλε μήνυμα που έλεγε ότι η Μόσχα δεν ήταν διατεθειμένη να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της σχετικά με την Ουκρανία.

Οι βρετανικοί Financial Times επικαλέστηκαν μια πηγή που υπονοούσε ότι η συνομιλία του Λαβρόφ με τον Ρούμπιο είχε αποθαρρύνει την Ουάσιγκτον.

Οι δηλώσεις Λαβρόφ

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία», δήλωσε ο Λαβρόφ στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι’ αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο όταν χρειαστεί», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τη Ρωσία μέσω διπλωματικών οδών πως εξετάζουν την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διατήρηση των περιορισμών που περιγράφονται στη Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (New START) πέραν της προγραμματισμένης λήξης της τον Φεβρουάριο του 2026.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική απάντηση από την Ουάσινγκτον. Μας ειπώθηκε μέσω διπλωματικών οδών ότι «το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση»» δήλωσε ο Λαβρόφ.