Ο Ολυμπιακός εκπλήρωσε όλους τους στόχους του στο εντός έδρας παιχνίδι του με αντίπαλο τον Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδας. Πρώτα απ’ όλα νίκησε και διπλασίασε τις επιτυχίες του στη League Phase. Το έκανε επίσης με το ευρύ 5-0, αποτέλεσμα που του βελτιώνει αφάνταστα τη διαφορά τερμάτων. Και τέλος είδε να λειτουργεί σε πολύ υψηλό βαθμό το ροτέισον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν από τον πάγκο να εμφανίζονται όσο σοβαροί απαιτείται.

Το πολύ γρήγορο γκολ του Μπιανκόν στο 5′ απλούστευσε σίγουρα τα πράγματα κόντρα σε έναν αντίπαλο που περισσότερο κοίταξε να μην επιβαρυνθεί παρά να εμφανιστεί ανταγωνιστικός.

Ωστόσο το εκρηκτικό διάστημα προτού οι δύο ομάδες αποσυρθούν στ’ αποδυτήρια για το δεκαπεντάλεπτο διάλειμμα ήταν εκείνο που διέλυσε την οποιαδήποτε αμφιβολία θα μπορούσε να δημιουργηθεί ενόψει δεύτερου μισού. Ο κεφάτος Γιάρεμτσουκ φρόντισε γι’ αυτό με δύο προσωπικά τέρματα. Κι αν στο πρώτο, του 43′, βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, στο δεύτερο ένα λεπτό μετά (44′) ξεσήκωσε τον κόσμο, δεδομένου ότι ήταν βγαλμένο από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Επειδή πάντως ο Μπιανκόν τον «ζήλεψε» τον Ουκρανό για τις επιδόσεις του, τον έπιασε γρήγορα στα δύο γκολ με το δεύτερο δικό του.

Από την πλευρά του δε ο «μαέστρος» Γιαζίτζι, από τα πόδια του οποίου άρχιζαν τα περισσότερα ωραία στο χορτάρι του «Γ. Καραϊσκάκης», μερίμνησε με εύστοχο χτύπημα πέναλτι (που είχε κερδίσει ο Πνευμονίδης) για την αύξηση της έκτασης μιας ήδη «κλειδωμένης» επικράτησης που δεν ταλαιπώρησε τον Ολυμπιακό. Αντιθέτως αποδείχθηκε κίνητρο για όσους περίμεναν καρτερικά την ευκαιρία τους μετά από ένα διάστημα με σειρά απαιτητικών αγώνων.

Μόνο στον Στρεφέτσα δεν επετράπη να βιώσει τη χαρά του σκόρερ, δεδομένου πως το δικό του γκολ, λίγο πριν από το 5-0 του Τούρκου από την άσπρη βούλα, ακυρώθηκε. Τουλάχιστον ο Βραζιλιάνος δεν έχασε το χαμόγελό του.

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με τους Πασχαλάκη, Μπιανκόν, Καλογερόπουλο (71′ Ροντινέι), Μάνσα, Βέζο (71′ Μπρούνο), Σιπιόνι, Μουζακίτη (59′ Λιατσικούρα), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (71′ Καμπελά), Γιαζίτζι, Γιαρέμτσουκ (59′ Πνευμονίδη)