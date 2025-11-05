Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός απέναντι στην Αϊντχόφεν, πίεσε τους Ολλανδούς και έφτασε ελάχιστα δευτερόλεπτα από την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League, αλλά πλήρωσε ακριβά το μοναδικό του λάθος στην αναμέτρηση.





Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προηγηθεί στο 17′ με τη γκολάρα του Ζέλσον Μαρτίνς επί των πρωταθλητών Ολλανδίας, διατηρούσαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και έχαναν ευκαιρίες, όμως στην πρώτη στιγμή αμυντικής αδράνειας στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ήρθε η ισοφάριση.





Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί

Τέσσερις αγωνιστικές απομένουν για να πέσει η αυλαία στην League Phase του Champions League και όλα είναι στο χέρι των ερυθρόλευκων. Ο Ολυμπιακός μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές μπορεί να μετρά μόλις δύο βαθμούς, ωστόσο δεν αντικατοπτρίζουν την εικόνα του στο γήπεδο.

Ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του έχουν δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής και μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα. Τι χρειάζονται για να το κάνουν αυτό; Η λογική λέει ότι εννιά βαθμοί θα είναι αρκετοί.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σε δύο εβδομάδες την Ρεάλ, στο πιο δύσκολο από τα ματς που του απομένουν. Στη συνέχεια ταξιδεύει στο Αλμάτι για να αντιμετωπίσει την Καϊράτ, έπειτα υποδέχεται την Λεβερκούζεν και κλείνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Άγιαξ.

Σίγουρα, όταν μιλάμε για αγώνες επιπέδου Champions League τίποτα δεν είναι εύκολο και ούτε δεδομένο. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός με την εικόνα που έχει δείξει μέχρι στιγμής στο γήπεδο αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού