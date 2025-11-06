Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την Πέμπτη (6/11) την επέκταση του συμβολαίου του Κώστα Σλούκα για άλλον ένα χρόνο.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έβαλε την υπογραφή του στη νέα σύμβαση και θα παραμείνει στο «πράσινο» ρόστερ ως το καλοκαίρι του 2027.

Οι σκέψεις για αποχώρηση από τη δράση είχαν ατονήσει μετά το πρόσφατο Eurobasket και ο Σλούκας, γνωρίζοντας καλύτερα από καθέναν τον εαυτό του και το σώμα του, πήρε την απόφαση ν’ αποδεχθεί την πρόταση παραμονής για τουλάχιστον μία σεζόν.

Στις πρώτες δύο σεζόν του με τον Παναθηναϊκό ο Σλούκας έχει ήδη πανηγυρίσει τρεις τίτλους: ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και φυσικά το ευρωπαϊκό του 2024. Εφέτος στην Euroleague ο 35χρονος γκαρντ έχει 8.1 πόντους (43% στο δίποντο, 36% στο τρίποντο και 83% στις βολές), 1.8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά 19 λεπτά συμμετοχής.

Οι «πράσινοι» συνόδευσαν την ανακοίνωση – ανάρτηση με το τραγούρι του ΛΕΞ «Αλήτικη Αγάπη» και διάφορα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από αυτή τη διετία.