Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Βόνιτσα, όταν ένας υπάλληλος καθαριότητας έπεσε από το απορριμματοφόρο.

Το ατύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και από την πτώση του από το απορριμματοφόρο ο 47χρονος υπάλληλος τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διασωληνώθηκε.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του ο 47χρονος μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου και νοσηλεύεται.

Ατύχημα και στην Πάτρα

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε και στην Πάτρα, όταν εργάτης έπαθε ηλεκτροπληξία την στιγμή που έκανε ηλεκτροσυγκόλληση σε κατασκευή. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου δίνει «μάχη» για τη ζωή του.

Το εργατικό ατύχημα έγινε στην περιοχή Κουνελέικα Αχαΐας.