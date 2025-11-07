Αυτή την ώρα καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μάκης Βορίδης.

Ο πρώην υπουργός, ξεκίνησε μια μια μακροσκελή εισαγωγική τοποθέτηση. Υποστήριξε ότι δεν παρενέβη ποτέ για οποιοδήποτε ΑΦΜ, αναφέρθηκε στα όσα του είχε καταλογίσει στη δική του κατάθεση ο κ. Γρηγόρης Βάρρας, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ απάντησε και για τις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και επικαλούνται το δικό του όνομα.

Την ίδια ώρα άμεση ήταν η αντίδραση του κ. Βάρρα στην κατάθεση Βορίδη. Αναλυτικά η δήλωσή του.

Γιατί ζήτησα παραίτηση Βάρρα

Μιλώντας ειδικότερα για την παραίτηση του κ. Βάρρα, ο Μάκης Βορίδης είπε ότι προήλθε, μεταξύ άλλων, μετά από συνέντευξή του όπου τον φωτογράφιζε.

Τότε, σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, ο κ. Βάρρας είχε πει «δεν με φοβίζουν προσπάθειες που με στοχοποιούν είτε αυτές που εκπορεύονται από πάνω προς τα κάτω και το αντίθετο», ο πρώην υπουργός είπε ότι κάλεσε τον πρόεδρο του Οργανισμού για εξηγήσεις ρωτώντας «τι είναι αυτό; Κάτσε πρόεδρε. Συνέντευξη δική σου; Ναι. Έδωσες; Έδωσες. Απεδόθη σωστά; Απεδόθη. Άρα έχουμε την neuropublic που έχει μη αρμόζουσα επιρροή. Και του λέω. Θέλω να σηκωθείς να φωνάξεις νομική σου ομάδα ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θέλω καταγγελία συμβάσεως. Και εφόσον υπάρχουν παράνομες ενέργειες παρακαλώ μηνυτήρια αναφορά. Ή καταγγελία ή αποζημίωση. Ή και μήνυση. Καταλαβαίνεις του λέω. Η απάντηση του κ Βάρρα, σύμφωνα με τον Μάκη Βορίδη ήταν «δεν έχω τέτοια στοιχεία. Και τι λέμε εδώ τώρα του λεώ; Πως το γλιτώνουμε αυτό; έχεις και διαγωνισμό που σηκώνεις. Αυτές είναι εταιρίες έχουν τα δικά τους. Έχουμε υποχρέωση να έχουμε απόσταση. Δεν είμαστε με τον έναν ή τον άλλον».

Ο διάλογος με τον Βάρρα

Και συνέχισε ο κ. Βορίδης μεταφέροντας τον διάλογο με τον κ. Βάρρα: «Πρόεδρέ μου από πάνω από σένα ποιος είναι; Δύο. Ο υπουργός και ο πρωθυπουργός. Δύο. Σε στοχοποίησε κανένας από μας; Καταλαβαίνεις του λέω τι λες; Υπάρχει κάτι που θες να μου πεις για την μεταξύ μας σχέση; Σε πείραξα κάπου; Σου έκανα κάτι κακό; Είναι κάτι που θες να μου εξομολογηθείς; Όχι. Και εδώ ποιος σε στοχοποιεί; Είναι δυνατόν, να ανοίγει στον δημόσιο διάλογο τέτοια συζήτηση; Και λες άντε το προσωπικό να το δεχτείς, δεν είναι και εύκολο; Το άλλο. Πως; Αυτός είναι ο λόγος της παραίτησης. Για αυτή την συνέντευξη. Και ήρθε εδώ να μου πει ΄τοι είμαι εκπρόσωπος συμφερόντων. της neuropublic. Τι είπε; Ότι πήγα σε μια εκδήλωσή της τρία χρόνια μετά. Και ο Χαρίτσης ήταν εκεί», είπε για να προσθέσει με ειρωνική διάθεση: «Μαζί με τον Χαρίτση οργανώνουμε τα συμφέροντα».

Σχολιάζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης, ο πρώην υπουργός είπε πως «επένδυσε στο να δημιουργήσει πολιτικά ζητήματα και να έρθει να πει τι; Έρχεται μια δικογραφία, έρχεται για να την αξιολογήσετε. Αν θέλετε αν μιλήσουμε για την δικογραφία, που περιλαμβάνει υποτίθεται και σπεύσατε να υιοθετήσετε για οικονομικά αδικήματα, ένα ποσό έχει; Που να είναι το εξής: Ο κ. Χ πήρε 5 χιλιάδες ευρώ παρανόμως. Ο κ. Ψ που του τα έδωσε το ήξερε και το επέτρεψε αν συμβεί. Ένα τέτοιο ποσό έχει;π Πώς σπεύσατε εσείς χωρίς το παραμικρό στοιχείο να δημιουργήσετε κατηγορίες; Η απάντηση είναι, και μάλιστα να με στοχοποιήσετε, να επενδύσετε πολλά στην στοχοποίησή μου έχει να κάνει γιατί εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Αλλιώς δεν πιστεύω να νομίζετε ότι υπάρχει κατηγορητήριο επειδή εφάρμοσε τεχνητή λύση και ζήτησε παραίτηση ενός υπουργό, αυτό συγκροτεί κατηγορητήριο ενός υπουργού σε ποινικό επίπεδο;».

Ποιοι είναι οι «μπιζιμπόντηδες»

Ο κ. Βορίδης, σχολίασε και συνομιλίες που τον επικαλούνται αλλά και για το αν γνώριζε τον Γιώργο Ξυλούρη (Φραπέ). Όπως είπε, δεν έχω καμία συνομιλία, παραδέχθηκε ότι γνώρισε τον κ. Ξυλούρη.

«Τρίτοι μιλάνε και χρησιμοποιούν το όνομά μου. Έχω 6,5 χιλιάδες επαφές στο κινητό μου, παίρνω τηλέφωνο λέτε να τους ζητάω το ποινικό τους μητρώο;» διερωτήθηκε. Στη συνέχεια είπε ότι «μπιζιμπόντηδες» χρησιμοποιούν το όνομα του.

Η εξέταση του Μάκη Βορίδη συνεχίζεται με ερωτήσεις των μελών της επιτροπής.