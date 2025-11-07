Στην ανάγκη μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου, και τη συνολική στρατηγική που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση προς την κατεύθυνση αυτή, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο OT FORUM και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Ελένη Στεργίου: «Όσο πιο παραγωγική είναι μια οικονομία, τόσο καλύτερους μισθούς μπορεί να δίνει, και όσο μεγαλύτεροι είναι οι μισθοί τόσο μεγαλύτερο είναι το διαθέσιμο εισόδημα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι με μία σειρά κινήσεων η κυβέρνηση έχει επιταχύνει τη διευκόλυνση των επενδύσεων στη βιομηχανία, αλλάζοντας τη φιλοσοφία του αναπτυξιακού νόμου. Στο σημείο αυτό μάλιστα, υπενθύμισε ότι παλαιότερα το 90% των επενδύσεων του αναπτυξιακού αφορούσε τον τουρισμό, ενώ πλέον στόχος είναι να στηριχθεί η βιομηχανία.

«Εντυπωσιάστηκε από τον αριθμό των προτάσεων που παρουσιάστηκαν» υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι τον Ιανουάριο θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα: «Τρέχουνε εμβληματικές επενδύσεις. Γίνεται μία πολύ σοβαρά δουλειά» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης.

Για την τεχνητή νοημοσύνη

Αναφερόμενος στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Θεοδωρικάκος, τόνισε ότι επόμενος στόχος της κυβέρνησης είναι να συνδέσουμε την μικρομεσαία επιχείρηση με το ΑΙ: «Δεν έχουμε περιθώριο για καθυστερήσεις. Η τεχνολογία τρέχει τρομερά. Αλλά έχουμε ένα πρόγραμμα 150 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο το 2026 και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την τεχνητή νοημοσύνη».

Παράλληλα με αυτό, το υπουργείο θα τρέξει την «κινητροδότηση» για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία: «Θέλουμε να ξαναχτίσουμε μία ισχυρή βιομηχανία. Η συμβουλή του υπουργείο Ανάπτυξης σε αυτό θα είναι ένα πλαίσιο 150 εκατ. ευρώ υπεραποσβέσεων που θέλει η βιομηχανία»

Διαφάνεια και αντικειμενικότητα

«Αυτό που μας ενδιαφέρει και οφείλουμε στην κοινωνία, είναι τα χρήματα ν αξιοποιούνται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο. Γιατί από το 2005 έως το 2019 εκατοντάδες εκατ. δόθηκαν μέσω του αναπτυξιακού νόμου σε projects που δεν ολοκληρώθηκαν. Τώρα προσπαθούμε να πάρουμε πίσω τα χρήματα» είπε, τονίζοντας ότι με τη βοήθεια της ΑΑΔΕ θα πάρουμε πίσω τα πρώτα 80 εκατ. ευρώ: «Θα κυνηγήσουμε και το τελευταίο ευρώ για να το αξιοποίησουμε».

Ερωτηθείς για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ο υπουργός είπε ότι έχουν δοθεί αρκετά χρήματα και πως οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να αποδίδουν και μετά το τέλος του RRF. «Οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να θέλουν να συνεχίσουν να αποδίδουν».

Επίσης, προανήγγειλε ότι εντός του Δεκεμβρίου, πριν κλείσει η Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα προβλέπει τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών ώστε να στηριχθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία

Ερωτηθείς σχετικά με το κόστος στη βιομηχανία, το οποίο προκαλεί την έντονη δυσαρέσκεια του κλάδου, ο υπουργός τόνισε: «Δίνω μάχη για αυτό, όπως ξέρετε. Ήδη έχουν γίνει δύο συσκέψεις. Η ελληνική βιομηχανία πρέπει να στηριχθεί. Μπορεί όλο αυτό να έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, ωστόσο το όποιο κόστος το ξεπερνά η ανάγκη στήριξης της βιομηχανίας», υπογράμμισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συζήτηση για το νέο παραγωγικό πρότυπο έχει πλέον μπει στην καθημερινότητα, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του ότι παρατηρείται κάποια σύγκλιση σε αυτό με την αντιπολίτευση.

Ειδικότερα, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι τα ισχυρά σημεία σύγκλισης ανάμεσα στα κόμματα είναι δύο:

η ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού προτύπου και,

η σημασία που έχει το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται ισχυρός κόμβος ενέργειας στην ΕΕ

Για την ακρίβεια

Ερωτηθείς για τη δυσαρέσκεια που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις αναφορικά με τις ακρίβεια ο υπουργός τόνισε: «Υπάρχει ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 40% που ανταποκρίνεται με άνεση στις ανάγκες του, ένα μεσαίο σημαντικό ποσοστό που έχει δυσκολία, και ένα άλλο 20%-25% που δοκιμάζεται πάρα πολύ»

Και κατέληξε λέγοντας: «Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η χώρα πριν από 15 χρόνια πτώχευσε και αναγκάστηκε να πάρει πολύ σκληρά μέτρα».