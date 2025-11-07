Για τη θέση της Τουρκίας σε σχέση με την ευρωπαϊκή άμυνα, την ελληνική αμυντική βιομηχανία, τις αναγκαίες αλλαγές που φέρνει στο ελληνικό στράτευμα το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, αλλά και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις μίλησε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, στο 6ο ΟΤ FORUM και στους δημοσιογράφους του ΟΤ Αλεξάνδρα Φωτάκη και Δημήτρη Μανιάτη.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «δεν μας βλέπω ως αντίπαλο δέος της Τουρκίας», εξηγώντας με έμφαση ότι το θέμα της συμμετοχής της γείτονος στο αμυντικό οικοδόμημα της Ευρώπης είναι αξιακό και έχει να κάνει ακριβώς με το εάν συμμερίζεται τις αρχές της Ευρώπης για να συμμετέχει σε αυτό.

Η Τουρκία, πρόσθεσε ο υπουργός, μόνο υπό πολύ αυστηρούς όρους μπορεί να είναι μέρος των θεμελίων της άμυνας της Ευρώπης.

Ερωτηθείς εάν αρκεί το διπλό βέτο, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας είπε: «Αν η Κομισιόν τηρήσει τις δεσμεύσεις που κατέθεσε στη συζήτηση για το SAFE έχει σημασία.

Οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών είναι νομπελίστες στο να γράφουν πράγματα που τα καταλαβαίνουν και τα ερμηνεύουν μόνο αυτοί. Αν, λοιπόν, μιλάμε για τα προϊόντα 100% έχουμε συμφωνήσει ότι θα εγκριθεί με ομοφωνία. Εάν τηρήσει τη δέμευσή της τότε υπάρχει δυνατότητα της Ελλάδας να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Πώς γίνεται να συμμετέχουν σε ένα αμυντικό πρόγραμμα δύο χώρες που η μία από τις δύο απειλείται από την άλλη;».

«Το SAFE δημιούργησε προσδοκίες, αλλά δεν θα είναι ο κύριος μοχλός»

Τόνισε, ακόμη, ότι «το SAFE δημιούργησε προσδοκίες, αλλά δεν θα είναι ο κύριος μοχλός» και εξήγησε πως «το μεγάλο κέρδος μας θα είναι τα υπόλοιπα 600 και παραπάνω δισ. του ReArm Europe που υποίθεται ότι η Κομισιόν να μοχλεύσει από αναξιοποίητους πόρους που ακόμα δεν έχουμε δει λεπτομέρειες».

Μέσα στον Νοέμβρη, είπε, θα ανέβουν οι ελληνικές προτάσεις στην πλατφόρμα της Κομισιόν και «θα δούμε πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτό».

Η Ευρώπη χρειάζεται πολλά χρόνια για να δημιουργήσει σοβαρή αμυντική δυνατότητα, σημείωσε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας πως «η Ευρώπη ξέχασε την άμυνα» και, όπως είπε «αυτό είναι απώλεια κουλτούρας και όχι συστημάτων».

Σε σχέση με την Τουρκία, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε, ακόμη, ότι «εμείς δεν διαμαρτυρόμαστε για την Τουρκία. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια συνολική ευρωπαϊκή συνείδηση που στέκεται σε αξίες τρόπου ζωής και αντιμετωπίζει σαν ένα πρότυπο οτιδήποτε γύρω της το απειλεί» και όπως είπε, μεταξύ άλλων, «η Ευρώπη είναι ένα φωτεινό παράδειγμα, αλλά για να είναι αυτό πρέπει να έχει και τη δυνατότητα να το υπερασπίσει».

Υπό αυτή την έννοια, εξήγησε ότι το κοινό συνφέρον είναι ακριβώς η υπεράσπιση του αξιακού αυτού χώρου. «Δεν απειλείται μόνο από τη Ρωσία αλλά και από πολλές παραμέτρους στην περιφέρειά της», καταλήγοντας ότι η Ευρώπη πρέπει σύντομα να φτάσει στο επίπεδο των ΗΠΑ που δεν διανοείται κανείς να απειλήσει τα σύνορά της λόγω της αμυντικής ικανότητας που έχουν.

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία

Αναφορικά με την άμυνα της χώρας και την αμυντική βιομηχανία, ο υπουργός τόνισε ότι είμαστε μια μικρή οικονομία, που πρέπει να μεγαλώσει. «Ζούμε σε εποχή κατακλυσμιαίων αλλαγών. Πρέπει να έχουμε δική μας αμυντική τενογνωσία. Για όλο αυτό δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πάντα στα ξένα ράφια. Αρα και ποσοτικά και ποιοτικά χρειαζόμαστε δικές μας επιχειρήσεις», υπογράμμισε.

Οπως είπε χαρακτηριστικά, «η Τουρκία έχει καταφέρει πρώτον να έχει εσωτερικές δυνατότητες σημαντικές, δεύτερον εξαγωγική δυνατότητα δισεκατομμυρίων και είναι πάρα πολύ πιο μπροστά από εκεί που είμαστε εμείς. Δεν χρειάζεται να γίνουμε δεύτερη Τουρκία, αλλά να διδαχτούμε από τα λάθη τους και να χαράξουμε δική μας πορεία».

Η ΑΙ στις ένοπλες δυνάμεις

Οσον αφορά την ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στις ένοπλες δυνάμεις, ο κ. Δένδιας είπε χαρακτηριστικά πως «πρέπει να αλλάξουν όλα». Αναφέρθηκε σε επιτεύγματα που, όπως είπε, πριν από λίγα χρόνια δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί και τόνισε ότι πήραμε μαθήματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι η ΑΙ μπορεί να αποκαταστήσει μια ισορροπία όταν υπάρχει η ανισσοροπία των αριθμών μεταξύ δύο δυνάμεων.

«Είναι προφανές ότι είναι το μέλλον. Εκεί πάμε. Εάν δεν το καταλάβουμε θα υποστούμε τις συνέπειες», προειδοποίησε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «πάντα οφείλουμε να μην ξεχνάμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Φανταστείτε ένα σύστημα που έχει επιλογές θανάτου και θα αποφασίζει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο μόνο του. Μπορεί να καταστεί τραγικά επικίνδυνο».

Η Ατζέντα 2030

Ερωτηθείς πώς προχωράει η Ατζέντα 2030, ο κ. Δένδιας απάντησε ότι «αποτελεί σπάνια εξαίρεση, καθώς σε μεγάλο βαθμό εξελίσσεται ot time και on schedule». Ο στόχος, είπε, θα τηρηθεί και το 2030 η χώρα να έχει τη δυνατότητα της αποτροπής των απειλών που υπολογίζεται ότι μπορούν να υπάρξουν τότε.

Δίνουμε ήδη τα δείγματα της νεάς εποχής. Αλλά πρέπει να υπάρχει συνέχεια με κοινή αντίληψη στο πολιτικό σύστημα της χώρας ότι πρέπει να πάμε προς τα εκεί, ότι είναι κοινή εθνική αποστολή, υπογράμμισε, και φέροντας ως παράδειγμα εθνικής ενότητας την υπερψήφιση της αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra από περισσότερους από 240 βουλευτές, έκανε λόγο για «επίτευγμα για τη χώρα και την κοινωνία».

Σε σχέση με τις αμοιβές των στρατιωτικών, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι «δεν δίνουμε τα λεφτά που έναν φιλόδοξο νέο άνθρωπο θα τον κρατήσει στο στράτευμα εάν δεν το κάνει από αίσθημα εθνικής αποστολής». Για αυτό, εξήγησε, προσπαθούμε να κάνουμε ένα τέτοιο πακέτο αντιπαροχής που θα κρατήσουμε αυτούς με αίσθημα εθνικής αποστολής». Σε αυτό το πλαίσιο θα ανακοινωθεί το νέο στεγαστικό τις επόμενες μέρες, ώστε, όπως είπε ο κ. Δένδιας, «να νιώθουν ότι η πατρίδα ανταποδίδει όσα κάνουν αυτοί για εκείνην».

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, ο υπουργός έκανε λόγο για ένα νομοθέτημα τεράστιο, που έχει τα πάντα και το χαρακτήρισε «την κατακλείδα της δουλειάς που έχει γίνει σε αυτό το υποργείο». Την επόμενη εβδομάδα εκτιμά, όπως είπε να σημοσιευτεί στο Διαύγεια και στις επόμενες 3 εβδομάδες να συζητηθεί στη Βουλή.

«Δεν θα τα θεραπεύουμε όλα», σημείωσε, «αλλά δεν γίνεται να υπάρχουν 20 ταξιαρχίες χαρακτηρισμένες ως Ι5. Δεν βγαίνει πληθυσμιακά. Η Ελλάδα δεν αντέχει κάτι τέτοιο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει κάθε ένας που μπορεί, να υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμειοες γιατί υπάρχει απειλή» και κατέληξε απευθυνόμενος στην ελληνική κοινωνία, όπως είπε, λέγοντας: «Αυτή είναι μια συνταγματική υποχρέωση όλων μας».

Ερωτηθείς για τα προβλήματα στη συντήρηση και υποστήριξη των οπλικών συστημάτων, καθώς έχει περάσει μακρά περίοδος απαξίωσής τους, ο κ. Δένδιας απάντησε πως «ένα μεγάλο κομμάτι του προβλήματος είναι προϊόν της κρίσης, ένα άλλο, όμως, έχει να κάνει με τη θεσμική μας αντίληψη» και πρόσθεσε πως πλέον, «η συντήρηση των οπλικών συστημάτων εντάσσεται μέσα στα εξοπλιστικά».

Ελληνοαμερικανικές σχέσεις

«Περιμένουμε να δούμε τα στέρεα βήματα της νέα πρέσβη των ΗΠΑ», απάντησε σε σχετική ερώτηση ο υπουργός. Σημείωσε ότι ο ίδιος έχει «καλή εμπειρία από πρώτη περίοδο Τραμπ» και πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι και στοΤραμπ 2.0 θα έχουμε την ίδια σοβαρή αντιμετώπιση. Και με τη βοήθεια της νέας πρέσβεως στην Αθήνα έχουμε μια καλή ειλικρινή σχέση με τις ΗΠΑ, κάτι για το οποίο με διαβεβαίωσε η πρέσβειρα».

Ακόμη, ο κ. Δένδιας εξέφρασε την εκτίμηση πως υπάρχει το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να διεξαχθεί ένα γόνιμος διάλογος και ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτεί η κα Γκίλφοϊλ το υπουργείο.

Επίσης, με έμφαση ανέφερε ότι «η επιστολή Μπλίνκεν στον ελληνα πρωθυπουργό δεν τηρήθηκε» και πρόσθεσε ότι «υπάρχει μια ανάληψη υποχρέωσης που πρέπει να τηρηθεί. Θέλω να δω ποιες είναι οι προθέσεις της και πώς σκέφτεται να το αντιμετωπίσει».

Κληθείς να σχολιάσει την εξωτερική πολιτική Τραμπ, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, είπε: «Ο Τραμπ έχει μια εξωσυμβατική προσέγγιση. Μένει να αποδειχθεί εάν θα είναι χρήσιμος για τις ΗΠΑ και κυρίως σε ό, τι μας αφορά, για την Ελλάδα και την ανθρωπότητα. Εχουμε ένα πρώτο σημαντικό τεστ, τη Γάζα. Μακάρι να πετύχε. Είναι κάτι το οποίο θα αποδειχθεί με τον καιρό. Εάν, δηλαδή, αυτή η διαφορετική προσέγγιση θα έχει αποτελέσματα. Αλλά το test case είναι μπροστά μας».

Για τον Αγνωστο Στρατιώτη

Σε ερώτηση σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τον Αγνωστο Στρατιώτη που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων, ο κ. Δένδιας ήταν κατηγορηματικός ότι: «Ο Αγνωστος Στρατιώτης δεν μπορεί να είναι θέμα για το οποίο οι Ελληνες θα διχάζονται» και πρόσθεσε ότι «δεν θα καταστεί με κανέναν τρόπο σημείο διχασμού για την εληνική κοινωνία, αλλά ο ρόλος του είναι να ενώνει για την κοινή μνήμη όσων θυσιάστηκαν για εμάς».