Το κυβερνών κόμμα της Βουλγαρίας ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα επιτρέπει σε έναν ειδικό διαχειριστή, όταν διοριστεί, να εποπτεύει την πώληση του διυλιστηρίου πετρελαίου στο Μπουργκάς, το οποίο ανήκει στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil, η οποία υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο είδε και δημοσίευσε το βουλγαρικό πρακτορείο Mediapool, θα αναβαθμίσει τα δικαιώματα του ειδικού διαχειριστή ώστε να μπορεί να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο, χωρίς ο νόμιμος ιδιοκτήτης του διυλιστηρίου να έχει δικαίωμα ψήφου ή προσφυγής.

Ανησυχία για τις κυρώσεις

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ και η Βρετανία επέβαλαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, τη Lukoil και τη Rosneft, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, περιπλέκοντας τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν τις δραστηριότητές τους.

Η Βουλγαρία επιβεβαίωσε στο Reuters ότι το διυλιστήριο στο Μπουργκάς και αρκετές άλλες θυγατρικές του ομίλου Lukoil υπόκεινται στις τελευταίες αμερικανικές κυρώσεις.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με αμερικανικούς φορείς για να διασφαλίσει ότι το διυλιστήριο, με δυναμικότητα 190.000 βαρέλια την ημέρα, θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Στηρίζει την κίνηση ο πρώην πρωθυπουργός Μπορίσοφ

Ο Μπόικο Μπορίσοφ, πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του κόμματος GERB – το οποίο ηγείται της κυβέρνησης συνασπισμού της Βουλγαρίας – δήλωσε ότι θα παρουσιαστεί ειδικός νόμος που θα αφορά στην διαχείριση.

«Αυτό έχει λογική, γι’ αυτό και σήμερα θα υποβάλουμε νομοσχέδιο για τον ειδικό διαχειριστή», ανέφερε ο Μπορίσοφ, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο BNT.

Η Lukoil πασχίζει να συνεχίσει τις δραστηριότητες της στις επιχειρήσεις της στο εξωτερικό, καθώς οι δυτικές κυρώσεις διαταράσσουν από φορτώσεις πετρελαίου στο Ιράκ, μέχρι αντλιοστάσια στη Φινλανδία και αγοραπωλησίες στην Ελβετία, σύμφωνα με πηγές.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε άδεια που δίνει στις εταιρείες προθεσμία έως τις 21 Νοεμβρίου για να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους με τη Lukoil.