«Προσέρχομαι ως μάρτυρας, το υλικό που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή δεν αποτελεί κατηγορητήριο σε βάρος μου» δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης.

Δήλωσε ότι παρίσταται ως Μάρτυρας, με καθαρή συνείδηση. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν με κατηγόρησε — ενημέρωσε τη Βουλή των Ελλήνων, όπως όφειλε να κάνει.»

«Δεν υπάρχουν σκάνδαλα όταν υπάρχουν έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία. Όλα στο φως!»

Τόνισε χαρακτηριστικά ότι «δεν υπήρξα υπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλης της Ελλάδας» και σημείωσε ότι «δεν ήρθα να κρύψω τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία άγγιξα όλα».