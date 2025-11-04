ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Εντύπωση προκαλεί, λένε οι γνωρίζοντες, η επιμονή της κυβέρνησης όχι μόνο να κρατήσει τα φώτα της εξεταστικής επιτροπής μακριά από την εταιρεία Neuropublic της οικογένειας Γαργαλάκου, αλλά και η σχεδόν ταύτισή της με τις θέσεις της εταιρείας – παρότι, όπως επιμένουν πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, η Neuropublic βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. *** Η κυβερνητική παράταξη, σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα, άλλοτε με «διαρροές» και άλλοτε με non paper, φέρεται να αναπαράγει τα επιχειρήματα της εταιρείας, τα οποία αποσκοπούν – λένε οι επικριτές – στη διάχυση των ευθυνών και αποπροσανατολισμό της έρευνας ακόμη και αν έτσι στοχοποιούνται πρώην υπουργοί που είχαν επιχειρήσει να «κόψουν» τον ομφάλιο λώρο Neuropublic – ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξάλλου και η Ρόζα Γαργαλάκου, διευθύνουσα σύμβουλος της Neuropublic, καταθέτοντας στις 29 Οκτωβρίου είπε ότι ο τεχνικός σύμβουλος δεν έκανε το παραμικρό χωρίς υπόδειξη του οργανισμού, μεταθέτοντας έτσι την ευθύνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και τόσο ο Γρηγόρης Βάρρας όσο και η Παρασκευή Τυχεροπούλου μίλησαν στην εξεταστική επιτροπή για το αντίθετο, δηλαδή για «τεχνική ομηρία» του οργανισμού από την εταιρεία. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ *** Η κυβερνητική πλευρά όμως απαξιώνει τις καταθέσεις αυτές των στελεχών του οργανισμού και προωθεί τις θέσεις της εταιρείας. Πηγές της αγοράς εκφράζουν ανοιχτά τον προβληματισμό τους για το αν η επίμονη αυτή στήριξη οφείλεται σε πολιτικές εξαρτήσεις ή σε σύνθετα επιχειρηματικά πλέγματα, καθώς στο μετοχικό κεφάλαιο της Neuropublic έχει συμμετοχή η Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και το family office της Μαριάννας Λάτση. Μάλιστα, η αγορά ψιθυρίζει ότι η επένδυση τότε του family office της κυρίας Λάτση στην εταιρεία έγινε κατόπιν ισχυρής παρότρυνσης κορυφαίου κυβερνητικού παράγοντα, το όνομα του οποίου – προς το παρόν – δεν έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απόσταση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη

Δεν έχει κλείσει όπως φαίνεται η πληγή στις σχέσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Το καλώδιο του ΑΔΜΗΕ ρίχνει βαριά ακόμα τη σκιά του πάνω από τα δυο επιτελεία και αυτό φάνηκε και την περασμένη Κυριακή ιδιαίτερα στους μυημένους.

Τι έγινε; Ο Κ. Μητσοτάκης πήγε στην Κύπρο για το μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, επί πολλά χρόνια κορυφαίου πολιτικού παράγοντα και Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, μίλησε, αλλά δεν βρέθηκε χρόνος ούτε για μια τρίλεπτη συνάντηση με τον Ν. Χριστοδουλίδη.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την ηγεσία του ΔΗΣΥ και τον Αρχιεπίσκοπο, αλλά όχι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που εκείνη την ημέρα είχε και αυτός το μνημόσυνο του πατέρα του. Ποιος είπε ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις των δυο;

Η οργή των «γαλάζιων» για τα ΕΛΤΑ

Με τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, τα έχει βάλει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει ετοιμαστεί να του θέσει σειρά ερωτημάτων στην τηλεδιάσκεψη για το αιφνίδιο κλείσιμο των ΕΛΤΑ.

Έχουν βρει μάλιστα και συνέντευξή του τον Νοέμβριο του 2023, όπου τότε δήλωνε ότι πρόκειται να κλείσουν άλλα καταστήματα. Τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα; Κυβερνητικά στελέχη πάντως (Μαρινάκης, Χατζηδάκης) καλύπτουν πλήρως τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις διοικητικές του ικανότητες, αν και στο πεδίο της επικοινωνίας δεν τα πήγε και τόσο καλά, όπως όλα δείχνουν.

Η ενόχληση Χατζηδάκη

Το …ξύλο πάντως το «έφαγε» ο Κωστής Χατζηδάκης, τον οποίο η αντιπολίτευση δείχνει ως ιθύνοντα νου του ξαφνικού θανάτου των 204 φυσικών καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Ο ίδιος, δεν αρνείται την…πατρότητα εκκαθαρίσεων, όπως για παράδειγμα αυτό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ή της αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ όμως, όπως λένε συνομιλητές του, στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ δεν είχε εμπλοκή. «Αν είχα θα το είχα διαχειριστεί διαφορετικά» λέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Σε απολογία για τα ΕΛΤΑ

Η ώρα για τα ΕΛΤΑ φθάνει στο Κοινοβούλιο, καθώς σήμερα το μεσημέρι θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική επιτροπή για τον προβληματικό οργανισμό. Θα είναι μια καλή ευκαιρία για να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και πως οδηγήθηκε η κυβέρνηση στην απόφαση για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων.

Θα είναι μια οιονεί απολογία των κυβερνητικών παραγόντων. Στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ και εκπρόσωπος της διοίκησης του Υπερταμείου».

Το ΠαΣοΚ ζητάει τη συμμετοχή και άλλων φορέων ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να δώσει εξηγήσεις και ο Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος εμφανίζεται να γνώριζε την κατάσταση που επικρατούσε. Σίγουρα θα είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση…

Συμμαχίες αναζητά ο Μητσοτάκης

Απορία επικράτησε όπως μαθαίνω στους δημοσιογραφικούς κύκλους περί του λόγου της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πορτογάλο υπουργό Εξωτερικών Παούλο Ρανγκέλ. Εντάξει, ο πρωθυπουργός συνηθίζει να συναντάται με επικεφαλής ξένων διπλωματιών, συνήθως όμως προερχομένων εκ κρατών με ισχυρότερο γεωπολιτικό αποτύπωμα και κυρίως όταν ο ίδιος θέλει δια των δημόσιων δηλώσεων να στείλει τα… γνωστά μηνύματα.

Ούτε αυτό όμως έγινε, διότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν μίλησε. Στη δε ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου αναδείχθηκε ως επίκεντρο της ατζέντας το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ένωσης.

Πριν μπούμε στο ψητό να σας ενημερώσω ότι ο Ρανγκέλ είναι ένας Ευρωπαίος πολίτης και διανοούμενος, από αυτούς που ο πρωθυπουργός χαίρεται να συναντά και συνομιλεί μαζί τους.

Επίσης, ο Πορτογάλος υπουργός Εξωτερικών είναι στην Εκτελεστική Επιτροπή και δη ταμίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με το οποίο πάντα ασχολείται ο Κ. Μητσοτάκης.

Αυτό, όμως, που προβάλει πίσω από τις γραμμές της συνάντησης είναι το γεγονός ότι καθώς εντός Νοεμβρίου η Κομισιόν θα ξεκινήσει να εξετάζει τα αιτήματα για χρηματοδότηση που έχουν κατατεθεί στο πρόγραμμα SAFE, μεταξύ αυτών και της Τουρκίας, η Αθήνα αναζητεί στο υψηλότερο επίπεδο συμμαχίες.

Ο Πορτογάλος σύμμαχος

Διότι ούτε ο Κ. Μητσοτάκης, ούτε ο Ν. Χριστοδουλίδης σκοπεύουν να αλλάξουν τη θέση τους περί βέτο στην Άγκυρα σε περίπτωση που δεν αρθεί το casus belli.

Την ίδια ώρα οι πιέσεις από τις μεγάλες πρωτεύουσες συνεχίζουν να είναι ασφυκτικές, με αποτέλεσμα ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης να μην φείδονται επαφών.

Ο τελευταίος πάντως εμφανίστηκε στις κοινές δηλώσεις του με τον Ρανγκέλ και πάλι ήπιος. «Συμπλέουμε με την Πορτογαλία στο καίριο θέμα που αφορά στο μέλλον της Ευρώπης: στην ανάγκη εδραίωσης της στρατηγικής της αυτονομίας που θα την καταστήσει ισχυρή γεωπολιτική ένωση».

Αυτή ήταν η αποστροφή του υπουργού για το εν λόγω θέμα. Η Αθήνα όμως βρήκε στο πρόσωπο του Ρανγκέλ έναν όχι και τόσο ανέλπιστο σύμμαχο και στο θέμα της μετανάστευσης.

Είπαμε, ο Πορτογάλος είναι της οικογενείας του ΕΛΚ. Όταν μιλάμε για ανάσχεση της παράνομης μετανάστευσης δεν μιλάμε για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» είπε ο Ρανγκέλ, ερχόμενος… σούμπιτος στη γραμμή της Αθήνας.

Μυστική διπλωματία;

Συνάντηση με τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ είχε ο Νίκος Δένδιας. Η συνάντηση έγινε γνωστή μέσα από δημοσιεύματα και ο Παύλος Μαρινάκης αναγκάστηκε να την παραδεχθεί στη χθεσινή ενημέρωση (3.11.2025) των πολιτικών συντακτών.

Όπως είπε, επιβεβαιώνεται η συνάντηση όμως υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία «μυστική διπλωματία» τονίζοντας ότι το υπουργείο Εξωτερικών γνώριζε για τη συνάντηση. Το ερώτημα είναι και τι ακριβώς συζητήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών.

Και ο Σκέρτσος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έθεσε τον εαυτό του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, εφόσον κρίνει ότι πρέπει να καταθέσει, «μολονότι οι γνώσεις μου είναι γενικές», όπως είπε.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία από την Πλεύρη Ελευθερίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ουδεμία γνώση είχαν ή έχουν για έκνομες ενέργειες» τονίζοντας ότι πρόκειται για «ένα διαχρονικό, διοικητικό και επιχειρησιακό πρόβλημα του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων».

«Κρούετε ανοιχτές θύρες, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», σημείωσε ο Α. Σκέρτσος σχετικά με το αίτημα της Πλεύσης Ελευθερίας να κληθεί στην εξεταστική επιτροπή.

Τώρα για το ποιοι άλλοι θα έρθουν στη Βουλή, αν θα έρθει ο Ξυλούρης κι άλλα πρόσωπα που έχουν ενδιαφέρον και πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση αλλά και υπουργοί, αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες. Η εξεταστική θα επικαιροποιήσει τον κατάλογο των μαρτύρων την Παρασκευή, μετά την κατάθεση του Μάκη Βορίδη.

Η αφωνία Σπυρόπουλου

Συνεδρίασε χθες για πρώτη φορά η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου του ΠαΣοΚ, αλλά αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν ότι πρώτος αποχώρησε από την πολιτική γραμματεία του οργάνου ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Πολλοί απόρησαν τι έγιναν και μάλιστα πολλαπλασιάστηκαν τα ερωτήματα, όταν αργότερα μαθεύτηκε πως δεν τοποθετήθηκε στη συνεδρίαση. Μόλις τελείωσε η συνεδρίαση μοιράστηκε και η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα που είναι σε συνέδριο στη Βραζιλία σε όλα τα μέλη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η στήριξη που έδωσε στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, ο Κώστας Σκανδαλίδης που είπε ότι «έχουμε πρόεδρο να τον στηρίξουμε». Αντίδραση δεν υπήρξε, παρά μόνο μια μικρή αιχμή από τον Παύλο Γερουλάνο που θέλησε να μπει στο τραπέζι και ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου.

Τι άλλο εισέπραξα; Ικανοποίηση που θα συνεδριάζει το όργανο τακτικά. Για να το δούμε.

Ικανοποίηση Γερουλάνου για βετεράνους!

Αργότερα ο Παύλος Γερουλάνος στο Αιγάλεω σε εκδήλωση εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια του ΠαΣοΚ.

Μάλιστα αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι Κώστας Σκανδαλίδης και Πέτρος Λάμπρου που μετείχαν στη σύσκεψη της πολιτικής γραμματείας της ΚΟΕΣ, «έφεραν μια γνώση που έλειπε από το ΠαΣοΚ το προηγούμενο διάστημα και την είχαμε αφήσει στο πλάι» τονίζοντας πως το συνέδριο είναι μοναδική ευκαιρία για το κόμμα.

Η γραμμή… Φαραντούρη

Δεν ήταν η πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες που ο Νικόλας Φαραντούρης αναφέρθηκε στην ανάγκη διάλυσης της παρούσας Βουλής, αιφνιδιάζοντας κατά κάποιον τρόπο συντρόφους και αντιπάλους που δεν περίμεναν ν’ ακούσουν κάτι τέτοιο εκείνη τη στιγμή.

Το ‘χε κάνει και τον περασμένο Ιούλιο, όταν μιλούσε για «κυβέρνηση ειδικού σκοπού». Οφείλω να πω πάντως ότι αυτή τη φορά ήταν αρκετά πιο προσεκτικός ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δικαιώματα για πολλές συζητήσεις δεν έδωσε.

Περίπου στην ίδια γραμμή με την ηγεσία της Κουμουνδούρου κινήθηκε, αυτήν της άμεσης προσφυγής στις κάλπες. Απλώς το έκανε με τον… κεφαλλονίτικο τρόπο που τον χαρακτηρίζει. Ορθά, κοφτά και χωρίς περιστροφές για το «πότε» και το «πώς». «Τώρα» είπε και ήταν απόλυτος.

Κάτσε στον καναπέ μου…

Δεν ξέρω ποιος διέρρευσε την πληροφορία ότι η Έφη Αχτσιόγλου ζήτησε να πάρει πίσω έναν καναπέ και κάτι ράφια από τα γραφεία της Νέας Αριστεράς. Η ίδια διέψευσε άμεσα ότι ισχύει, μόνο και μόνο όμως ότι «βγήκε» ένα τέτοιο παρασκήνιο από το περιβάλλον της Πειραιώς δείχνει, αν μη τι άλλο, την απόσταση που ανοίγει στα ενδότερα του κόμματος.

Η συγκατοίκηση των μεν με τους δε φαίνεται πως δεν θα έχει μέλλον. Και σίγουρα ο λόγος δεν θα είναι ένα καναπές.