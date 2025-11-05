Την Αθήνα αναμένεται να επισκεφθεί μέσα στον Νοέμβριο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα μέσα στον Νοέμβριο.

Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψής του δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ωστόσο πρόκειται για επίσκεψη που εντάσσεται στο πλαίσιο των διμερών επαφών Ελλάδας – Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ζελένσκι είχε επισκεφθεί ξανά την ελληνική πρωτεύουσα τον Αύγουστο του 2023, έπειτα από πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου να παραστεί στο δείπνο των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων και της Ε.Ε..

Εκείνη η επίσκεψη είχε πραγματοποιηθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας