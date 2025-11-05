Μια εκ βαθέων εξομολόγηση έκανε η Έλενα Κρεμλίδου στην εκπομπή The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλώντας ανοιχτά για την υπόθεση revenge porn και τη μακρόχρονη μάχη που έδωσε από το 2018 έως σήμερα.

Η γνωστή influencer αναφέρθηκε στη δικαστική της νίκη, στην ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Παλεύω με την υπόθεση του revenge porn από το 2018. Αν εμένα μου έκαναν slut shaming μέσα στη δίκη, πώς μπορεί να σταθεί μια νεαρή κοπέλα 20 ετών απέναντι σε κάτι τέτοιο; Πώς να τη συμβουλέψω να το κυνηγήσει, όταν το ίδιο το θύμα αναγκάζεται να απολογηθεί;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αλλαγή του νόμου

Η ίδια υπογράμμισε ότι, αν και η δική της υπόθεση δικάστηκε ως πλημμέλημα, σήμερα το revenge porn αναγνωρίζεται πλέον ως κακούργημα.

«Εστιάζουμε στο πόσο λάθος είναι να στείλεις μια φωτογραφία, αντί να δούμε το πραγματικό λάθος, τη χρήση αυτής της φωτογραφίας χωρίς συγκατάθεση. Δεν έκανα κάτι λάθος. Το λάθος το έκαναν οι υπόλοιποι», τόνισε με έμφαση.

Ο εφιάλτης του εκβιασμού

Περιγράφοντας το πώς ξεκίνησε ο εφιάλτης, η ίδια αποκάλυψε: «Όλα άρχισαν με μία απειλή: “Αν δε μου στείλεις καινούργια φωτογραφία, από αύριο θα κυκλοφορήσουν όσες έχω.” Και πράγματι, από την επόμενη μέρα άρχισαν να διαρρέουν άπειρες εικόνες. Αν δεν ήξερα τις επιλογές μου και είχα υποκύψει στον εκβιασμό, ίσως να συνέχιζε μέχρι σήμερα. Εγώ πήγα αμέσως στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».

Η Ελενα Κρεμλίδου παραδέχθηκε πως ποτέ δεν έλαβε συγγνώμη από τον δράστη, ενώ οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή της «δε θα κατέβουν ποτέ από το διαδίκτυο». «Ό,τι ανεβαίνει, μένει για πάντα», είπε με πίκρα.

«Ένιωθα λύπη, όχι οργή»

Παρά τον πόνο που βίωσε, η ίδια εξομολογήθηκε ότι αυτό που ένιωσε τελικά δεν ήταν οργή αλλά λύπη: «Ένιωθα λύπη γι’ αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχει οικογένεια. Ένα κομμάτι μέσα μου ένιωθε εμπιστοσύνη ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα – για να αλλάξουν τα δεδομένα για τις γυναίκες».

«Η ντροπή δεν ανήκει στα θύματα»

Μάλιστα, η ίδια μίλησε για τα πολλά μηνύματα που λαμβάνει από νέους ανθρώπους, ακόμη και από ανήλικα κορίτσια: «Μου γράφουν παιδιά, ακόμη και 14 ετών, που φοβούνται και ντρέπονται να μιλήσουν στους γονείς τους. Πρέπει η ντροπή να αλλάξει πλευρά. Γιατί η ντροπή για το σεξ και για τέτοια περιστατικά βαραίνει σχεδόν πάντα τις γυναίκες».