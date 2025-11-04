Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του πρώτου συνοικισμού Ηλιουπόλεως (1925–2025) και στο πλαίσιο των επίσημων εορτασμών για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της πόλης, η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Ηλιούπολης (Ο.Π.Ι.) παρουσιάζει το ιστορικό ντοκιμαντέρ «100 Χρόνια Ηλιούπολη», σε σκηνοθεσία και δημοσιογραφική επιμέλεια του Γιάννη Καραμαγκάλη.

Μια παραγωγή για την ιστορία και τους ανθρώπους της Ηλιούπολης

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί το αποτέλεσμα 14 μηνών έρευνας, γυρισμάτων και συνεντεύξεων, βασισμένο στο πολύτιμο ιστορικό αρχείο που έχει συγκεντρώσει η Ο.Π.Ι. Ηλιούπολης τα τελευταία 4 χρόνια.

Ανταποκρινόμενος στο δημόσιο κάλεσμα της Ομάδας, ο Ηλιουπολίτης δημοσιογράφος Γιάννης Καραμαγκάλης, αξιοποίησε το υλικό αυτό για να δημιουργήσει μια επαγγελματική παραγωγή που φωτίζει την πορεία της Ηλιούπολης από το 1925 έως σήμερα, ρίχνοντας τη δική του ματιά στο πολύτιμο ιστορικό υλικό της ΟΠΙ.

Μέσα από σπάνια ιστορικά ντοκουμέντα, ανέκδοτες φωτογραφίες και μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν και διαμόρφωσαν την πόλη, το φιλμ αναδεικνύει άγνωστες πτυχές της καθημερινότητας και της εξέλιξης της Ηλιούπολης στον χρόνο, προσφέροντας ένα συγκινητικό ταξίδι μνήμης και ταυτότητας.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης.

Ώρα προσέλευσης: 17:30

Είσοδος ελεύθερη

Συντελεστές

· Διάρκεια: 95 λεπτά

· Σκηνοθεσία, Έρευνα & Post Production: Γιάννης Καραμαγκάλης

· Οργάνωση & Εκτέλεση Παραγωγής: ilioupolinews.gr & Εφημερίδα «Ηλιοτυπία»

· Αρχειακό, φωτογραφικό και ιστορικό υλικό: Ο.Π.Ι. Ηλιούπολης

· Μουσική: Θοδωρής Χορόζογλου