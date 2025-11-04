Σε μία εποχή που οι κοινωνίες δοκιμάζονται και ο πλανήτης εκπέμπει SOS, η ευθύνη των επιχειρήσεων αποκτά μία βαθύτερη σημασία. Δεν αρκεί πια μία εταιρεία να καινοτομεί ή να αναπτύσσεται οικονομικά, αλλά οφείλει να συμμετέχει ενεργά στη συλλογική προσπάθεια για ένα μέλλον πιο δίκαιο, βιώσιμο και ανθρώπινο. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως οι σύγχρονοι καταναλωτές δεν αναζητούν μόνο προϊόντα, αλλά και αξίες, καθώς θέλουν να γνωρίζουν πως πίσω από κάθε επιχειρηματική επιτυχία υπάρχει σεβασμός προς τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, λοιπόν, η εταιρική υπευθυνότητα επαναπροσδιορίζεται. Δεν είναι απλώς μία στρατηγική επικοινωνίας, αλλά η ουσία της προόδου σε μία κοινωνία. Οι επιχειρήσεις που αφουγκράζονται των καταναλωτών και τολμούν να επενδύσουν σε ουσιαστικές, αποτελεσματικές λύσεις, είναι εκείνες που θα διακριθούν και θα καθορίσουν το αύριο. Διότι, μία εταιρεία δεν ορίζεται μόνο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει, αλλά από τον θετικό αποτύπωμα που αφήνει γύρω της.

Μάλιστα, μία από αυτές τις εταιρείες είναι και ο Όμιλος L’Oréal, ο οποίος εδώ και χρόνια αναγνωρίζει πως η επιτυχία δεν μετριέται μόνο σε οικονομικούς δείκτες, αλλά και στον αντίκτυπο που αφήνει στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Η βιωσιμότητα σε πρώτο πλάνο με ορίζοντα το 2030

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί απλώς μία τάση της εποχής, αλλά καθήκον ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές. Ακριβώς για αυτό, για τη L’Oréal, η βιωσιμότητα είναι θεμέλιο του επιχειρηματικού της μοντέλου. Μέσα από το στρατηγικό, ελπιδοφόρο πρόγραμμα L’Oréal for the Future, ο Όμιλος έχει θέσει φιλόδοξους στόχους έως το 2030, επενδύοντας σε μία πράσινη και κλιματικά ουδέτερη μετάβαση.

Στο πλαίσιο της Κλιματικής Μετάβασης, η εταιρεία στοχεύει στην 100% χρήση ανανεώσιμης ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις και καταστήματά της και στη μείωση 57% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1 & 2) σε σχέση με το 2019. Την ίδια στιγμή, η Προστασία της Φύσης αποτελεί κεντρικό άξονα, με στόχο το 90% των βιολογικών υλικών να προέρχονται από βιώσιμες πηγές και την 100% ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση νερού στις βιομηχανικές μονάδες.

Η προσήλωση αυτή αποτυπώνεται και στις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Ομίλου, δηλαδή στις εννέα συνεχόμενες διακρίσεις “Triple A” από τον διεθνή οργανισμό CDP για το κλίμα, τα δάση και τα ύδατα, που αποτελούν συνολικά μία μοναδική επίδοση παγκοσμίως. Μάλιστα, με το 1ο Micro Forest στην Αθήνα, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, η L’Oréal Hellas συμβάλλει ενεργά στη μείωση της θερμοκρασίας, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας, αφήνοντας ένα ζωντανό αποτύπωμα περιβαλλοντικής αναγέννησης.

Διεκδικώντας έναν κόσμο δίχως αποκλεισμούς

Όπως είναι επόμενο, η L’Oréal ως κορυφαία εταιρεία ομορφιάς παγκοσμίως, δεσμεύεται να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός δικαιότερου, χωρίς αποκλεισμούς και πιο βιώσιμου μέλλοντος, με τις γυναίκες πρωταγωνίστριες. Μέσω του L’Oréal Fund for Women και του Fondation L’Oréal, η εταιρεία υποστηρίζει γυναίκες σε ευάλωτες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε εκπαίδευση, ηγεσία και αυτοδυναμία. Οι κοινωνικές δεσμεύσεις του Ομίλου έως το 2030 περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην απασχόληση για 100.000 άτομα από ευάλωτες ομάδες, τη συνεργασία με στρατηγικούς προμηθευτές που διασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση, καθώς και την ενίσχυση 5 εκατομμυρίων γυναικών μέσω φιλανθρωπικών δράσεων και υποστηρικτικών δομών.

Όσον αφορά στη χώρα μας συγκεκριμένα, οι μάρκες του Ομίλου αναλαμβάνουν δράσεις με άμεσο κοινωνικό και εκπαιδευτικό αντίκτυπο, από πρωτοβουλίες ψυχικής υγείας όπως το Maybelline NY – Brave Together, μέχρι εκπαιδευτικά προγράμματα κατά της παρενόχλησης με το L’Oréal Paris – Stand Up, δράσεις βιώσιμου περιβάλλοντος με τη Garnier, όπως το Green Beauty, αλλά και κοινωνική στήριξη ογκολογικών ασθενών με τη La Roche-Posay – Cancer Support. Επιπλέον, πραγματοποιούνται προγράμματα όπως το Lancôme – Write Your Future και το YSL Beauty – Abuse Is Not Love ενδυναμώνουν γυναίκες μέσω της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης.

Μάλιστα, μία ακόμη αξιοσημείωτη πρωτοβουλία είναι το ελληνικό πρόγραμμα L’Oréal-UNESCO For Women in Science, που από το 1998 έχει αναδείξει 3.900 γυναίκες επιστήμονες, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή τους σε ένα πεδίο παραδοσιακά ανδροκρατούμενο παραδοσιακά, ενώ 112 έχουν διακριθεί για αριστεία και πέντε έχουν κερδίσει Νόμπελ, προάγοντας έμπρακτα την ισότητα και τη γυναικεία καινοτομία στην επιστήμη.

Η κατάκτηση της διάκρισης με «όχημα» την καινοτομία

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως στην καρδιά της επιχειρηματικής φιλοσοφίας της L’Oréal βρίσκεται η καινοτομία, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στα προϊόντα που μας προσφέρει, αλλά επεκτείνεται σε διαδικασίες, τεχνολογία και επιχειρηματική κουλτούρα.

Μάλιστα, τον φετινό Ιούνιο ο Όμιλος αναδείχθηκε ως η πιο καινοτόμος εταιρεία στην Ευρώπη στην πρώτη λίστα του Fortune για τις 300 πιο πρωτοποριακές επιχειρήσεις της ηπείρου, αναδεικνύοντας τη θέση του στην τεχνολογία ομορφιάς, καθώς και τη δέσμευσή του για επιστημονική έρευνα και δημιουργική επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς.

Στο πεδίο της Longevity, η L’Oréal εφαρμόζει τις επιστημονικές εξελίξεις για να μεταβεί από τη διορθωτική στη προληπτική περιποίηση, στοχεύοντας περισσότερο στη βιολογική γήρανση του δέρματος. Το Longevity AI Cloud™ αποκρυπτογραφεί τις βιολογικές διαδικασίες γήρανσης, ενώ η Lancôme Cell BioPrint, φορητή διαγνωστική συσκευή, επιτρέπει την παρακολούθηση της βιολογικής ηλικίας του δέρματος με ακρίβεια, βραβευμένη στα CES 2025 Innovation Awards.

Στον τομέα των Augmented Devices, οι καινοτομίες περιλαμβάνουν τη συσκευή στεγνώματος μαλλιών AirLight Pro, που μειώνει τον χρόνο στεγνώματος κατά 21%, εξοικονομώντας ενέργεια, τη φορητή συσκευή βαφής Colorsonic, που προσφέρει ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα στο σπίτι, αλλά και το Water Saver, ειδικά σχεδιασμένο ντους για κομμωτήρια, το οποίο έχει ήδη εξοικονομήσει πάνω από 530 εκατ. λίτρα νερού.

Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την ίδια τη δέσμευση της L’Oréal να επενδύει στους ανθρώπους της. Η εταιρεία προάγει ένα εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, υποστηρίζοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες, τις LGBTQIA+ κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες. Σήμερα, το 54% των ηγετικών θέσεων κατέχονται από γυναίκες, το 16% του εργατικού δυναμικού είναι άνω των 50 ετών και πάνω από 30 χρόνια δράσης έχουν ενισχύσει την ένταξη ατόμων με αναπηρίες, ενώ έχουν δημιουργηθεί 25.000 ευκαιρίες απασχόλησης για νέους κάτω των 30 ετών.

Με στρατηγικές δεσμεύσεις ενσωματωμένες στον πυρήνα του επιχειρηματικού της μοντέλου, η L’Oréal αποδεικνύει πως η επιχειρηματική επιτυχία και η κοινωνική υπευθυνότητα μπορούν να συνυπάρχουν, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο, δίκαιο, καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη και τους ανθρώπους.