Σε μία εποχή που η τεχνολογία αναδιαμορφώνει τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να μετακινούμαστε, με την αυτοκινητοβιομηχανία να εξελίσσεται ταχύτατα και τις τάσεις της ηλεκτροκίνησης, των υβριδικών συστημάτων και της αυτόνομης οδήγησης να κυριαρχούν, ποια είναι τα όρια της ελευθερίας στην κίνηση το 2025;

Πόσο έτοιμοι είναι οι οδηγοί αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να αγκαλιάσουν ένα νέο, πιο «έξυπνο» και ευέλικτο μοντέλο μετακίνησης, όπου η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα αντικαθιστούν την καθιερωμένη λογική της μόνιμης ιδιοκτησίας; Γιατί, στην πραγματικότητα, οι ανάγκες μας μεταβάλλονται και μαζί τους αλλάζει αναπόφευκτα και η σχέση που έχουμε με το αυτοκίνητό μας.

Πράγματι, η δέσμευση με ένα όχημα εφ’ όρου ζωής μοιάζει πλέον με έναν μύθο παλαιότερων δεκαετιών, καθώς οι οδηγοί αναζητούν λύσεις που εξελίσσονται μαζί τους, λύσεις που δεν επιβάλλουν δεσμεύσεις και περιορισμούς. Και ακριβώς επειδή το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν, η AVIS, με παρουσία δεκαετιών στην ελληνική αγορά, έχει εδραιωθεί ως ηγετική δύναμη και επαναπροσδιορίζει τον χώρο της κινητικότητας.

Ένα ευέλικτο οικοσύστημα λύσεων για ιδιώτες και για επιχειρήσεις

Η καινοτομία αποτελεί διαχρονικά σημείο υπεροχής για την AVIS. Με κινητήριο δύναμη τους ανθρώπους της, η εταιρεία διευρύνει το χαρτοφυλάκιο λύσεων που προσφέρει σε όσους την εμπιστεύονται, εντάσσοντας σύγχρονες υπηρεσίες και εμπειρίες με ουσιαστικό αντίκτυπο. Κάθε οδηγός ενός αυτοκινήτου Avis απολαμβάνει μία εμπειρία μετακίνησης από το μέλλον, δηλαδή μία μετακίνηση που συνδυάζει ασφάλεια, ποιότητα και εξυπηρέτηση, χαρακτηριστικά που καθορίζουν την πορεία της AVIS εδώ και δεκαετίες.

Μάλιστα, μία από τις πιο καινοτόμες πρωτοβουλίες της εταιρείας είναι το Avis Easy Leasing, που επαναπροσδιορίζει την απόκτηση και χρήση αυτοκινήτου για επαγγελματίες και ιδιώτες. Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρει ευελιξία, τεχνολογία αιχμής , ασφάλεια και προβλεψιμότητα, απαλλάσσοντας τους οδηγούς από δεσμεύσεις και ρίσκα που ενέχει η ιδιοκτησία οχήματος, όπως τα κόστη συντήρησης, τις απρόβλεπτες βλάβες και τη σταδιακή απώλεια της αρχικής αξίας του οχήματος.

Η AVIS συνεχίζει να ανανεώνει το τοπίο της κινητικότητας, παρουσιάζοντας πρωτοποριακές υπηρεσίες που θέτουν νέα πρότυπα εξυπηρέτησης. Λύσεις όπως το 100% online Avis Easy Leasing, η ψηφιακή πλατφόρμα MyAvis, το πρόγραμμα Switch by Avis και το Avis Car Sharing αποτυπώνουν με συνέπεια τη στρατηγική της εταιρείας, η οποία επικεντρώνεται στην καινοτομία και τη διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη. Κάπως έτσι, η σχέση εμπιστοσύνης που έχει καλλιεργήσει όλα αυτά τα χρόνια με τους πελάτες της, οδήγησε και στην αξιοσημείωτη αναπτυξιακή της πορεία

Πιο αναλυτικά, οι υψηλές οικονομικές επιδόσεις συνδυάζονται με βασικές προτεραιότητες όπως είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση της εμπειρίας που απολαμβάνει κάθε πελάτης. Η πελατοκεντρική προσέγγιση και η επένδυση στην καινοτομία αποτελούν βασικούς πυλώνες της εταιρείας, οι οποίοι συνυπάρχουν αρμονικά με ένα σταθερό σύστημα αξιών. Η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην κοινωνία, μέσα από στοχευμένες συνεργασίες με ΜΚΟ, δράσεις αλληλεγγύης και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων.

Φυσικά, η Avis δεν περιορίζεται μόνο στην καινοτομία των υπηρεσιών της. Αναγνωρίζει πως η δύναμη και η εξέλιξή της πηγάζει πρωτίστως από τους ανθρώπους που τη στελεχώνουν. Για διαδοχικές χρονιές, έχει διακριθεί ως Great Place to Work, μία αναγνώριση που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αρμονικού εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο προάγει την ισότητα, ενθαρρύνει την επαγγελματική εξέλιξη και επενδύει συστηματικά σε μία κουλτούρα συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της AVIS παραμένει η συνύπαρξη καινοτομίας, ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνικής υπευθυνότητας. Η εταιρεία αντιλαμβάνεται την αποστολή της ως πολυεπίπεδη και συμβιωτική, σε μία κοινωνία που διαρκώς μεταβάλλεται, επιβάλλοντας από τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με υπεύθυνο τρόπο. Με συνέπεια, ευελιξία και στρατηγική προσήλωση στις ανάγκες των οδηγών και των επιχειρήσεων, η AVIS δεν ακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο της κινητικότητας, αλλά τις διαμορφώνει.