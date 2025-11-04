Τι χρειάζεται, άραγε, μία εταιρεία, για να σταθεί στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης; Είναι η τεχνογνωσία, η στρατηγική διορατικότητα ή μήπως ένα χαρτοφυλάκιο έργων που θα καθορίσει το «αύριο» της ενέργειας; Πώς μια επιχείρηση μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην πρόοδο και τη βιωσιμότητα, στην οικονομική ανάπτυξη και την ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία;

Στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης, όπου η ανάγκη για αλλαγή δεν είναι επιλογή, αλλά προϋπόθεση και προτεραιότητα, η ηγεσία δεν αποδεικνύεται με λόγια, αλλά με έργα∙ με ένα σύνολο αποφάσεων, επενδύσεων και πρωτοβουλιών που αποτυπώνουν συνέπεια και όραμα. Διότι, η πραγματική καινοτομία δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός αντιλαμβάνεται τον ρόλο του και την ίδια την έννοια της προόδου.

Σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, η HELLENiQ ENERGY δίνει το δικό της παράδειγμα. Μέσα από εκτενή προγράμματα ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού, νέα έργα ΑΠΕ και πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν νέους επαγγελματίες του κλάδου, η εταιρεία συνδυάζει την καινοτομία με τη βιωσιμότητα και την επιχειρησιακή συνέπεια, ανοίγοντας τον δρόμο για μία ενεργειακή πραγματικότητα ακόμη πιο σύγχρονη.

Συνεχείς επενδύσεις για μια ισορροπημένη και ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση

Η HELLENiQ ENERGY κινείται αποφασιστικά σε μία νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης, με πρωτοβουλίες που ενισχύουν μεσοπρόθεσμα την κερδοφορία της και δημιουργούν τα θεμέλια, για να διατηρήσει μία ισχυρή θέση στον κλάδο. Με γοργούς ρυθμούς, η εταιρεία εξελίσσεται σε έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της ενέργειας, ενσωματώνοντας κριτήρια ESG στις λειτουργίες της και με σαφή προσανατολισμό στην «έξυπνη» ενέργεια και το χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του στρατηγικού πλάνου Vision 2025, πολύ νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το σχέδιο μετασχηματισμού επικαιροποιείται διαρκώς, στοχεύοντας σε μία ισορροπημένη και ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση. Η εταιρεία υλοποιεί σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων και δημιουργεί ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει Ανανεώσιμες Πηγές, «πράσινη» ενέργεια και σταδιακή είσοδο σε νέες αγορές, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες πιο φιλικά προς το περιβάλλον και καινοτόμα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδιαμόρφωσε και το επιχειρηματικό μοντέλο των δραστηριοτήτων Εφοδιασμού και Εμπορίας πετρελαιοειδών, εγκαινιάζοντας στη Γενεύη της Ελβετίας την λειτουργία των γραφείων της HELLENiQ Petroleum Trading. Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής κίνησης είναι η διεύρυνση της παρουσίας στη διεθνή αγορά, η αξιοποίηση ευκαιριών και η ανάδειξη της σημαντικής θέσης του Ομίλου στην αγορά πετρελαιοειδών της νοτιοανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα.

Ψηφιακός μετασχηματισμός με πολλαπλά οφέλη

Την ίδια ώρα, η HELLENiQ ENERGY προχωρά δυναμικά σε έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό, ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές σε όλες τις δραστηριότητές της.

Στο διυλιστήριο, η εταιρεία βελτιστοποιεί την παραγωγή, τη διαχείριση ενέργειας και εξοπλισμού καθώς και την εφοδιαστική αλυσίδα υδρογονανθράκων, αναβαθμίζοντας, παράλληλα, τις επιχειρησιακές λειτουργίες και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια. Στις ψηφιακές λειτουργίες αξιοποιούνται δεδομένα, αυτοματοποιούνται διαδικασίες και αναπτύσσονται ευέλικτες ομάδες εργασίας, ενώ η ψηφιοποίηση στη λιανική και τα πρατήρια ενισχύει την εμπειρία του πελάτη, προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και ενδυναμώνει τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων.

Ο εκσυγχρονισμός του ERP δίνει τον ψηφιακό πυρήνα για πιο ευέλικτες και αποδοτικές λειτουργίες. Το σωρευτικό οικονομικό όφελος από αυτές τις πρωτοβουλίες έχει ήδη ξεπεράσει τα €100 εκατ. και εκτιμάται ότι θα φτάσει στα €200 εκατ. έως το 2026, αποδεικνύοντας ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να είναι κινητήριος μοχλός αποτελεσματικότητας, βιωσιμότητας και κερδοφορίας, συνδέοντας άμεσα την τεχνογνωσία με το στρατηγικό όραμα της εταιρείας.

Διαρκείς επενδύσεις και νέες επιχειρηματικές συμφωνίες

Στον κλάδο της Διύλισης, η HELLENiQ ENERGY επικεντρώνεται στη λειτουργική αριστοποίηση και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, υλοποιώντας έργα που ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία και την εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, αξιοποιεί τεχνολογίες δέσμευσης, αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης CO₂, ανοίγοντας τον δρόμο για μία πιο «καθαρή» και αποδοτική παραγωγή. Στο πλαίσιο της μετάβασης σε εναλλακτικά καύσιμα, αναπτύσσει μονάδα συμπαραγωγής Υδρογονωμένου Φυτικού Ελαίου (HVO), ενώ εξετάζει επενδύσεις σε Βιώσιμα Αεροπορικά Καύσιμα (SAF), πράσινο υδρογόνο και συνθετικά καύσιμα, με στόχο τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μέλλοντος.

Παράλληλα, προχωρά σε στοχευμένες επιχειρηματικές κινήσεις που ενισχύουν τη θέση της στην αγορά. Η απόκτηση του 100% της Elpedison, η αποεπένδυση από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και η πιο πρόσφατες εξαγορές φωτοβολταϊκών έργων ισχύος στην Κοζάνη, αλλά και έργων ΑΠΕ ισχύος 405 MW, έτοιμων προς κατασκευή, σε Ρουμανία και Βουλγαρία, αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα μιας στρατηγικής που ενώνει τη βιομηχανική ισχύ με την πράσινη ανάπτυξη. Με το συνολικό της χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ να ξεπερνά τα 5 GW, η HELLENiQ ENERGY επισπεύδει την επίτευξη του στόχου της για τουλάχιστον 2 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030, εδραιώνοντας τη θέση της ως ολοκληρωμένος πάροχος «πράσινης» ενέργειας με πολλαπλές συνέργειες και σταθερή προοπτική ανάπτυξης.

Επενδύοντας σε μία νέα γενιά επαγγελματιών

Η HELLENiQ ENERGY επενδύει με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και το πρόσφατο διετές πρόγραμμα «Empowering Future Leaders», που απευθύνεται σε αποφοίτους ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων οι οποίοι βρίσκονται στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, από την παραγωγή και τη συντήρηση, έως την εμπορία καυσίμων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις διοικητικές λειτουργίες.

Οι νέοι επαγγελματίες επιλέγουν μία από τέσσερις κατευθύνσεις (Τεχνική, Εμπορική, Digital/IT και Διοικητική) και αποκτούν εμπειρία μέσα από τρεις διαδοχικές φάσεις εργασίας, με συνεχή καθοδήγηση και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Με την υποστήριξη ανώτατων στελεχών και με έμφαση στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, το πρόγραμμα συνδυάζει γνώση, πρακτική εμπειρία και διεθνή προοπτική, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση της HELLENiQ ENERGY να ενδυναμώνει τη νέα γενιά επαγγελματιών της χώρας.

Ισχυρό αποτύπωμα στην οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία

Πέρα από τον ρόλο της ως πρωτοπόρου ενεργειακής δύναμης στη ΝΑ Ευρώπη, η HELLENiQ ENERGY αποτελεί διαχρονικά ισχυρό στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, η αξία των εξαγωγών του Ομίλου αντιστοιχεί στο 12,2% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών αγαθών, ενώ η συνολική προστιθέμενη αξία που δημιουργεί στην οικονομία φτάνει το 1% του ΑΕΠ. Παράλληλα, η συνεισφορά της σε φόρους και τέλη αντιπροσωπεύει σχεδόν το 5% των συνολικών εσόδων του κράτους, ενώ για κάθε μία θέση εργασίας στον Όμιλο, υποστηρίζονται επιπλέον έντεκα στην ευρύτερη οικονομία — αποδεικνύοντας τη συστημική σημασία της για την ανάπτυξη της χώρας.

Όμως, η συνεισφορά της HELLENiQ ENERGY δεν αποτυπώνεται μόνο σε οικονομικούς δείκτες. Αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής της φιλοσοφίας αποτελεί η έμπρακτη στήριξη των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, μέσα από πρωτοβουλίες που προάγουν την πρόοδο, την παιδεία και την ποιότητα ζωής. Μόνο το 2024, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια πολίτες σε Ελλάδα και εξωτερικό ωφελήθηκαν από δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου, αποδεικνύοντας πως η ενέργεια που παράγει η εταιρεία, δεν περιορίζεται στην κατανάλωση, αλλά τροφοδοτεί την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και ένα καλύτερο κοινό μέλλον για όλους.