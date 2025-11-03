Ο τυφώνας Μελίσσα, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 28 ανθρώπων στην Τζαμάικα, εκεί όπου έφτασε στην ξηρά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Η κυβέρνηση της Τζαμάικας με βαθιά λύπη επιβεβαιώνει τον θάνατο 28 ανθρώπων, ο οποίος οφείλεται στο πέρασμα του τυφώνα Μελίσα”, έγραψε ο πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X.

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί. “Άλλες πληροφορίες για πιθανά θύματα είναι ακόμη στη διαδικασία της επαλήθευσης”, πρόσθεσε.

Συνολικά, ο τυφώνας Μελίσα, ο οποίος κατέστρεψε μεγάλα τμήματα της Τζαμάικας και πλημμύρισε την Αϊτή και την Κούβα, άφησε πίσω του σχεδόν 60 νεκρούς κατά το πέρασμά του από την Καραϊβική νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Απέναντι στο μέγεθος των ζημιών στη δυτική Τζαμάικα, “ο Γενικός Γραμματέας (των Ηνωμένων Εθνών) υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς βοήθειας”, αναφέρει σήμερα ανακοίνωση του εκπροσώπου του.

“Ζητεί τη συγκέντρωση μαζικών πόρων για να αντιμετωπιστούν οι απώλειες και οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον τυφώνα”, προστίθεται.

Το Κεντρικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΟΗΕ (CERF) έχει διαθέσει 4 εκατομμύρια δολάρια (3,4 εκατομμύρια ευρώ) ώστε “οι υπηρεσίες του και οι φορείς με τους οποίους συνεργάζεται να ενισχύσουν γρήγορα τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις” στο νησί της Καραϊβικής, τονίζεται.

Ο τυφώνας Μελίσα, που έγινε πιο καταστροφικός λόγω της κλιματικής αλλαγής, ήταν ο ισχυρότερος που έφτασε στην ξηρά τα τελευταία 90 χρόνια, όταν έπληξε την Τζαμάικα την Τρίτη ως τυφώνας κατηγορίας 5, ο υψηλότερος στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με ανέμους που άγγιξαν σχεδόν τα 300 χλμ. την ώρα.