Υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση τον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας. Μια σχολική εφημερίδα δεν είναι απλώς ένα έντυπο μέσο. Αποτελεί χώρο έκφρασης, δημιουργίας και κριτικής σκέψης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, εσείς, οι νέοι άνθρωποι, αποκτάτε πολύτιμα εφόδια: την ικανότητα να παρατηρείτε όσα συμβαίνουν γύρω σας, να ερευνάτε, να συνθέτετε και να τα επικοινωνείτε με σαφήνεια και πειθώ. Σε μια εποχή που η εικόνα και η τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχούν, η αξία του γραπτού λόγου παραμένει ανεκτίμητη. Η φρεσκάδα των ιδεών σας, η τόλμη και η πρωτοτυπία της σκέψης σας ανανεώνουν το δημόσιο διάλογο και δίνουν ζωή σε έναν θεσμό που προάγει την κριτική σκέψη και ενθαρρύνει την ελληνόφωνη έκφραση. Είναι εργαλείο διατήρησης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και ταυτόχρονα μέσο συμμετοχής στις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το μοναδικό μονοθεματικό Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στη χώρα, έχουμε τη χαρά και, κυρίως, την ευθύνη να υποστηρίζουμε ενεργά όλες και όλους όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν μια πορεία στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες και συγκεκριμένα την Επικοινωνία, τροφοδοτώντας με γνώσεις μαθήτριες και μαθητές που σήμερα επιλέγουν να μετέχουν στον Διαγωνισμό και που αύριο τους περιμένουμε να ενταχθούν στη δική μας ακαδημαϊκή κοινότητα. Σκοπός μας είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας να γίνουν δημοσιογράφοι με γνώση, ήθος και δημιουργικότητα, ικανοί να συμβάλουν σε έναν ενημερωμένο και δημοκρατικό δημόσιο διάλογο.

Θέλω να εκφράσω θερμά συγχαρητήρια στο «Βήμα» και στην Alter Ego Media για την διοργάνωση και τη διατήρηση ενός τόσο σημαντικού θεσμού. Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές της Ελλάδας και της Κύπρου, μη σταματάτε να γράφετε, διότι κάθε άρθρο σας είναι το «βήμα» για να ακουστείτε και να διαμορφώσετε το μέλλον όλων μας.

*Η Χριστίνα Κουλούρη είναι Καθηγήτρια στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.