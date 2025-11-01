Κατά την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Συμεών (Παπαδόπουλου) έλαβαν χώρα δηλώσεις, αλλά και συναντήσεις και συνομιλίες, που είναι ενδεικτικές ότι η κρίση στο Σινά βαίνει προς λύση με αναμονή για ρύθμιση του καθεστώτος της Μονής στην Αίγυπτο.

Κατά την ομιλία του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος τόνισε ότι η τελετή αποτελεί καρπό της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και έργο της Θείας Πρόνοιας, καθώς ο νέος Αρχιεπίσκοπος Συμεών αναλαμβάνει τη διακονία ως οικονόμος και φύλακας ενός παγκόσμιου προσκυνήματος. Στις δηλώσεις του Πατριάρχη Ιεροσολύμων γίνεται σαφής μια διάκριση ανάμεσα αφενός στη Μονή και αφετέρου στην Επισκοπή του Σινά. Η Μονή χαρακτηρίζεται ως «αυτόνομος», ενώ η Επισκοπή θεωρείται ως 23η Επισκοπή της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων.

Οι δύο διακριτές ιδιότητες του Αρχιεπισκόπου Σινά

Για να κατανοήσουμε τη διάκριση αυτή χρειάζεται να σημειώσουμε ότι στο πρόσωπο του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου Σινά συμπίπτουν για λόγους που συνδέονται με την ιδιαιτερότητα της ιστορίας του Σινά δύο διακριτές ιδιότητες: Αφενός αυτή του ηγουμένου μιας Μονής που είναι απολύτως αυτοδιοίκητη και αυτόνομη και, αφετέρου, αυτή του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος χειροτονείται από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και ανήκει στο κλίμα του.

Στον λόγο του επομένως ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει διακριτικά τους ιστορικούς δεσμούς του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου Σινά με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ενώ από την άλλη παραδέχτηκε την αυτονομία της Μονής, σύμφωνα με τα μακραιώνως ισχύοντα.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων απευθύνθηκε επίσης προς την αιγυπτιακή κυβέρνηση, καλώντας σε διαφύλαξη της Μονής και του ιερού καθεστώτος της, αλλά και σε σεβασμό της ιερότητας του περιβάλλοντος χώρου, κάνοντας ενδεχομένως μια υπαινικτική αναφορά στην αυξανόμενη τουριστικοποίηση της περιοχής. Κατέληξε με έκκληση στη συνεργασία όλων των αρχών για τη διαφύλαξη της μακραίωνος παράδοσης του χώρου με εγρήγορση συνειδήσεως και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Η ομιλία του νέου Αρχιεπισκόπου

Στη δική του ομιλία, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Συμεών έκανε μια παρόμοια διάκριση: Αφενός τόνισε ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αποτελεί το πνευματικό και κανονικό κέντρο αναφοράς της Σιναϊτικής Εκκλησίας.

Μάλιστα χρησιμοποίησε για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων την εξαιρετικά τιμητική έκφραση «Μήτηρ των απανταχού Εκκλησιών». Αφετέρου υπογράμμισε ότι, αν και αδιαρρήκτως ενωμένη με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία του Σινά «παραμένει ελευθέρα και αυτόνομος».

Η Μονή μάλιστα χαρακτηρίστηκε από τον Συμεών ως «ελευθέρα, αυτονόμητος και αδούλωτος», έχουσα ένα καθεστώς που βασίζεται σε «Νεαρά» του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, ο οποίος της είχε προσδώσει καθεστώς αυτονόμου «αυτοκρατορικής» Μονής, αλλά και στα πατριαρχικά «σιγίλλια» και στον «αχτιναμέ», δηλαδή τη «συνθήκη» του προφήτη Μωάμεθ που ορίζει τον σεβασμό της Μονής από τους Μουσουλμάνους.

Με τις δηλώσεις αυτές ανανεώθηκε μια έκφραση σεβασμού για την ενότητα αλλά και τις οριοθετήσεις στη σχέση μεταξύ αφενός της Αρχιεπισκοπής και Μονής του Σινά και αφετέρου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ταυτοχρόνως, έγινε υπόμνηση στις αιγυπτιακές αρχές ότι ο σεβασμός της Μονής είναι καθήκον των Μουσουλμάνων σύμφωνα με τη διαθήκη του Μωάμεθ.

«Ειλικρινής ανταπόκριση σε θεία κλήση»

Σε έναν περισσότερο προσωπικό τόνο, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά υποστήριξε ότι η εκλογή και η ενθρόνισή του δεν αποτέλεσε μια «ανθρώπινη επιδίωξη», αλλά «ειλικρινή ανταπόκριση σε θεία κλήση». Χαρακτήρισε επίσης τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων ως «αρχαίον και σεβαστόν συμφοιτητήν», καθώς είχαν μοιραστεί τα ίδια πανεπιστημιακά έδρανα, προτού ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων αναδειχθεί θεσμικώς σε πνευματικό πατέρα του Αρχιεπισκόπου Συμεών.

Στην αντιφώνησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Μονή Σινά είναι το «αρχαιότερο χριστιανικό μοναστήρι του κόσμου», λειτουργώντας αδιάκοπα επί 15 αιώνες και συνιστώντας έτσι ένα «προπύργιο της Ορθοδοξίας», έναν «φάρο πνευματικής αρετής», ένα «ιστορικό σύμβολο της ταυτότητάς μας», μια «ζωντανή μαρτυρία του ελληνικού και του χριστιανικού πνεύματος», αλλά ταυτοχρόνως και μια «γέφυρα φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου».

Στο πνεύμα αυτό, παρόλο που «το τελευταίο διάστημα δεν υπήρξε ανέφελο» η ενθρόνιση θεωρείται ως αρχή για μια νέα «περίοδο συσπείρωσης και αδελφοσύνης εντός της κοινότητας». Κατά την ομιλία του πρωθυπουργού, η συνεργασία της ελληνικής και αιγυπτιακής πολιτείας έχουν ανοίξει τον δρόμο, ώστε «ο λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής να διατηρηθεί στο διηνεκές», όπως και τα δικαιώματα της Μονής και η προστασία των μοναχών.

Η δέσμευση του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι τα συμφωνηθέντα θα τεθούν υπ’ όψη της μοναστικής αδελφότητας του Σινά, η οποία θα έχει τον τελευταίο λόγο. Αν και δεν υπήρξε σαφής αναφορά στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Μονής επί των ακινήτων της, ωστόσο εκφράζεται αισιοδοξία για τα εν γένει δικαιώματα των μοναχών, οι οποίοι χρειάζονται εγγυήσεις για την ασφαλή παραμονή τους στην Αίγυπτο, καθώς και για τον λατρευτικό και ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της Μονής, της οποίας το καθεστώς αναμένεται να ρυθμιστεί προσεχώς.

Στην ενθρόνιση παρέστησαν επίσης, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γεώργιος Καλαντζής, ο Υπουργός Πολιτισμός της Αιγύπτου Ahmed Hanno, η Πρέσβης Yasmin Moussa ως Εκπρόσωπος του Υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Michael Rigas.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ο Μητροπολίτης Γουινέας κ. Γεώργιος, ενώ οι Εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου είχαν κοινή εκπροσώπηση από τον Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο. Στο περιθώριο της τελετής συζητήθηκε πληθώρα θεμάτων αφορώντων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.