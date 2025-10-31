Στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών, σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, παρέστη ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα. Παρέστησαν επίσης η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γεώργιος Καλαντζής και άλλοι εκπρόσωποι των ελληνικών και αιγυπτιακών αρχών.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ο Μητροπολίτης Γουινέας κ. Γεώργιος, ενώ οι Εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου είχαν κοινή εκπροσώπηση από τον Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο. Συμμετείχαν ακόμη οι Μητροπολίτες Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος και Μέμφιδος κ. Νικόδημος. Κατά το τυπικό, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος παρέδωσε την ποιμαντορική ράβδο στον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, ενώ αναφωνήθηκε το «Άξιος» από κληρικούς και λαούς.

Ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε επαφές με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο Γ΄ και με τη μοναστική αδελφότητα του Σινά. Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης αναμένεται να παραστεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στην Γκίζα (GEM= Grand Egyptian Museum), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι. Μεταφέρεται ικανοποίηση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τις αιγυπτιακές αρχές με σκοπό τον καθορισμό του νομικού καθεστώτος της Μονής Σινά στην Αίγυπτο.

Ως σημαντική κρίνεται η συνέχεια και η εξασφάλιση του λατρευτικού και ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής, για την οποία φέρεται να υπάρχει προκαταρκτική κοινή συνεννόηση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, ενώ περισσότερο δύσκολη είναι η αναγνώριση της κυριότητας της Μονής επί των ακινήτων της.

Σημαντικό διακύβευμα παραμένει η διατήρηση του μακραίωνος χαρακτήρα της Μονής, η μη μουσειοποίησή της και η εξασφάλιση της δυνατότητας των μοναχών να παραμένουν στην Αίγυπτο μονιμότερα, με πλέον μακροχρόνιες άδειες παραμονής. Η παρουσία του πρωθυπουργού και υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης φανερώνουν την πολιτική προτεραιότητα που δίνεται στο να παραμείνει η Μονή του Σινά ένα επίκεντρο της Ορθοδοξίας και του οικουμενικού ελληνικού πολιτισμού σε μια περιοχή με κρίσιμη γεωπολιτική σημασία. Υπενθυμίζεται ότι είναι το δεύτερο ταξίδι του πρωθυπουργού στη χερσόνησο του Σινά μέσα σε τρεις εβδομάδες, καθώς στις 13 Οκτωβρίου είχε παραστεί στη Σύνοδο για την Ειρήνη στο Σαρμ-ελ-Σεΐχ.

Για την επίτευξη της συμφωνίας με την Αίγυπτο απαραίτητη προϋπόθεση υπήρξε η εσωτερική συμφιλίωση στη Μονή. Αυτή εκφράστηκε, μεταξύ άλλων, με το γεγονός ότι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών λειτούργησε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στο μετόχι της Μονής του Σινά στην Αθήνα, συμπροσευχομένου του Αρχιεπισκόπου πρώην Σινά Δαμιανού. Στον λόγο του ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τον προκάτοχό του, τόνισε τη θεσμική και πνευματική συνέχεια και εξήρε τη συμβολή του Αρχιεπισκόπου πρώην Σινά Δαμιανού στη διάσωση και οικουμενική ακτινοβολία της Μονής, εκπέμποντας ένα ενωτικό μήνυμα. Ιδιαιτέρως τόνισε την ευθύνη για την αποστολή της Μονής Σινά έναντι της Ιστορίας.