Ένας ανοίκειος για τη μοναστική κοινότητα κύκλος αναταραχής έκλεισε σήμερα με την ενθρόνιση του νέου ηγουμένου της Μονής Αγίας Αικατερίνης και αρχιεπισκόπου Σινά κ. Συμεών, με την επί τόπου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να λειτουργεί αφενός ως μήνυμα στήριξης των μοναχών που μεταλαμπαδεύουν εις το διηνεκές το πνεύμα του πλέον ιστορικού μοναστηριού της ορθοδοξίας παγκοσμίως, αφετέρου ως υπενθύμιση προς το Κάιρο ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται εκ του σύνεγγυς για τις εξελίξεις που καταγράφονται στη χερσόνησο και δη αυτές που αφορούν την Αγία Αικατερίνη.

Η ενθρόνιση του κ. Συμεών, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη χειροτονία του στο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, εκλαμβάνεται επίσης ως ένα ακόμα βήμα εγγύτερα στην επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ της Μονής και της Αιγύπτου, όσον αφορά το καθεστώς και τη λειτουργία της, έπειτα από την απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας σύμφωνα με την οποία σημαντικό μέρος των εδαφών εντός κι εκτός των τειχών περνά στα χέρια του αιγυπτιακού δημοσίου.

«Εθνικό καθήκον και εύλογο χρέος η εξασφάλιση του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής»

Μιλώντας στο πλαίσιο της ενθρόνισης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι διακηρυγμένος στόχος της Αθήνας είναι η εξασφάλιση του ελληνορθόδοξου και λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής, χαρακτηρίζοντας αυτήν την αποστολή «εθνικό καθήκον και εύλογο χρέος» και επισημαίνοντας για ακόμα μία φορά ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται αρκετά κοντά σε συμφωνία. «Οι προσπάθειες της ελληνικής και της αιγυπτιακής πολιτείας έχουν ήδη ανοίξει το δρόμο ούτε ώστε ο χαρακτήρας της Μονής να παραμείνει αναλλοίωτος» τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Αποτελεί ξεχωριστή τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος, συμμετέχοντας στη λαμπρή ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Σινά και νέου Καθοδηγούμενου της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης, μεταφέροντας επίσης τον σεβασμό, την αγάπη, τις ευχές, Σεβασμιώτατε, σύσσωμου του ελληνικού λαού, κυρίως όμως δίνοντας το “παρών” για να βεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι παρούσα σε κάθε βήμα που θα ακολουθήσει μπροστά της και αρωγός σας σε κάθε επίπεδο.

Η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, θεμελιωμένη επί του Θεοβάδιστου Όρους Σινά επί δεκαπέντε και πλέον αιώνες, αποτελεί το αρχαιότερο χριστιανικό μοναστήρι του κόσμου. Συνιστά έτσι ένα “προπύργιο” της Ορθοδοξίας, έναν “φάρο” πνευματικής αρετής, ένα ιστορικό σύμβολο της ταυτότητάς μας, μία ζωντανή μαρτυρία του ελληνικού και του χριστιανικού πνεύματος και, ταυτόχρονα, μια γέφυρα φιλίας μεταξύ της Ελλάδος και της Αιγύπτου.

Είναι εθνικό καθήκον, συνεπώς, το διαρκές ενδιαφέρον μας για την πολυσήμαντη πνευματική και πολιτιστική αποστολή της Μονής και εύλογο χρέος μας κάθε βοήθεια προς εκείνους που κρατούν τις παραδόσεις μας στην εσχατιά τούτης της χερσονήσου.

Γνωρίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα δεν υπήρξε ανέφελο, καθώς διάφορα γεγονότα προκάλεσαν πρόσκαιρη αναταραχή στο σώμα της Εκκλησίας. Όμως, όπως συμβαίνει και στη μακραίωνη ιστορία της, η Ιερά Σιναΐτικη Αδελφότητα επέδειξε υπομονή, πνευματική σύνεση και απαρασάλευτη πίστη. Βγήκε έτσι αλώβητη από τη δοκιμασία, ανανεώνοντας το πνεύμα της ενότητας» πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης.

Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που έχουν χειριστεί εξ αρχής της την υπόθεση, πράγματι έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις «αν όμως δεν πέσουν οι υπογραφές τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνία». Όσον αφορά, πάντως, το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν θα πρέπει να αναμένονται εκπλήξεις, καθώς η απόφαση του αιγυπτιακού δικαστηρίου θεωρείται αδύνατο να ανατραπεί. Όπως κι αν εξελιχθούν τα πράγματα αυτός που θα υπογράψει την τελική συμφωνία είναι ο ηγούμενος Συμεών σε συνεννόηση με τη μοναστική κοινότητα. Υπενθυμίζεται ότι ο Συμεών εξελέγη παμψηφεί, λαμβάνοντας 19 στις 20 ψήφους με λευκή τη δική του ως είθισται.

Όπως έκανε και στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο Συμεών αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας με την Αιγυπτιακή Δημοκρατία, συγκινώντας με τα λόγια του: «Ουδέποτε ζήλωσα αυτό το αξίωμα αλλά βρέθηκα κατάλληλος εν μέσω της θύελλας». Ο νέος ηγούμενος υπηρετεί στη Μονή ήδη από τη δεκαετία του 1980 και θεωρείται ένας πνευματικός ήπιος και μετριοπαθής που μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα εντός της μοναστικής κοινότητας. Επόμενο βήμα είναι η απόδοση της αιγυπτιακής υπηκοότητας στον Συμεών, ενώ ένα από τα ερωτηματικά της συμφωνίας είναι αν το ίδιο θα ισχύσει, υπό την τήρηση ίσως ορισμένων προϋποθέσεων και για τους μοναχούς, οι οποίοι σήμερα είναι υποχρεωμένοι να ανανεώνουν κάθε χρόνο την άδεια παραμονής τους στην αραβική χώρα. Έτερο μέγιστο διακύβευμα για την ελληνική πολιτεία είναι η ανανέωση του σώματος των μοναχών, πολλοί εκ των οποίων είναι ηλικιωμένοι, προκειμένου η κοινότητα να αποκτήσει νέα δυναμική σε βάθος χρόνων.

«Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι να μεριμνήσουν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της Μονής»

«Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι να μεριμνήσουν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και του στάτους κβο της Μονής» διαμήνυσε από την πλευρά του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας είχε προκαλέσει έντονη ψύχρανση στις σχέσεις Αθήνας- Καΐρου, στα όρια μάλιστα του διπλωματικού επεισοδίου, με τις δύο πλευρές πάντως να δεσμεύονται έκτοτε αρκετές φορές δημοσίως στην ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας τους ανεξαρτήτως των εξελίξεων πέριξ της Μονής. Ελλάδα και Αίγυπτος συμπλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο, συνδέονται με τη συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης τον Αύγουστο του 2020- μια επί του πεδίου αμφισβήτηση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, αντιμετωπίζουν με κοινή οπτική τις εξελίξεις στη Λιβύη, ενώ η Αθήνα λειτουργεί τα τελευταία χρόνια υπέρ της εγκαθίδρυσης μιας όσο το δυνατόν πιο λειτουργικής σχέσης μεταξύ του Καΐρου και των Βρυξελλών.