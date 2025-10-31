Αν κατάλαβα καλά, η κυβέρνηση επέζησε και των παρελάσεων και της επίσκεψης Μητσοτάκη στο «Πεντάγωνο» όπου ο Δένδιας θα μπορούσε να τον συλλάβει κι ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Καταλήγω λοιπόν ότι μάλλον πρόκειται για ζήτημα μεθόδου.

Και εξηγούμαι. Πρώτα περίμεναν να πέσει η κυβέρνηση από τον κόβιντ και τα εμβόλια. Ύστερα από την ΑΔΑΕ και τον Ράμμο. Μετά πήραν σειρά οι γονείς και κηδεμόνες.

Ακολούθησε η Κοβέσι. Τη σκυτάλη παρέλαβαν οι πλατείες και ο απεργός πείνας. Πριν αναλάβει ο Άγνωστος Στρατιώτης. Για να καταλήξει τελικά η υπόθεση στον Δένδια. Τζίφος.

Και μεγάλο λάθος. Διότι αν θέλεις να πέσει η κυβέρνηση δεν ξεκινάς από τις νοσοκόμες για να φτάσεις στον υπουργό Άμυνας. Αλλά ξεκινάς από τον υπουργό Άμυνας που μπορεί να κατεβάσει τα τανκς και να τους μαζέψει όλους. Ακόμη και τις νοσοκόμες.

Διαφορετικά, χάνεις πολύτιμο χρόνο.

Άσε που μεταξύ μας δεν έχω πειστεί ότι ο υπουργός εκδηλώνει ιδιαίτερη διάθεση να μπαγλαρώσει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και να ρίξει τον Μητσοτάκη.

Κακώς, ίσως. Αλλά μάλλον δεν το έχει στο μυαλό του. Και γι’ αυτό αφήνει τον Πρωθυπουργό να μπαινοβγαίνει ελεύθερος στο «Πεντάγωνο».

Έτσι μείναμε μόνοι με το… χάος.

Στο οποίο οι δημοσκοπήσεις αναθέτουν εσχάτως την ευθύνη να ρίξει τον Μητσοτάκη, αφού γίνεται σαφές ότι το χάος αποτελεί πιο δημοφιλή επιλογή από τον Τσίπρα ή τον Βελόπουλο.

Ησυχάσαμε. Διότι με το χάος είμαστε φίλοι. Το ζούμε καθημερινά.

Έχετε δοκιμάσει να διασχίσετε το κέντρο σε ώρα κυκλοφοριακής αιχμής; Και να πέσετε πάνω σε διαδήλωση του ΠΑΜΕ για τα «δίκαια δικαιώματα του λαού»; Ή σε διαμαρτυρία των «φριπαλεστάιν» για τη Γάζα;

Στη θέση σας θα προτιμούσα τον Τσίπρα.

Αλλά κι εδώ φαίνεται δυστυχώς να υπάρχει πρόβλημα μεθόδου.

Διότι μια σοβαρή κυβέρνηση θα είχε κάνει το αυτονόητο. Θα είχε αναθέσει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην πλατεία Συντάγματος και τους παρακείμενους δρόμους στη μοναδική «Σιδηρά Κυρία» της Βουλής, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Και τότε να δω ποιος θα τολμούσε να περάσει με κόκκινο στο φανάρι Βασιλίσσης Σοφίας – Πανεπιστημίου.

Αλλά εκεί οδηγεί η απρονοησία. Και γι’ αυτό ο Μητσοτάκης καταφέρνει ακόμη να μπαινοβγαίνει ελεύθερος όχι μόνο στο «Πεντάγωνο» αλλά και στη Βουλή.

Όλοι λοιπόν συντασσόμαστε με τη μοναδική προφανή λύση. Να κάνει η Ζωή απεργία πείνας ή έστω fasting για να πέσει ο Μητσοτάκης.

Δεν ξέρω αν θα πέσει. Αλλά τουλάχιστον δεν θα περιμένουμε τον Δένδια που δεν τον βλέπω ιδιαίτερα πρόθυμο να κάνει τη δουλειά.