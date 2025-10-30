Μηνύματα σε μπουκάλι που είχαν γράψει δύο Αυστραλοί στρατιώτες λίγες μόλις ημέρες μετά την αναχώρησή τους για τα πεδία των μαχών της Γαλλίας, κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εντοπίστηκαν πάνω από έναν αιώνα αργότερα στις ακτές της Αυστραλίας.

Η οικογένεια Μπράουν βρήκε το μπουκάλι στην παραλία Wharton, κοντά στην πόλη Έσπερανς, στη Δυτική Αυστραλία, στις 9 Οκτωβρίου, όπως μετέδωσε το CNN.

Ο σύζυγός της, Πίτερ, και η κόρη τους, Φελίσιτι, το ανακάλυψαν κατά τη διάρκεια μιας από τις τακτικές τους εξορμήσεις με τετράτροχα οχήματα για καθαρισμό των ακτών από απορρίμματα.

«Κάνουμε συχνά καθαρισμούς στις παραλίες μας, δεν προσπερνάμε ποτέ κάτι που μοιάζει με σκουπίδι. Έτσι, αυτό το μικρό μπουκάλι ήταν απλώς εκεί, περιμένοντας να το σηκώσουμε», δήλωσε η Ντεμπ Μπράουν.

Τα γράμματα των στρατιωτών

Μέσα στο διάφανο, χοντρό γυαλί υπήρχαν δύο χαρτιά γραμμένα με μολύβι από τους στρατιώτες Μάλκολμ Νέβιλ, 27 ετών, και Γουίλιαμ Χάρλεϊ, 37 ετών, με ημερομηνία 15 Αυγούστου 1916.

Το μεταγωγικό πλοίο HMAT A70 Ballarat είχε αποπλεύσει από την Αδελαΐδα στις 12 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς, με προορισμό την Ευρώπη, όπου οι στρατιώτες θα ενίσχυαν το 48ο Τάγμα Πεζικού της Αυστραλίας στο Δυτικό Μέτωπο.

Ο Νέβιλ σκοτώθηκε στη μάχη έναν χρόνο αργότερα. Ο Χάρλεϊ τραυματίστηκε δύο φορές αλλά επέζησε του πολέμου. Πέθανε το 1934 στην Αδελαΐδα από καρκίνο, τον οποίο, σύμφωνα με την οικογένειά του, προκάλεσε η έκθεσή του σε δηλητηριώδη αέρια των Γερμανών στα χαρακώματα.

Ο Νέβιλ είχε ζητήσει από όποιον έβρισκε το μπουκάλι να παραδώσει το γράμμα του στη μητέρα του, Ρομπερτίνα Νέβιλ, στο Γουίλκαγουατ, μια πόλη που σήμερα είναι σχεδόν εγκαταλελειμμένη στη Νότια Αυστραλία. Ο Χάρλεϊ, του οποίου η μητέρα είχε πεθάνει ήδη ως το 1916, έγραψε ότι αυτός που θα το βρει μπορούσε να κρατήσει το δικό του σημείωμα.

Ο Χάρλεϊ έγραψε: «Εύχομαι αυτός που θα βρει το γράμμα να είναι τόσο καλά όσο είμαστε εμείς τώρα». Ο Νέβιλ έγραφε στη μητέρα του ότι «περνάμε πολύ ωραία, το φαγητό είναι καλό μέχρι στιγμής, με εξαίρεση ένα γεύμα που θάψαμε στη θάλασσα».

«Το πλοίο πάει πάνω-κάτω, αλλά είμαστε όσο πιο χαρούμενοι γίνεται», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας τη φράση “happy as Larry”, μια αυστραλιανή ιδιωματική έκφραση της εποχής που σημαίνει «πάρα πολύ ευτυχισμένος».

Ο Νέβιλ έγραφε ότι οι ίδιοι βρίσκονταν «Κάπου στη Θάλασσα», ενώ ο Χάρλεϊ σημείωσε «Κάπου στον Κόλπο», αναφερόμενος στον Μεγάλο Αυστραλιανό Κόλπο (Great Australian Bight), μια τεράστια ανοιχτή θαλάσσια καμπή που εκτείνεται από τα ανατολικά της Αδελαΐδας έως το Έσπερανς στα δυτικά.

Η Ντεμπ Μπράουν πιστεύει ότι το μπουκάλι δεν ταξίδεψε πολύ μακριά. Πιθανότατα παρέμεινε θαμμένο στους αμμόλοφους για περισσότερο από έναν αιώνα, ώσπου η διάβρωση που προκάλεσαν οι ισχυροί κυματισμοί τους τελευταίους μήνες το έφερε στην επιφάνεια.

Ειδοποιήθηκαν οι συγγενείς τους

Αν και το χαρτί ήταν υγρό, τα γράμματα παρέμειναν ευανάγνωστα, γεγονός που επέτρεψε στη Μπράουν να ειδοποιήσει τους απογόνους και των δύο στρατιωτών για την ανακάλυψη.

«Το μπουκάλι είναι σε άψογη κατάσταση. Αν είχε μείνει στη θάλασσα ή εκτεθειμένο στον ήλιο, το χαρτί θα είχε διαλυθεί και δεν θα μπορούσαμε να το διαβάσουμε», είπε.

Η εγγονή του Χάρλεϊ, Αν Τέρνερ, δήλωσε ότι η οικογένειά της έμεινε «απολύτως άναυδη» από το εύρημα. «Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Μοιάζει πραγματικά με θαύμα. Σαν να μας έφτασε ένα μήνυμα του παππού μας από τον τάφο», είπε στο Australian Broadcasting Corporation.

Ο ανιψιός του Νέβιλ, Χέρμπι Νέβιλ, ανέφερε ότι η οικογένειά του ενώθηκε ξανά χάρη σε αυτή την «απίστευτη ανακάλυψη». «Ακούγεται σαν να πήγε στον πόλεμο με χαρά. Είναι απλώς τόσο λυπηρό το πώς κατέληξε. Τραγικό που έχασε τη ζωή του», είπε συγκινημένος. Και πρόσθεσε με υπερηφάνεια: «Ουάου… τι άνθρωπος ήταν!».