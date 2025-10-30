Αναστάτωση επικράτησε σε σχολεία της βορειοανατολικής Αυστραλίας και συγκεκριμένα στην πολιτεία του Κουίνσλαντ, όταν καθηγητές συνειδητοποίησαν ότι επί μήνες δίδασκαν στους μαθητές τους τον… λάθος ρωμαίο αυτοκράτορα. Αντί για τον Ιούλιο Καίσαρα – το θέμα της εξέτασης για την Αρχαία Ιστορία -, τα μαθήματα επικεντρώνονταν στον Αύγουστο Καίσαρα, τον διάδοχό του.

Το απρόοπτο εντοπίστηκε μόλις λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη εξέταση σε εννέα λύκεια, οδηγώντας το υπουργείο Παιδείας της πολιτείας του Κουίνσλαντ στην απόφαση να εξαιρέσει 140 μαθητές από τη γραπτή δοκιμασία που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη.

Έρευνα διέταξε το υπουργείο Παιδείας

Ο υπουργός Παιδείας Τζον-Πολ Λάνγκμπρουκ ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθεί πώς προέκυψε το λάθος, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία για τους μαθητές «εξαιρετικά τραυματική». «Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με την κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι οι μαθητές «δε θα ζημιωθούν σε καμία περίπτωση» βαθμολογικά.

Στα «κάγκελα» οι γονείς

Οι γονείς, πάντως, εξέφρασαν την οργή τους, επισημαίνοντας ότι ο πανικός των τελευταίων ημερών αποσυντόνισε τα παιδιά τους, ενόψει και άλλων εξετάσεων. «Η σύγχυση αυτή τα απομάκρυνε από την προετοιμασία τους», σχολίασαν ορισμένοι.

Η επίμαχη δοκιμασία αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής βαθμολογίας των μαθητών για το έτος και οι απαλλαγέντες θα λάβουν βαθμό με βάση τις υπόλοιπες αξιολογήσεις τους.

Η δύναμη της συνήθειας

Η Αρχή Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Αξιολόγησης του Κουίνσλαντ (QCAA) υπογράμμισε ότι είχε ενημερώσει όλα τα σχολεία της πολιτείας, ήδη από το 2023, πως το εξεταζόμενο θέμα θα άλλαζε σε «Ιούλιος Καίσαρας» για το 2025, έπειτα από τέσσερα χρόνια που αφορούσε τον Αύγουστο.

Πηγή: Associated Press