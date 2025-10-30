«Δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook για την αήθη επίθεση που δέχτηκε ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου Ηλίας Φλάμπουρας, την ώρα που εκφωνούσε την ομιλία του για την εθνική εορτή στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος αποφάσισε να τον επιπλήξει μέσα στην εκκλησία όχι για το περιεχόμενο του λόγου του, αλλά για την εμφάνισή του, καθώς το πουκάμισο του εκπαιδευτικού ήταν έξω από το παντελόνι του! «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο τέτοια ημέρα στην εκκλησία. Απαράδεκτος» είπε ο κ. Χρυσόστομος στον εκπαιδευτικό, που συνέχισε να μιλάει για το «όχι» του 1940 και το πώς ο συμβολισμός του θα πρέπει να μεταλαμπαδεύεται στις νέες γενιές.

Ο εκπαιδευτικός σχολίασε σχετικά πως: «Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα».

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα: “Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα”.

Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».

Το μήνυμα του διευθυντή

«Το πραγματικό μήνυμα της σημερινής μέρας είναι ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται, κατακτάται. Η ελευθερία δεν είναι μόνο εθνική είναι και προσωπική, πνευματική, κοινωνική. Είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο, στα δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια. Ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος να κρατούμε αναμμένη τη φλόγα και τη μνήμη μέσα στις καρδιές των παιδιών μας […]. Να μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι η αγάπη για την πατρίδα δεν σημαίνει μίσος για τους άλλους λαούς, αλλά σεβασμός στις αξίες της ελευθερίας, της ειρήνης, της συνεργασίας […]» είπε.

Στο τέλος μάλιστα δεν παρέλειψει να πει με νόημα: «Επειδή στην αρχή της ομιλίας δέχθηκα μια επίθεση, αυτά ίσως ήταν μια απάντηση σε αυτούς που μου επιτέθηκαν».

Η αντίδραση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών

Σε ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ζακύνθου τοποθετήθηκε για το περιστατικό εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του.

«Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν λειτούργημα με σεβασμό στους μαθητές, στους γονείς και στην κοινωνία, και αξίζουν τον ίδιο σεβασμό από όλους, ανεξαρτήτως ιδιότητας ή θεσμικού ρόλου. Η δημόσια επίπληξη, μάλιστα μέσα σε χώρο λατρείας και μπροστά σε κοινό, δεν συνάδει ούτε με τις αξίες του σεβασμού, της ευγένειας και της χριστιανικής αγάπης που η Εκκλησία πρεσβεύει.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και καταδίκη του για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε εκκλησία του νησιού, όπου ο Μητροπολίτης Δωδώνης απηύθυνε δημόσια παρατήρηση σε εκπαιδευτικό και διευθυντή σχολείου για την ενδυμασία του, την ώρα που εκείνος απηύθυνε χαιρετισμό. Η στάση αυτή συνιστά απαράδεκτη προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου που υπηρετεί επί σειρά ετών με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση την εκπαίδευση στη Ζάκυνθο.

Ο Σύλλογός μας στηρίζει απόλυτα τον συνάδελφο και καταδικάζει κάθε συμπεριφορά που προσβάλλει την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών και διαταράσσει το κλίμα αλληλοεκτίμησης που πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των θεσμών.

Πέραν τούτου, θλίψη αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα μία φορά η εκπαιδευτική κοινότητα στοχοποιείται από τα έσω, από εκείνα ακριβώς τα θεσμικά όργανα που οφείλουν να οικοδομούν μια ασφαλή κοινωνία εμπιστοσύνης, συναδελφικότητας και αλληλοϋποστήριξης, και που οφείλουν -αν μη τι άλλο- να γνωρίζουν ότι η αξιοπρέπεια ενός δασκάλου δεν έγκειται στην «ενδυματολογική του εμφάνιση», αλλά στο ψυχικό του μεγαλείο, στη στάση ζωής και στον τρόπο που σαν παιδαγωγός στέκεται απέναντι στα παιδιά, στους συναδέλφους και στην κοινωνία.

Για μας, η εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι ένας μηχανισμός τυπικότητας και εξωτερικής ευπρέπειας· είναι ένας ζωντανός οργανισμός αξιών, ευαισθησίας και πνεύματος. Ο δάσκαλος δεν υπηρετεί το ένδυμα, αλλά την ψυχή· δεν διδάσκει με το περίβλημα, αλλά με το παράδειγμα. Γιατί τα παιδαγωγικά ιδεώδη δεν ράβονται σε ύφασμα· πλάθονται στο ήθος, στην καρδιά και στο βλέμμα του δασκάλου που εμπνέει.

Καλούμε όλους τους φορείς να επιδεικνύουν σεβασμό στο έργο και το πρόσωπο κάθε εκπαιδευτικού και να αποφεύγουν δημόσιες συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αξίες της παιδείας και της δημοκρατίας».

