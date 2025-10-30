Η ηλεκτροκίνηση κάνει ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία της στους ελληνικούς δρόμους, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να επενδύουν συνεχώς σε τεχνολογίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Πέρα από την αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων που μπαίνουν σιωπηλά στη ζωή μας (μειώνοντας δραστικά και την… ηχορύπανση), ένας επιπλέον μετασχηματισμός δίνει ρυθμό στη μετάβαση προς την πράσινη κινητικότητα: η εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο πληρώνουμε για την ενέργεια που μας κινεί.

Ο κλάδος της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο δυναμικούς στην Ευρώπη, και σε αυτό η χώρα μας δηλώνει το παρόν με κρατικά κίνητρα και επενδύσεις σε υποδομές. Στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων, η Cardlink, μέλος της ευρωπαϊκής δύναμης των πληρωμών Worldline, σε στρατηγική συνεργασία με την Mastercard, αναλαμβάνει το ρόλο του «αρχιτέκτονα» μιας απλής, ασφαλούς και διαλειτουργικής εμπειρίας για όλους τους οδηγούς.

Το πόσο απλή είναι η διαδικασία, μπορείτε να το καταλάβετε κάνοντας εικόνα ότι απαιτεί τον ίδιο «κόπο» όσο η αγορά ενός καφέ -και αυτό γιατί δεν απαιτείται για παράδειγμα κάποια ειδική εφαρμογή που πρέπει να κατεβάσετε ή κάποια συνδρομή σε πάροχο. Άλλωστε, όταν πρόκειται για κάτι που αφορά την καθημερινή μας ρουτίνα, είναι πολύ σημαντικό να είναι εύκολο και γρήγορο, γεγονός που φάνηκε και σε έρευνα βασισμένη σε σχόλια πάνω από 5.000 οδηγών EV: υπάρχει μια σαφής προτίμηση για ανέπαφες πληρωμές και για μια ενιαία, απρόσκοπτη εμπειρία σε όλους τους σταθμούς φόρτισης.

Απαντώντας σε αυτήν την ανάγκη, η Cardlink, a Worldline brand, σε συνεργασία με την Mastercard, εισάγει λύσεις που φέρνουν τον κλάδο στην πρώτη γραμμή. Το self-service σύστημα POS που ανέπτυξε η εταιρεία λειτουργεί τόσο απλά: Ο οδηγός αγγίζει απλά με την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του το κινητό του ή ακόμα και ένα wearable device, επιλέγει το επιθυμητό ποσό φόρτισης, εισάγει τον αριθμό τηλεφώνου του για την ψηφιακή απόδειξη και η συναλλαγή ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Η ψηφιακή απόδειξη εμφανίζεται αμέσως στο κινητό του, χωρίς χαρτί και χωρίς καμία περιπλοκή.

Plug, Charge & Pay

Μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της Cardlink, a Worldline brand, είναι η στρατηγική συνεργασία με την Optechain, η οποία εισάγει στην αγορά μια ‘plug and play’ λύση πληρωμών. Πρόκειται για μια ευέλικτη και φιλική προς τον χρήστη λύση, που προσφέρει μια πραγματικά απλή, ομαλή και, το κυριότερο, διαλειτουργική εμπειρία φόρτισης. Αυτή η καινοτομία αποτελεί τον πυρήνα μιας διευρυμένης συνεργασίας που περιλαμβάνει -εκτός της Mastercard και της Optechain– επίσης την ElpeFuture, με στόχο την εγκατάσταση νέων λύσεων EV charging@POS και Smart Kiosks σε ένα δίκτυο 100 σταθμών φόρτισης ΕΚΟ Charge&Go και σε άλλα επιλεγμένα σημεία.

Σημειώνεται ότι σε κάθε σημείο φόρτισης, υπάρχει ένα τερματικό POS ή ένα κεντρικό σημείο πληρωμών που μπορεί να εξυπηρετεί πολλαπλούς φορτιστές ταυτόχρονα. Αυτή η ευελιξία εξασφαλίζει ότι, ανεξάρτητα από τη θέση ή τον πάροχο, η εμπειρία πληρωμής παραμένει η ίδια. Στο παρασκήνιο, οι λύσεις αυτές ενσωματώνουν τεχνολογίες πληρωμών που λειτουργούν απρόσκοπτα, με τη Worldline Greece να διασφαλίζει το κρίσιμο κομμάτι της εκκαθάρισης συναλλαγών με κάρτες πληρωμών.

Η Mastercard, με την ηγετική της θέση στις ψηφιακές πληρωμές, συνεργάζεται στενά με την Cardlink, a Worldline brand, για την ενεργή προώθηση της ανοιχτής (open–loop) αποδοχής πληρωμών. Αυτή η προσέγγιση έχει ως στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή, κάνοντας τη φόρτιση πιο απλή, ασφαλή και προσβάσιμη για όλους, ανεξάρτητα από τον πάροχο φόρτισης ή την κάρτα που χρησιμοποιούν.

Επιπροσθέτως, η δέσμευση της Cardlink, a Worldline brand, εξυπηρετεί τα αυστηρά διεθνή πρότυπα, όπως ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων (AFIR), ο οποίος επιβάλλει ταχύτερους, πιο προσβάσιμους φορτιστές με υποχρεωτική παρουσία POS στους νέους φορτιστές έως το 2027. Γίνεται φανερό ότι η εταιρεία, με τις λύσεις που αναπτύσσει με τους συνεργάτες της, κινείται ήδη μπροστά από τις επιταγές της νομοθεσίας, εξασφαλίζοντας ότι η ελληνική αγορά θα είναι πλήρως έτοιμη.

Το κοινό όραμα μεταξύ της Cardlink, a Worldline brand και της Mastercard βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση ότι η βιώσιμη κινητικότητα δεν κρίνεται μόνο από την πηγή της ενέργειας, αλλά και από την ομαλότητα της αλληλεπίδρασης του καταναλωτή με αυτήν. Η καινοτομία στο οικοσύστημα της φόρτισης EV πέρα από την ταχύτερη παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας, αφορά και την άμεση, ασφαλή και διαφανή συναλλαγή που την συνοδεύει, μετατρέποντας το άγχος της φόρτισης σε μια απλή ψηφιακή διαδικασία.

Το «Charge & Pay Easy» του αύριο είναι ήδη εδώ, και το κυριότερο, είναι ανέπαφο.