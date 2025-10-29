«Δεν υπάρχει ούτε μια εβδομάδα που να μην παρενοχλείται» κατέθεσε στο δικαστήριο η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, Τιφέν Οζιέρ.

Οι ψευδείς ισχυρισμοί που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας γεννήθηκε άνδρας, έχουν «σοβαρά πλήξει την ποιότητα ζωής της μητέρας μου». Η Μπριζίτ Μακρόν, έπειτα από μήνες ανεκτικότητας, αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον όλων όσοι διασπείρουν φήμες για το φύλο της.

Οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, κατηγορούμενοι για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της Μπριζίτ Μακρόν, δικάζονταν από τη Δευτέρα (27/10), ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού.

Η έρευνα για τον κυβερνοεκφοβισμό ανατέθηκε στη γαλλική αστυνομική Διεύθυνση για την Καταστολή Εγκλημάτων κατά του Ανθρώπου μετά από καταγγελία που υπέβαλε η Μπριζίτ Μακρόν στις 27 Αυγούστου του 2024, η οποία οδήγησε σε διαδοχικά κύματα συλλήψεων, κυρίως τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025.

Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα για σεξιστικό εκφοβισμό στην Μπριζίτ Μακρόν

Οι καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων είναι ένας διαφημιστής, ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, μια μέντιουμ, ένας επιστήμονας υπολογιστών κ.ά., είναι ηλικίας από 41 έως 60 ετών.

Οι αυστηρότερες ποινές επιβλήθηκαν κατά του διαφημιστή, γνωστού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan», ο οποίος, μεταξύ άλλων, σε αναρτήσεις του χαρακτήριζε τη διαφορά ηλικίας της Μπριζίτ Μακρόν με τον σύζυγό της ως «παιδεραστία». Στην απολογία του έκανε λόγο για «σατιρικά» δημοσιεύματα, θεωρώντας ότι προστατεύεται από την ελευθερία της έκφρασης.

«Η Γαλλία έχει τη σάτιρα στο DNA της. Η Μπριζίτ Μακρόν θα μπορούσε να δημοσιεύσει φωτογραφίες κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης, για να τερματιστεί η συζήτηση», θεώρησε σωστό να προσθέσει στην κατάθεσή του.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο 65χρονος Ζαν-Λυκ Μ., συνταξιούχος επιχειρηματίας και αναπληρωτής δήμαρχος σε χωριό της Σον-ε-Λουάρ, ρωτήθηκε για αναρτήσεις στις οποίες αποκαλούσε την Μπριζίτ Μακρόν «πρώτη ladyboy μας». Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες για παρενόχληση, λέγοντας πως «ποτέ δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη».

Ο Μπερτράν Σ., ιδιοκτήτης γκαλερί τέχνης, αρνήθηκε επίσης την κατηγορία παρενόχλησης, δηλώνοντας ότι κοινοποίησε σχετικά posts επειδή θεωρούσε το θέμα «παγκόσμιο ζήτημα με συνέπειες για τη Γαλλία». Όπως είπε, πίστευε ότι αν αρκετοί άνθρωποι το συζητούσαν, «οι Μακρόν θα αναγκάζονταν να δώσουν απαντήσεις».

Μια viral είδηση στις ΗΠΑ

Η συγκεκριμένη δίκη ήρθε σε συνέχεια της αγωγής για δυσφήμηση που υπέβαλε το γαλλικό προεδρικό ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα τέλη Ιουλίου αναφορικά με την «ψευδή είδηση» ​​που έγινε viral στις ΗΠΑ, και στη συνέχεια στη Γαλλία και στον υπόλοιπο κόσμο, σχετικά με την «τρανσεξουαλικότητα» της Μπριζίτ Μακρόν.

Παρούσα στο δικαστήριο ήταν και η 41χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, Τιφέν Οζιέρ, η οποία κατά την κατάθεσή της κατήγγειλε «το μίσος» που στρέφεται κατά της μητέρας της με τη «συστηματική αμφισβήτηση» της «ταυτότητάς της, του φύλου της» και της «ακεραιότητάς της», προσθέτοντας ότι αρχικά είχε «υποτιμήσει την έκταση του φαινομένου», αλλά σταδιακά διαπίστωσε ότι η όλη υπόθεση δημιουργούσε άγχος τόσο στη μητέρα της όσο και στα εγγόνια της πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, που συχνά τα ρωτούσαν «για το φύλο της γιαγιάς τους».

Περιέγραψε πώς η μητέρα της πρέπει συνεχώς να προσέχει τι φοράει ή πώς συμπεριφέρεται, φοβούμενη ότι η εικόνα της μπορεί να «παραμορφωθεί» και να χρησιμοποιηθεί ως όπλο στο διαδίκτυο.

Η αλλαγή στάσης της Μπριζίτ Μακρόν χαιρετίστηκε από την πλειονότητα των γάλλων πολιτών, με πολλούς από αυτούς να μιλούν για ένα αποφασιστικό «χτύπημα» στον σεξισμό της κοινωνίας απέναντι στις γυναίκες και δη στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

Σε μια εποχή όπου η πληροφορία ταξιδεύει ταχύτατα και ανεξέλεγκτα, τα fake news έχουν εξελιχθεί σε ισχυρό εργαλείο ελέγχου της κοινής γνώμης. Η Μπριζίτ Μακρόν μετατράπηκε στα χέρια -κυρίως μιας ακροδεξιάς μερίδας- σε μοχλό πολιτικής πίεσης.

Το σκάνδαλο αναμοχλεύεται κι ακολουθεί τους Μακρόν εδώ και χρόνια, με φήμες στα κουτσομπολίστικα γαλλικά περιοδικά και σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο ρόλος της ακροδεξιάς Κάντας Όουενς

Το υποτιθέμενο θέμα βγήκε εκτός των γαλλικών τειχών, φτάνοντας μέχρι τις ΗΠΑ με μπροστάρισσα την influencer και podcaster, Κάντας Όουενς μέσα από μια σειρά εννέα επεισοδίων με τίτλο Becoming Brigitte.

Η Όουενς, φωνή των πιο ακραίων οπαδών του MAGA κινήματος, διαδίδει τα τελευταία χρόνια ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας, ονόματι Ζαν-Μισέλ Τρονιέ – ο οποίος στην πραγματικότητα είναι αδελφός της Μπριζίτ.

Η Όουενς δημιούργησε ένα βίντεο για το κανάλι της στο YouTube με τον λαμπρό τίτλο «Είναι η πρώτη κυρία της Γαλλίας άντρας;», στο οποίο αναπαρήγαγε για πρώτη φορά το συκοφαντικό σχόλιο. Η Όουενς το προώθησε στο X, γράφοντας: «Σταματήστε τα πάντα και δείτε το! Δεν είναι αστείο ή υπερβολή να πούμε ότι, εκτός από τις πολιτικές δολοφονίες, αυτό είναι πιθανώς το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο στην ιστορία», σύμφωνα με την Telegraph

«Εδώ δεν είναι Γαλλία, όπου το ζεύγος Μακρόν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, εδώ είναι Αμερική», έχει δηλώσει η influencer που επιμένει ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας γεννήθηκε άνδρας

«Θα απαιτήσουμε η Μπριζίτ να εξεταστεί από ανεξάρτητο γιατρό και θα ζητήσουμε να μας δοθεί ο ιατρικός της φάκελος» είπε η Όουενς προσθέτοντας ότι η εκδίκαση της υπόθεσης στις ΗΠΑ έχει τους δικούς της κανόνες.

«Δεν μπορείς να παρακάμψεις τις διαδικασίες συλλογής στοιχείων πριν την έναρξη της δίκης, μόνο και μόνο επειδή είσαι ξένος ηγέτης που εξοργίστηκε με τα δικαιώματα που εξασφαλίζει σε μια podcaster η Πρώτη Τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος», ανέφερε η Όουενς στη δήλωσή της.

Η Μπριζίτ Μακρόν θα καταθέσει « φωτογραφικά » και « επιστημονικά » στοιχεία

Όπως εξηγούσε, η προβλεπόμενη από το δικαστήριο διαδικασία δεν επιτρέπει στην Μπριζίτ απλώς να «καταθέσει» αποδεικτικά στοιχεία χωρίς επαλήθευση. «Το αμερικανικό δικαστικό σύστημα δεν πραγματοποιεί δίκες παρωδία όπου οι ηγέτες μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Τα στοιχεία πρέπει να επαληθεύονται ανεξάρτητα. Η Μπριζίτ θα πρέπει να υποβληθεί σε εξέταση από ανεξάρτητο γιατρό».

Ο δικηγόρος των Μακρόν, Τομ Κλερ, δήλωσε αμέσως μετά ότι η κυρία Μακρόν βρήκε τη χλεύη «απίστευτα ενοχλητική» και ότι οι κατηγορίες αποτέλεσαν «απόσπαση της προσοχής» και για τον πρόεδρο.

«Όπως και για οποιονδήποτε που προσπαθεί να συνδυάσει την καριέρα και την οικογενειακή ζωή, όταν η οικογένειά σου δέχεται επιθέσεις, αυτό σε καταβάλλει. Και αυτός δεν μένει ανεπηρέαστος από αυτό», δήλωσε ο Κλερ στο podcast Fame Under Fire του BBC.

Φαντάζει απίστευτο αλλά οι Μακρόν θα αναγκαστούν να υποβάλουν «φωτογραφικά» και «επιστημονικά» στοιχεία για να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς της Όουενς και με αδιάσειστα στοιχεία να αποδείξουν ότι η Μπριζίτ είναι γυναίκα.

Η Όουενς «παίζει», μάλλον εκ του ασφαλούς, γνωρίζοντας ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί η δυσφήμιση στις ΗΠΑ. Δεν αρκεί να αποδειχθεί ότι η κατηγορία είναι λανθασμένη.

Πρέπει να αποδειχθεί ότι η κατηγορία ήταν σκόπιμα κακόβουλη κι ο δυσφημιστής γνώριζε ότι η κατηγορία ήταν ψευδής και συνέχισε να την προβάλλει ούτως ή άλλως. Η Κάντας Όουενς ισχυρίζεται ότι «πιστεύει» ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας -φυσικά χωρίς καμία απόδειξη στα χέρια της- και ότι, λόγω αυτής της «πίστης», οι νόμοι περί ελευθερίας του λόγου των ΗΠΑ της δίνουν το δικαίωμα να το διαλαλεί δημόσια.

Η Όουενς πουλούσε ακόμα και «χιουμοριστικά» μπλουζάκια που απεικόνιζαν την Μπριζίτ Μακρόν στο εξώφυλλο του περιοδικού TIME ως «Άνδρας της Χρονιάς».

Οι πρώτες φήμες στη Γαλλία μετά την πρώτη εκλογή Μακρόν

Μετά την πρώτη εκλογή του Εμμανουέλ Μακρόν το 2017, άρχισαν οι θεωρίες συνωμοσίας για την Μπριζίτ Μακρόν στη Γαλλία. Το 2021 σε ακροδεξιό γαλλικό περιοδικό δημοσιεύτηκε άρθρο -υπογράφοντες η αυτοαποκαλούμενη ανεξάρτητη δημοσιογράφος Natacha Rey και ο Xavier Poussard- για το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν.

Η Rey μάλιστα έδωσε σχετική συνέντευξη στο YouTube σχετικά με τις εικασίες της «πνευματικής μέντιουμ» Delphine Jégousse – γνωστή και ως Amandine Roy – σε ένα τετράωρο βίντεο που έγινε viral πριν από τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2022.

Ισχυρίστηκε ότι είχε στοιχεία για τη φυλομετάβαση της Μπριζίτ Μακρόν, επικαλούμενη μια παλιά φωτογραφία της οικογένειας Τρονιέ.

Το έναυσμα της δημοσιογράφου για να ερευνήσει το παρελθόν της Μπριζίτ Μακρόν ήταν η «σωματική διάπλαση» της, ισχυριζόμενη ότι οι ειδικοί, συμπεριλαμβανομένων πλαστικών χειρουργών, «συμφωνούν όλοι μαζί μου ότι (η Μπριζίτ Μακρόν) είναι τρανσέξουαλ».

Το 2024, η Μπριζίτ Μακρόν υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον δύο γυναικών, οι οποίες αρχικά καταδικάστηκαν σε πρόστιμα και αποζημιώσεις, αν και στη συνέχεια αθωώθηκαν από το Εφετείο, αναγκάζοντας την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας να προσφύγει στο ανώτατο εφετείο.