Προτάσεις που περιλαμβάνουν τη δημιουργία «αστικού δάσους» στη Βαρβάκειο και δικτύου αναρριχώμενων φυτών στα σοκάκια της Πλάκας, κάνουν ειδικοί επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ με στόχο τον «δροσισμό» και την αναζωογόνηση της Αθήνας, εν μέσω της κλιματικής κρίσης.

Τις προτάσεις παρουσίασε ο Bas Smets, πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση στην αρχιτεκτονική τοπίου και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, γνωστός για τον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου γύρω από την Παναγία των Παρισίων, σε εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων που εντάσσεται στο πρόγραμμα Cooling Athens. Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, η Αθήνα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, κεντρικά της Μεσογείου, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης στην Ευρώπη. Με την κλιμάκωση της συχνότητας φαινομένων καύσωνα, η λήψη μέτρων που θα καταστήσουν την πόλη πιο ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες, κρίνεται αναγκαία περισσότερο από ποτέ.

Στην 1η γραμμή της μάχης η Αθήνα

Παρουσιάζοντας το όραμα του Δήμου, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Αθήνα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην κλιματική κρίση. Σε μια πόλη με ελλείψεις σε μεγάλους χώρους πρασίνου, επενδύουμε σε καινοτόμες λύσεις για να μειώσουμε τη θερμοκρασία και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Από το πιλοτικό πρόγραμμα πόλεων ASCEND και το καινοτόμο έργο “Cooling Havens”, μέχρι τη “Διπλή Ανάπλαση” στον Ελαιώνα και την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, προχωράμε με έργα που συνδυάζουν το πράσινο, το νερό και την τεχνολογία. Με το νέο Κλιματικό Σύμφωνο της Αθήνας και τη συμμετοχή μας στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της Ευρώπης, δεσμευόμαστε για μείωση 80% των εκπομπών έως το 2030. Η συνεργασία με το Χάρβαρντ και τον καθηγητή Bas Smets ανοίγει τον δρόμο για μια πιο δροσερή, βιώσιμη και ανθεκτική Αθήνα – μια πόλη που μαθαίνει, καινοτομεί και δίνει το παράδειγμα».

Σύμφωνα με τον Bas Smets, η κλιματική προσαρμογή των πόλεων δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα πολιτισμού και σχέσης με τη φύση. Στην Αθήνα – είπε – το φως, το έδαφος και το πράσινο μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά για να δημιουργήσουν μια νέα εμπειρία του δημόσιου χώρου μέσω μηχανισμών δημιουργίας μικροκλίματος. Η μελέτη και οι παρεμβάσεις που προηγήθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης αποτελούν πηγές για την τεχνογνωσία που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην Πλάκα και την Βαρβάκειο.

Οι δύο προτάσεις για τον «δροσισμό» της Αθήνας

Η έρευνα του καθηγητή εξετάζει πώς το τοπίο μπορεί να λειτουργήσει ως δυναμικό στοιχείο του μικροκλίματος, μεταμορφώνοντας τον αστικό ιστό σε ένα ζωντανό σύστημα που δροσίζει και χαρίζει σκίαση στην πόλη. Μαζί με τους φοιτητές του διερευνούν τις κλιματολογικές συνθήκες στην Αθήνα, σε μία χρονική περίοδο από το 2025 έως το 2100. Εξετάζουν τέσσερα κλιματικά σενάρια με άνοδο της θερμοκρασίας από +2°C έως +5°C.

Μέσα από την ενεργοποίηση του εδάφους, του νερού και της βλάστησης, θα προτείνουν στρατηγικές βασισμένες στη φύση (Nature-Based Solutions) για την αντιμετώπιση της αστικής υπερθέρμανσης και την αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου. Κύρια παράμετρο μελέτης αποτελεί o αποκαλούμενος δείκτης UTCI, εννοώντας την αντιληπτή από τον άνθρωπο θερμοκρασία συμπεριλαμβάνοντας παράγοντες όπως η υγρασία και η ταχύτητα του ανέμου, που μπορεί να αποτελέσει στρατηγική βάση για την περίπτωση της Αθήνας. Θέτοντας το τοπίο στο επίκεντρο του σχεδιασμού για μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη πόλη, καταλήγουν στις εξής δύο προτάσεις για τον «δροσισμό» και την αναζωογόνηση της Αθήνας:

• Plaka Green Canopy: Με ένα δίκτυο αναρριχώμενων φυτών, που εκτείνεται στα σοκάκια της Πλάκας, δημιουργείται φυσική σκίαση στους δημόσιους χώρους και τις προσόψεις των κτιρίων.

• Varvakeios Urban Forest: Με τη δημιουργία πάρκου πάνω από το υφιστάμενο πάρκινγκ, μία «σκληρή» επιφάνεια μετατρέπεται σε «αστικό δάσος» με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση δροσερού μικροκλίματος. Έτσι, διαμορφώνεται δημόσιος χώρος για παιχνίδι και ξεκούραση.