Απόβλητα από επιχείρηση στην Κέρκυρα, μεταφέρθηκαν παράνομα στην Πρέβεζα, όπου θάφτηκαν προκαλώντας περιβαλλοντική ρύπανση η οποία προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Συλλήψεις για 3, δικογραφία για 15

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 28, 46 και 64 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν δώδεκα ακόμη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Επτά φορτηγά με απόβλητα

Οκτώ φορτηγά έφτασαν την περασμένη Παρασκευή στην Φιλιππιάδα και ξεφόρτωσαν σε μονάδα αποτέφρωσης τα απόβλητα από την Κέρκυρα.

Τα απόβλητα, αποτελούμενα από κρέατα, ψάρια, συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, πλαστικά και άλλα υλικά, απορρίφθηκαν και ενταφιάστηκαν στο προαύλιο της εταιρείας, χωρίς καμία αδειοδότηση ή τήρηση περιβαλλοντικών κανόνων.

Στο Λούρο 200 τόνοι ζωικών υπολειμμάτων

Ο χώρος είναι δίπλα στον ποταμό Λούρο και υπολογίζεται ότι ενταφιάστηκαν παράνομα πάνω από 200 τόνοι ζωικών υπολειμμάτων. Ο ιδιωτικός χώρος είναι υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση και πλήρη αποκλεισμό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 28χρονος, ενεργώντας με εντολή 40χρονου ιδιοκτήτη εταιρείας, παρέλαβε οκτώ φορτηγά με ζωικά απόβλητα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό χώρο μέσω γειτονικής επιχείρησης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον 64χρονο και διαχειρίστρια 57χρονη.

Τα απόβλητα περιελάμβαναν κρέατα, ψάρια, συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, πλαστικά και άλλα υλικά τα οποία απορρίφθηκαν και ενταφιάστηκαν στο προαύλιο της εταιρείας, χωρίς καμία αδειοδότηση ή τήρηση περιβαλλοντικών κανόνων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ζηρού

Δήλωση Δήμου Ζηρού για το ζήτημα της μεταφοράς και ταφής αποβλήτων στη Γέφυρα Καλογήρου: Ο Δήμος Ζηρού ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά για τη μεταφορά και παράνομη απόθεση αποβλήτων από την κατεστραμμένη μονάδα της Κέρκυρας σε ιδιωτικό χώρο πλησίον της Γέφυρας Καλογήρου. Δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι:

• Ο Δήμος Ζηρού δεν είχε καμία εμπλοκή ούτε γνώση στη λήψη ή εκτέλεση σχετικών αποφάσεων.

• Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση έχει εξιχνιαστεί, έχουν γίνει συλλήψεις και σχηματίστηκε δικογραφία για περιβαλλοντική ρύπανση.

• Στον χώρο έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία οι υπηρεσίες τηςΕπιθεώρησης Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος και της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιες για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στο νομικό σκέλος. Η έντονη δυσοσμία που ήδη καταγράφεται στην περιοχή δημιουργεί εύλογη και σοβαρή ανησυχία στους πολίτες.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε ενέργειες απομάκρυνσης και ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Ο Δήμος Ζηρού απαιτεί απαντήσεις για το πού και από ποιους ελήφθη η απόφαση να μεταφερθούν τα απόβλητα στη Φιλιππιάδα και ποιοι την εκτέλεσαν, σε ελάχιστη απόσταση από τον ποταμό Λούρο, ένα υδάτινο οικοσύστημα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας.

Ο Δήμος Ζηρού, δηλώνει παράλληλα ότι θα εξετάσει, σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους, κάθε δυνατότητα που του παρέχει ο νόμος για την προάσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων της τοπικής κοινωνίας.

«Η δημοτική αρχή δεν θα ανεχθεί πρακτικές ανομίας. Η διαφάνεια και η προστασία των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές».

Στο μεταξύ τα απόβλητα αυτά είναι μέρος μόνος των οργανικών υλικών που αποσυντίθενται αλλά και φερτών υλικών που προέκυψαν από τη φωτιά στο εργοστάσιο Γογγάκη, στην Κέρκυρα, που καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς πριν 12 μέρες. Η δυσοσμία στην περιοχή εξακολουθεί να είναι ανυπόφορη.

