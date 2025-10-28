Ο κόσμος ήταν πολύ διαφορετικός το 2018 όταν άρχισε να σχεδιάζεται ο ολοκαίνουργιος ουρανοξύστης της JP Morgan Chase στην Park Avenue, την καρδιά του Μανχάταν. Ήταν πριν την COVID-19, τότε που δεν υπήρχε καν το Zoom, η απομακρυσμένη εργασία δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη και οι ψηφιακοί νομάδες περιορίζονταν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Μέσα στα 7 χρόνια όμως που ακολούθησαν, το κέντρο της Νέας Υόρκης μεταμορφώθηκε. Η πανδημία, η οποία χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα την πόλη, σε συνδυασμό με τα αυξημένα ενοίκια για πολύ μικρά διαμερίσματα και η γενικότερη ακρίβεια οδήγησαν σε πρωτοφανή μετακίνηση πληθυσμού, τόσο προς τα προάστια, όσο και προς άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η Φλόριντα και το Τέξας.

Οι περισσότερες εμπορικές γειτονιές του Μεγάλου Μήλου μετατράπηκαν σε οικιστικές, αφού ολόκληρα μεγαθήρια που στέγαζαν εταιρείες κολοσσούς έμεναν ξενοίκιαστα. Στη Wall Street και το Financial District, οι οποίες παλαιότερα μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου στις 4 το απόγευμα άδειαζαν από κόσμο, ξαφνικά απέκτησαν σχολεία, παιδικές χαρές, σουπερμάρκετ και μπαρ, τα οποία έμεναν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ.

Ο Ντάιμον επιμένει στην φυσική παρουσία

Η νέα αυτή πραγματικότητα που διαμορφώθηκε μετα-πανδημικά, καθόλου δεν άρεσε στον Τζέιμι Ντάιμον, τον Ελληνοαμερικανό επικεφαλής της JP Morgan & Chase, ο οποίος πιστεύει στο παραδοσιακό μοντέλο εργασίας, που γίνεται με φυσική παρουσία στα γραφεία.

Εξάλλου, ο 69χρονος δισεκατομμυριούχος CEO, ένας από τους ισχυρότερους και πιο επιδραστικούς άνδρες της παγκόσμιας οικονομίας, διατηρεί συνήθειες που θυμίζουν άλλες εποχές. Εξακολουθεί να διαβάζει καθημερινά εφημερίδες (κάθε πρωί από τις 5) και βιβλία, ακολουθεί αυστηρό πρόγραμμα γυμναστικής και πιστεύει στην εκ του σύνεγγυς ανθρώπινη επικοινωνία.

Ο παραδοσιακός όμως κ. Ντάιμον έχει και την «προοδευτική» του πλευρά (πώς άλλωστε θα κατάφερνε, ως εγγονός μεταναστών από τη Σμύρνη και τη Λακωνία, να φτάσει στα υψηλότερα κλιμάκια της διεθνούς οικονομίας;). Αυτή φαίνεται στον τρόπο που σχεδίασε και διαμόρφωσε τα νέα κεντρικά γραφεία της JP Morgan & Chase.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο πλήρως ηλεκτρικό ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης, ένα τεχνολογικό επίτευγμα με μηδενικές εκπομπές ρύπων και ενέργεια που προέρχεται εξ ολοκλήρου από υδροηλεκτρικές πηγές. Η ποιότητα του αέρα και του φωτός είναι υποδειγματική, καθώς τα τζάμια αφήνουν 30% περισσότερο φυσικό φως, ο εξαερισμός παρέχει διπλάσιο καθαρό αέρα από τα προβλεπόμενα πρότυπα και οι περσίδες ρυθμίζονται αυτόματα.

Το ίδιο το κτίριο «μαθαίνει» τις συνήθειες καθενός εκ των 10.000 εργαζομένων και προσαρμόζει μέσω ΑΙ θερμοκρασία, φωτισμό και κατανάλωση ενέργειας ανάλογα με το ποιος χρησιμοποιεί τον κάθε χώρο -υπάρχει ειδικό πρόγραμμα που θυμάται ακόμη και το πώς πίνει ο καθένας τον καφέ του!

Στους 60 ορόφους υπάρχουν, πέρα από τα γραφεία, 19 χώροι εστίασης, από ιρλανδική παμπ στον 13ο όροφο μέχρι vegan εστιατόριο βραβευμένο με αστέρι Michelin και ένα πλήρως εξοπλισμένο fitness center για την ευεξία των εργαζομένων.

Το σκεπτικό του ήταν να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ικανό να κρατά τους ανθρώπους του μέσα στο γραφείο ολόκληρη τη μέρα και γι’ αυτό τον σκοπό δεν δίστασε να ξοδέψει 3 δισεκατομμύρια δολάρια -οι λίγο πιο κυνικοί θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι όλα αυτά αποτελούν τρόποι να δελεάσει τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στα γραφεία.

Ο Ντάιμον όμως, όπως έχει δηλώσει, θέλησε με αυτό το καινούργιο κτίριο να αφήσει πίσω του μια παρακαταθήκη, ένα έργο που θα έμενε για πάντα και μετά την δική του αποχώρηση, συμβολίζοντας το προσωπικό του πέρασμα στην ιστορία του τραπεζικού κολοσσού.

Το χρονικό του εντυπωσιακού έργου

Προκειμένου να χτιστεί το καινούργιο κτίριο, έπρεπε πρώτα να γκρεμιστεί το παλιό. Με παρότρυνση του Τζέιμι Ντάιμον, αποφασίστηκε ότι η νέα κατασκευή δεν θα «πατούσε» πάνω σε τίποτα που προϋπήρχε, αλλά όλα θα γίνονταν εξ ολοκλήρου από την αρχή, με καινούργια θεμέλια και ενισχύσεις. «Καμμία εταιρεία δεν έχει ποτέ γκρεμίσει τέτοιο κτίριο στο παρελθόν. Αλλά επρόκειτο για την καλύτερη τοποθεσία στην πόλη και θα χτίζαμε ακριβώς αυτό που θέλαμε», έχει δηλώσει ο CEO.

Έτσι, το 2019 ξεκίνησε η σταδιακή κατεδάφιση του Union Carbide Building, όροφο-όροφο, με απόλυτη προσοχή, ώστε να μη διαταραχθεί η στατικότητα του κτιρίου που βρίσκονταν πάνω από δύο ενεργά σιδηροδρομικά δίκτυα, το Metro-North Railroad και το Long Island Rail Road.

Στο μεταξύ, ξέσπασε η πανδημία. Η JP Morgan έπρεπε να αποφασίσει αν θα σταματούσε τις εργασίες, περιμένοντας να περάσει η κρίση, ή αν θα συνέχιζε κανονικά όπως είχε σχεδιαστεί. Όπως έδειξε η ιστορία, επικράτησε η δεύτερη επιλογή.

Το 2021, οι εργάτες άρχισαν να σκάβουν υπόγεια, περνώντας μέσα από τα δύο μεγάλα σιδηροδρομικά δίκτυα και να τοποθετούν πασσάλους θεμελίωσης σε βάθος περίπου 30 μέτρων μέσα στο βραχώδες υπέδαφος του Μανχάταν.

Κατά τη διαδικασία χρειάστηκε να κατεδαφιστεί ένας από τους διαδρόμους του Long Island Rail Road, ωστόσο η JPMorgan συμφώνησε να κατασκευάσει νέο διάδρομο για το δίκτυο των προαστιακών σιδηροδρόμων, καλύπτοντας πλήρως το κόστος.

Ο καινούργιος ουρανοξύστης φτάνει σε ύψος τα 423 μέτρα, έχει χάλκινη πρόσοψη και μεταλλικό σκελετό που στηρίζεται σε 14 κολώνες σε σχήμα βεντάλιας. Το ισόγειο έχει ύψος 24 μέτρα, χώρος αρκετός για την δημιουργία στοάς πρασίνου, η οποία επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση στις λεωφόρους Park και Madison. Το λόμπι επίσης έχει εντυπωσιακό ύψος, ενώ ο φωτισμός του αλλάζει χρώμα στη διάρκεια της ημέρας. Οι τοίχοι είναι γεμάτοι από έργα τέχνης δημιουργών από όλον τον κόσμο.

Παιδική χαρά ή χώρος εργασίας;

Αν και για τα δεδομένα της πόλης οι 60 όροφοι δεν είναι κάτι το ιδιαιτέρως εντυπωσιακό, ωστόσο επειδή κάθε ένας είναι αρκετά ψηλός, το συνολικό ύψος του κτιρίου είναι ίδιο με εκείνο ενός ουρανοξύστη που ξεπερνά τους 100 ορόφους.

Εσωτερικά μοιάζει με μια μικρή πολιτεία. Οκτώ όροφοι στεγάζουν τα τμήματα συναλλαγών, με ανοιχτή διάταξη και τεχνολογία αιχμής. Στο κέντρο βρίσκεται το Exchange, ένα τριώροφο αίθριο γεμάτο φυσικό φως, που λειτουργεί ως χώρος συνάντησης και παρουσιάσεων. Εκεί γίνονται και οι εβδομαδιαίες ενημερώσεις, ενώ στους επάνω ορόφους βρίσκεται το συνεδριακό κέντρο με πανοραμική θέα στο Μανχάταν, σχεδιασμένο για εκδηλώσεις και διεθνείς συναντήσεις.

Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι το πόση προσοχή έχει δοθεί στις παροχές που θα απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι, και ειδικά στον τομέα της γαστρονομίας. Εκτός από τα 19 εστιατόρια και την παμπ, οι εργαζόμενοι μπορούν να παραγγείλουν μέσα από ειδική εφαρμογή, που λειτουργεί αποκλειστικά μέσα στο κτίριο, και να παραλάβουν ό,τι θέλουν χωρίς να σηκωθούν από το γραφείο τους.

Από τη μία μεριά έχουμε τα εστιατόρια και από την άλλη το γυμναστήριο. Σχεδιασμένο από την εταιρεία Exos που συνεργάζεται με επαγγελματίες αθλητές, διαθέτει προγράμματα γυμναστικής και αποκατάστασης, καθώς και διατροφική υποστήριξη. Στο ίδιο επίπεδο λειτουργεί Κέντρο Υγείας με γιατρούς, εργαστήρια και υπηρεσίες πρόληψης. Υπάρχουν ακόμη αίθουσες μητρότητας, χώρος προσευχής και δωμάτια διαλογισμού.

Εγκαίνια παρά την γκρίνια

Οι επικριτές κάνουν λόγο για έναν κτίριο που μοιάζει περισσότερο με mall παρά με εταιρεία και ισχυρίοζονται ότι για να δημιουργηθεί χώρος για όλες τις περιττές παροχές θυσιάστηκαν αρκετά τετραγωνικά από τα γαφεία, τα οποία στο παλιό τους κτίριο -ακριβώς απέναντι-, ήταν πιο ευρύχωρα. Μάλιστα, το επόμενο project της εταιρείας είναι η ανακαίνιση αυτού του κτιρίου, που θα κοστίσει γύρω στο 1 δισ. δολάρια.

Παρόλα αυτά, τα εγκαίνια προχώρησαν κανονικά και στις 21 Οκτωβρίου, ο Τζέιμι Ντάιμον «έκοψε την κορδέλα» έχοντας στο πλάι του φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους, ανάμεσά τους η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ και ο σούπερ σταρ αρχιτέκτονας Λόρδος Νόρμαν Φόστερ, ιδρυτής της Foster + Partners, του exclusive αρχιτεκτονικού γραφείου το οποίο βρίσκεται πίσω από τον σχεδιασμό του νέου εμβληματικού κτιρίου.

Ο Ντάιμον, κρατώντας μια αμερικανική σημαία που του παρέδωσαν οι εργάτες του έργου, μίλησε συγκινημένος για το έργο ενώ δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στου Έλληνες παππούδες του: «Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μου ήταν Έλληνες μετανάστες που δεν τελείωσαν ποτέ το Λύκειο, αλλά ξέρω πως μπορεί να παρακολουθούν και να νιώθουν υπερήφανοι για όσα έχουμε κάνει και για ό,τι έχουμε χτίσει εδώ». Στη συνέχεια γύρισε και χαιρέτησε την αμερικανική σημαία.

