Ως επιβεβαίωση ότι η αμερικανική οικονομία επιβραδύνεται ερμήνευσε CEO της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον, τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη, σε σχέση με τις θέσεις εργασίας.

Το υπουργείο αναθεώρησε προς τα κάτω τα στοιχεία μισθοδοσίας -εκτός γεωργικού τομέα- για το πρώτο τρίμηνο του 2025, κατά 911.000 θέσεις εργασίας σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις και μάλιστα πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναθεώρηση εδώ και περισσότερες από είκοσι χρόνια.

«Νομίζω ότι η οικονομία αποδυναμώνεται», δήλωσε ο Ντίμον. «Είτε βρίσκεται στον δρόμο για ύφεση είτε απλώς αποδυναμώνεται, δεν ξέρω».

Τα στοιχεία

Η αναθεώρηση, που δείχνει ότι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο παρήγαγε πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι αναμενόταν, έρχεται μετά από μια έκθεση που δείχνει ότι η αύξηση της απασχόλησης είχε επιβραδυνθεί σχεδόν στο τέλος τον Ιούλιο, προσθέτοντας μόνο 73.000 θέσεις εργασίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε τον επίτροπο του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας τον περασμένο μήνα λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση της εν λόγω έκθεσης.

Τα στοιχεία του Αυγούστου έδειξαν επίσης αδυναμία, καθώς οι μισθοδοσίες εκτός γεωργικού τομέα αυξήθηκαν μόνο κατά 22.000 εκείνο τον μήνα.

Ο χρησμός Ντίμον

Οι επενδυτές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις απόψεις του Ντίμον για την οικονομία, δεδομένης της μακράς θητείας του, καθοδηγώντας τη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ σε περιουσιακά στοιχεία σε περιόδους αναταραχής. Ωστόσο, έχει συχνά προειδοποιήσει για κινδύνους που δεν επαληθεύονται άμεσα.

Ο Ντίμον δήλωσε ότι η JPMorgan γνωρίζει ένα φάσμα δεδομένων σχετικά με τους καταναλωτές, τις εταιρείες και το παγκόσμιο εμπόριο. Οι περισσότεροι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν θέσεις εργασίας και ξοδεύουν χρήματα, ανάλογα με τα επίπεδα εισοδήματός τους, αλλά η εμπιστοσύνη τους μπορεί να έχει μόλις πληγεί.

«Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες στην οικονομία αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο Ντίμον, επικαλούμενος την αποδυνάμωση των κερδών των καταναλωτών και τα ακόμη ισχυρά εταιρικά κέρδη. «Απλώς πρέπει να περιμένουμε και να δούμε».

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ «πιθανώς» θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο στην επόμενη συνεδρίασή της αργότερα αυτόν τον μήνα, αν και αυτό μπορεί να μην «έχει συνέπειες για την οικονομία», δήλωσε ο Ντίμον.

