Σε αυτήν την ευρεία και τόσο παρεξηγημένη κατηγορία των οσπρίων -τα οποία συνήθως μαθαίνουμε να εκτιμάμε μετά την ενηλικίωση-, εξέχουσα θέση κατέχουν τα φασόλια. Ίσως επειδή έρχονται σε τόσες μορφές και μεγέθη, ίσως γιατί χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλες τις κουζίνες, έχουμε μάθει από νωρίς να τα αποκαλούμε “βασιλιάδες”. Πιθανότατα, βέβαια, να “φταίει” και το γεγονός ότι μας έχουν χαρίσει το εθνικό μας φαγητό, την ένδοξη φασολάδα, την κρυφή ή φανερή αγάπη όλων μας.

Παρ’ όλ’ αυτά, τα φασόλια δεν είναι “δικό μας” δημιούργημα. Οι πολλές και διαφορετικές ποικιλίες τους έχουν προέλθει από πολλές και διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, από την Αφρική έως τη Νότια Αμερική, ενώ αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν βασικό κομμάτι της διατροφής πολλών αγροτικών φυλών.

Σε αυτό, φυσικά, συνηγορεί και η υψηλή διατροφική τους αξία, αφού είναι πλούσια τόσο σε φυτικές ίνες όσο και σε πρωτεΐνες, σύνθετους υδατάνθρακες και αντιοξειδωτικά. Βαθιά νόστιμα και ταυτόχρονα χορταστικά, τα φασόλια μαγειρεύονται με ένα σωρό διαφορετικούς τρόπους. Στην Ελλάδα, βέβαια, τα έχουμε συνηθίσει κυρίως ως σούπα ή σαλάτα, αν και οι εμβληματικοί γίγαντες είναι το λαδερό που λίγοι θα πουν ότι δεν αγαπούν.

Πιστοί στις παραδόσεις, εμείς φτιάχνουμε σήμερα, Παρασκευή, μία χυλωμένη φασολάδα λευκή, με μπόλικο ελαιόλαδο, κι ένα ταψί με γίγαντες για να έχουμε μεζέ να τσιμπάμε όλο το Σαββατοκύριακο.

Λευκή φασολάδα με παρθένο ελαιόλαδο

Από τον Μιχάλη Χαλκιά

Χρόνος προετοιμασίας: 10′

Χρόνος μαγειρέματος: 50′

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 5 μερίδες

400 γρ. άσπρα φασόλια

100 γρ. κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 καρότα σε κυβάκια

1 σκελίδα σκόρδο

Λίγο άνηθο ψιλοκομμένο

Αλάτι, πιπέρι

80 γρ. ε.π. ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Μουσκεύουμε από το προηγούμενο βράδυ τα φασόλια σε άφθονο νερό. Την επόμενη μέρα, τα ξεπλένουμε και τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το καρότο, το σκόρδο και περίπου δύο λίτρα νερό και τα αφήνουμε να βράσουν σε χαμηλή φωτιά. Όταν μαλακώσουν και χυλώσουν καλά τα φασόλια, ρίχνουμε τον άνηθο, αλάτι, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και το φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο και ανακατεύομε. Σιγοβράζουμε για 5 λεπτά ακόμα και αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Σερβίρουμε τη φασολάδα ζεστή με φρέσκο ζυμωτό ψωμί, αλλά είναι εξίσου απολαυστική και κρύα, από το ψυγείο, με κρίθινα παξιμάδια. Μ.Χαλκ.

Γίγαντες στο φούρνο

Από τον Κώστα Νάνο

Χρόνος προετοιμασίας: 10′

Χρόνος μαγειρέματος: 2 ώρες

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 5 μερίδες

500 γρ. γίγαντες

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

2 ξερά κρεμμύδια σε λεπτές φέτες

4 σκελίδες σκόρδο σε φέτες

1/2 φλιτζ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κλωναράκι σέλερι ψιλοκομμένο

1 καρότο ψιλοκομμένο

800 γρ. ντομάτα κονκασέ κονσέρβας (2 x 400 γρ.)

2 πρέζες ζάχαρη

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

1/2 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

Λίγο άνηθο ψιλοκομμένο

Εκτέλεση