Η Λα Νίνια, η ψυχρότερη και συχνά πιο δαπανηρή «αντίστροφη όψη» του Ελ Νίνιο, έκανε την εμφάνισή της και αναμένεται να διαταράξει τα καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως, δήλωσαν μετεωρολόγοι την Πέμπτη.

Αυτό το φυσικό φαινόμενο συχνά ενισχύει την περίοδο των τυφώνων στον Ατλαντικό, ωστόσο η φετινή Λα Νίνια ενδέχεται να είναι πολύ αδύναμη και βραχύβια για να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Λα Νίνια συνήθως σημαίνει περισσότερα φαινόμενα βροχόπτωσης -συμπεριλαμβανομένων πιθανών χιονοθύελλων- στα βόρεια, και ξηρότερο χειμώνα στα νότια.

Μπορεί να φέρει ισχυρότερες βροχές στην Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, τμήματα της Αυστραλίας, της Κεντρικής Αμερικής, του βόρειου τμήματος της Νότιας Αμερικής και της νοτιοανατολικής Αφρικής.

Αντίθετα, μπορεί να προκαλέσει ξηρασία στη Μέση Ανατολή, την ανατολική Αργεντινή, την ανατολική Κίνα, την Κορέα και το νότιο τμήμα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους που επικαλείται το pbs.org.

Η Λα Νίνια εμφανίζεται όταν ορισμένα τμήματα του Κεντρικού Ειρηνικού Ωκεανού ψύχονται κατά περίπου μισό βαθμό Κελσίου σε σχέση με το φυσιολογικό.

Ο κόσμος «φλέρταρε» με αυτό το φαινόμενο φέτος, και η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι συνθήκες Λα Νίνια έχουν πλέον σχηματιστεί.

Ωστόσο, όπως δήλωσε η Μισέλ Λ’Ερ, επικεφαλής επιστήμονας της ομάδας της NOAA που μελετά τα φαινόμενα Ελ Νίνιο και Λα Νίνια, οι προβλέψεις υποδεικνύουν ότι η έντασή της θα είναι χαμηλή και ενδέχεται να εξασθενήσει μέσα στους επόμενους μήνες, σύμφωνα με πολυπαραγοντικά μοντέλα της NOAA και του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

Πώς θα είναι φέτος η Λα Νίνια;

Παραδοσιακά, κατά τη διάρκεια μιας Λα Νίνια, παρατηρείται εξασθένηση των ανέμων διάτμησης, που συνήθως εμποδίζουν τον σχηματισμό και την ενίσχυση τυφώνων -κάτι που επιτρέπει τη δημιουργία περισσότερων και ισχυρότερων καταιγίδων, ειδικά προς το τέλος του έτους (όπως στα τέλη Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου) και στην περιοχή της Καραϊβικής, εξήγησε ο ειδικός στους τυφώνες Μπράιαν Τανγκ από το Πανεπιστήμιο του Όλμπανι.

Ωστόσο, ο Μπράιαν ΜακΝόλντι, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι που μελετά τους τροπικούς κυκλώνες, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τα ακραία φαινόμενα θερμότητας, θεωρεί ότι η φετινή Λα Νίνια έρχεται πολύ αργά και είναι πολύ ασθενής για να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο.

Ο ειδικός στους τυφώνες του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, Φιλ Κλότσμπαχ, πρόσθεσε ότι, αν και οι συνθήκες- ιδίως η διάτμηση του ανέμου- θεωρητικά ευνοούν αυξημένη δραστηριότητα, αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη και τα μακροπρόθεσμα μοντέλα δεν δείχνουν σχηματισμό πολλών φαινομένων τις επόμενες εβδομάδες.

Οικονομικές επιπτώσεις

Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι στις ΗΠΑ η Λα Νίνια μπορεί να είναι πιο δαπανηρή από τον θερμότερο «ξάδελφό» της, τον Ελ Νίνιο.

Μια οικονομική μελέτη του 1999 υπολόγισε ότι η ξηρασία που προκλήθηκε από Λα Νίνια κόστισε στη γεωργία των ΗΠΑ μεταξύ 2,2-6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό πολύ υψηλότερο από το κόστος του Ελ Νίνιο, που ήταν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια.

«Μια ψυχρή Λα Νίνια δεν είναι πάντα η πιο δαπανηρή εκδοχή, αλλά συχνά έτσι συμβαίνει», δήλωσε ο ερευνητής Αζχάρ Εχσάν, επικεφαλής των προβλέψεων Ελ Νίνιο/Λα Νίνια του Πανεπιστημίου Κολούμπια.