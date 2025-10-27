Στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται το αγοράκι 15 μηνών που υπέστη πολύ σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι στο πρόσωπο και το σώμα του.

Οι παππούδες του βρέφους μίλησαν αποκλειστικά στο Star και εξήγησαν πώς έγινε το ατύχημα που έστειλε το εγγονάκι τους στην εντατική.

«Το σπίτι της κόρης μου είναι μικρό, έχει ενιαίο σαλόνι και κουζίνα.Το παιδί ήταν στο σαλόνι μαζί με τον πιο μεγάλο (γιο). Εκείνη τηγάνιζε, έβγαλε το τηγάνι από τη φωτιά, το έβαλε στην άκρη και άλλαξε το μωρό. Μέχρι να βγάλει την πάνα έξω που είχε τα σκουπίδια, αυτός σε χρόνο μηδέν έφτασε στο τηγάνι. Πήδηξε κι αυτή, πιάνει κι αυτή το τηγάνι για να μην το τραβήξει το παιδί πάνω του, κάηκε το παιδί, κάηκε κι εκείνη» λέει στο Star η γιαγιά του βρέφους.

«Όπως μας λένε απο την εντατική, το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα το κορίτσι, δεν ειναι καλά τα παιδιά, δεν θα ειναι σε σοκ τα παιδιά;» λέει ο παππούς του βρέφους.

Εκτεταμένα τα εγκαύματα

Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, εκεί όμως οι γιατροί έκριναν οτι πρέπει να διακομιστεί άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα, κυρίως στα χέρια και στους ώμους, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση του σταθερή αλλά κρίσιμη, ενώ μέσα στα επόμενα 24ωρα θα αποφασιστεί αν θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».