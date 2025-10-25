Από το πρωί του Σαββάτου, στις 6:00, έως και το πέρας της κηδείας του Διονύσης Σαββόπουλου βρίσκονται σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Η τέλεση της εξοδίου ακολουθίας θα γίνει στην Μητρόπολη Αθηνών και του ενταφιασμού στη συνέχεια στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, οι απαγορεύσεις

Ειδικότερα, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και θα υπάρξει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στους παρακάτω δρόμους:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.